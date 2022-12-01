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https://sputnikarabic.ae/20221201/العراق-يعلن-إيردات-النفط-للشهر-الماضي-أكثر-من-8-مليارات-دولار-1070732361.html
العراق يعلن إيردات النفط للشهر الماضي... أكثر من 8 مليارات دولار
العراق يعلن إيردات النفط للشهر الماضي... أكثر من 8 مليارات دولار
أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، أن إيرادات البلاد من النفط للشهر الماضي، بلغت أكثر من 8 مليارات دولار. 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T12:51+0000
2022-12-01T12:51+0000
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وأفادت الوزارة في بيان رسمي، بأنه وفقا للإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" ، بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام 99 مليونا و867 ألفا و946برميلا، بإيرادات بلغت 8.231 مليارات دولار، وكالة الأنباء العراقية.وأظهرت الإحصائية أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 97 مليونا و204 آلاف و696 برميلا.وبلغت الكميات المصدرة من حقول كركوك عبر ميناء جيهان، نحو مليوني و363 ألفا و20 برميلا.وأشارت الوزارة إلى أن معدل الكميات اليومية المصدرة بلغت 3 ملايين و329 ألف برميل في اليوم، بمعدل سعر بلغ أكثر من 82.417 دولارا للبرميل الواحد.
https://sputnikarabic.ae/20221126/شركة-تسويق-النفط-العراقية-صادرات-البلاد-لم-تقل-بموجب-قرار-أوبك-خفض-الإنتاج-1070578786.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي

العراق يعلن إيردات النفط للشهر الماضي... أكثر من 8 مليارات دولار

12:51 GMT 01.12.2022
© AP Photo / Nabil al-Jouraniالعراق يعرض مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز
العراق يعرض مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2022
© AP Photo / Nabil al-Jourani
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أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، أن إيرادات البلاد من النفط للشهر الماضي، بلغت أكثر من 8 مليارات دولار.
وأفادت الوزارة في بيان رسمي، بأنه وفقا للإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" ، بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام 99 مليونا و867 ألفا و946برميلا، بإيرادات بلغت 8.231 مليارات دولار، وكالة الأنباء العراقية.
نفط العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
شركة تسويق النفط العراقية: صادرات البلاد لم تقل بموجب قرار "أوبك+" خفض الإنتاج
26 نوفمبر, 20:08 GMT
وأظهرت الإحصائية أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 97 مليونا و204 آلاف و696 برميلا.
وبلغت الكميات المصدرة من حقول كركوك عبر ميناء جيهان، نحو مليوني و363 ألفا و20 برميلا.
وأشارت الوزارة إلى أن معدل الكميات اليومية المصدرة بلغت 3 ملايين و329 ألف برميل في اليوم، بمعدل سعر بلغ أكثر من 82.417 دولارا للبرميل الواحد.
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