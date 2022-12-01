https://sputnikarabic.ae/20221201/العثور-على-طرد-مشبوه-في-سفارة-أمريكا-بمدريد-مشابه-للطرود-الخمسة-المرسلة-لمؤسسات-أخرى-1070738010.html
العثور على طرد مشبوه في سفارة أمريكا بمدريد مشابه للطرود الخمسة المرسلة لمؤسسات أخرى
العثور على طرد مشبوه في سفارة أمريكا بمدريد مشابه للطرود الخمسة المرسلة لمؤسسات أخرى
عثرت الشرطة الإسبانية، اليوم الخميس، على طرد مفخخ سادس في سفارة الولايات المتحدة بالعاصمة مدريد، مماثل للطرود الخمسة الملغمة المرسلة لمؤسسات أخرى. 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T14:56+0000
2022-12-01T14:56+0000
2022-12-01T14:56+0000
العالم
حكومة إسبانيا
أخبار أوكرانيا
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت قناة "لاسيكستا" الإسبانية أن "سفارة الولايات المتحدة بمدريد تفعل بروتوكول مكافحة الإرهاب بعد اكتشاف رسالة مشبوهة تشبه الطرود الخمسة المفخخة المرسلة لمؤسسات أخرى".وكشفت الشرطة الإسبانية، بوقت سابق اليوم الخميس، عن العثور في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على طرد مفخخ أُرسل إلى رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.فيما عثرت السلطات الإسبانية، على طرد مفخخ في قاعدة توريخون الجوية بالعاصمة مدريد وآخر في وزارة الدفاع، وذلك بعد ساعات من تلقي شركة الأسلحة الإسبانية "أنستالازا" طرداً مفخخا سبقه انفجار طرد آخر أمام السفارة الأوكرانية بمدريد ما أسفر عن إصابة أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية.وتتعامل السلطات الإسبانية مع انفجار السفارة الأوكرانية بمدريد على أنه "عمل إرهابي"، فيما وجهت السلطات الأوكرانية بتشديد الإجراءات الأمنية لكل سفاراتها بالخارج بعد الحادث.في غضون ذلك، أكدت الداخلية الإسبانية أن التحقيق لا يزال في المراحل الأولى، وأنه من المبكر معرفة الجهة المسؤولة، مشيرة إلى أنه ليس هناك أسباب كافية حتى الآن لرفع مستوى التهديد الإرهابي، موضحة أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الطرود الملغمة قد أرسلت من داخل الأراضي الإسبانية.ومع ذلك، أعلنت الداخلية الإسبانية أنه سيتم تشديد الإجراءات الأمنية حول المباني العامة والدبلوماسية في جميع أنحاء البلاد بعد سلسلة الطرود الملغومة.
https://sputnikarabic.ae/20221201/السلطات-الإسبانية-تعثر-على-طرد-مفخخ-ثالث-في-قاعدة-عسكرية-بمدريد-1070724256.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, حكومة إسبانيا, أخبار أوكرانيا
العالم, حكومة إسبانيا, أخبار أوكرانيا
العثور على طرد مشبوه في سفارة أمريكا بمدريد مشابه للطرود الخمسة المرسلة لمؤسسات أخرى
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عثرت الشرطة الإسبانية، اليوم الخميس، على طرد مفخخ سادس في سفارة الولايات المتحدة بالعاصمة مدريد، مماثل للطرود الخمسة الملغمة المرسلة لمؤسسات أخرى.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت قناة "لاسيكستا" الإسبانية أن "سفارة الولايات المتحدة بمدريد تفعل بروتوكول مكافحة الإرهاب بعد اكتشاف رسالة مشبوهة تشبه الطرود الخمسة المفخخة المرسلة لمؤسسات أخرى".
وكشفت الشرطة الإسبانية، بوقت سابق اليوم الخميس، عن العثور في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على طرد مفخخ أُرسل إلى رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.
فيما عثرت السلطات الإسبانية، على طرد مفخخ في قاعدة توريخون الجوية بالعاصمة مدريد وآخر في وزارة الدفاع، وذلك بعد ساعات من تلقي شركة الأسلحة الإسبانية "أنستالازا" طرداً مفخخا سبقه انفجار طرد آخر أمام السفارة الأوكرانية
بمدريد ما أسفر عن إصابة أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية.
وتتعامل السلطات الإسبانية مع انفجار السفارة الأوكرانية بمدريد
على أنه "عمل إرهابي"، فيما وجهت السلطات الأوكرانية بتشديد الإجراءات الأمنية لكل سفاراتها بالخارج بعد الحادث.
في غضون ذلك، أكدت الداخلية الإسبانية أن التحقيق لا يزال في المراحل الأولى، وأنه من المبكر معرفة الجهة المسؤولة، مشيرة إلى أنه ليس هناك أسباب كافية حتى الآن لرفع مستوى التهديد الإرهابي، موضحة أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الطرود الملغمة قد أرسلت من داخل الأراضي الإسبانية.
ومع ذلك، أعلنت الداخلية الإسبانية أنه سيتم تشديد الإجراءات الأمنية حول المباني العامة والدبلوماسية في جميع أنحاء البلاد بعد سلسلة الطرود الملغومة.