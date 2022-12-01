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https://sputnikarabic.ae/20221201/السيسي-شواطئ-الدلتا-تواجه-مخاطر-محتملة-بسبب-ارتفاع-منسوب-مياه-البحر-1070728743.html
السيسي: شواطئ الدلتا تواجه مخاطر محتملة بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر
السيسي: شواطئ الدلتا تواجه مخاطر محتملة بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن ارتفاع منسوب البحر سيعرض الشواطئ المنخفضة للدلتا إلى مخاطر محتملة خلال الـ 50 عاما المقبلة. 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T10:52+0000
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جاء ذلك في تصريحات خلال افتتاحه المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، اليوم الخميس، حسبما ذكرت صحيفة "المصري اليوم" المصرية.وأوضح السيسي أن مصر لديها مشروع لحماية الشواطئ له مساران أولهما هو إقامة حواجز مياه، أما الثاني فهو إقامة شاطئ بارتفاع متر وتشييد طريق فوقه بارتفاع متر آخر.وتابع: "هناك توقعات بأن يتراوح ارتفاع سطح البحر خلال الـ 50 عاما المقبلة ما بين متر ومترين، مشيرا إلى أنه يمكن إقامة حواجز على مسافة تتراوح بين 200 و300 كيلومترا لحماية شواطئ وسكان الدلتا من الغرق.
https://sputnikarabic.ae/20211025/وزير-الري-المصري-لهذا-السبب-ثلث-مساحة-الدلتا-معرضة-للغرق-1050533233.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن

السيسي: شواطئ الدلتا تواجه مخاطر محتملة بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر

10:52 GMT 01.12.2022
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALLالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، في برلين، ألمانيا، 18 يوليو/ تموز 2022
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، في برلين، ألمانيا، 18 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2022
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALL
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن ارتفاع منسوب البحر سيعرض الشواطئ المنخفضة للدلتا إلى مخاطر محتملة خلال الـ 50 عاما المقبلة.
جاء ذلك في تصريحات خلال افتتاحه المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، اليوم الخميس، حسبما ذكرت صحيفة "المصري اليوم" المصرية.
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وأوضح السيسي أن مصر لديها مشروع لحماية الشواطئ له مساران أولهما هو إقامة حواجز مياه، أما الثاني فهو إقامة شاطئ بارتفاع متر وتشييد طريق فوقه بارتفاع متر آخر.
وتابع: "هناك توقعات بأن يتراوح ارتفاع سطح البحر خلال الـ 50 عاما المقبلة ما بين متر ومترين، مشيرا إلى أنه يمكن إقامة حواجز على مسافة تتراوح بين 200 و300 كيلومترا لحماية شواطئ وسكان الدلتا من الغرق.
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