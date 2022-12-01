السلطات الإسبانية تعثر على طرد مفخخ ثالث في قاعدة عسكرية بمدريد
© AFP 2022 / OSCAR DEL POZOالشرطة الإسبانية
© AFP 2022 / OSCAR DEL POZO
عثرت السلطات الإسبانية، اليوم الخميس، على طرد مفخخ ثالث في قاعدة توريخون الجوية بالعاصمة مدريد، وذلك بعد ساعات من تلقي شركة الأسلحة الإسبانية "أنستالازا" طرداً مفخخاً سبقه انفجار طرد آخر أمام السفارة الأوكرانية بمدريد.
وذكرت صحيفة "إل باييس" المحلية أنه عُثر في قاعدة توريخون دي أردوز الجوية بمدريد على طرد مشابه للطردين الذين تم إرسالهما إلى السفارة الأوكرانية وشركة أنستالازا لتصنيع الأسلحة".
وأوضحت أنه "أخطرت الوحدة العسكرية للقاعدة الجوية، في الساعة الثالثة فجراً القوات الأمنية بتسلمها ظرفًا مشبوهًا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور، بينما تولت الشرطة الوطنية فحص الطرد".
هذا وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أعلنت الشرطة الإسبانية عن انفجار طرد مفخخ في السفارة الأوكرانية في العاصمة مدريد، ما أسفر عن إصابة أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية.
وتتعامل السلطات الإسبانية مع انفجار السفارة الأوكرانية بمدريد على أنه "عمل إرهابي"، فيما وجهت السلطات الأوكرانية بتشديد الإجراءات الأمنية لكل سفاراتها بالخارج بعد الحادث.
وأوضحت أنه "أخطرت الوحدة العسكرية للقاعدة الجوية، في الساعة الثالثة فجراً القوات الأمنية بتسلمها ظرفًا مشبوهًا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور، بينما تولت الشرطة الوطنية فحص الطرد".
هذا وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أعلنت الشرطة الإسبانية عن انفجار طرد مفخخ في السفارة الأوكرانية في العاصمة مدريد، ما أسفر عن إصابة أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية.
وتتعامل السلطات الإسبانية مع انفجار السفارة الأوكرانية بمدريد على أنه "عمل إرهابي"، فيما وجهت السلطات الأوكرانية بتشديد الإجراءات الأمنية لكل سفاراتها بالخارج بعد الحادث.