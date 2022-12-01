https://sputnikarabic.ae/20221201/القوات-الأوكرانية-تطلق-3-صواريخ-هيمارس-أمريكية-على-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-1070718225.html
القوات الأوكرانية تطلق 3 صواريخ "هيمارس" أمريكية على جمهورية لوغانسك الشعبية
القوات الأوكرانية تطلق 3 صواريخ "هيمارس" أمريكية على جمهورية لوغانسك الشعبية
أفادت بعثة جمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب، اليوم الخميس، بأن القوات الأوكرانية أطلقت 3 صواريخ "هيمارس"... 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T06:11+0000
2022-12-01T06:11+0000
2022-12-01T06:11+0000
العالم
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وجاء في بيان صدر عن البعثة ونشر في صفحتها على "التلغرام": "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 1:53 على مدينة سفاتوفو باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس، جرى إطلاق ثلاثة صواريخ".وكانت أول دفعة من صواريخ "هيمارس قد وصلت إلى أوكرانيا في 23 يونيو/حزيران 2022، لاستخدامها في الجبهة في منطقة دونباس شرقي البلاد.وتصنف منظومة "هيمارس" أنها وحدة سلاح متنقلة يمكنها إطلاق عدد من الصواريخ دقيقة التوجيه في وقت متزامن. كما أنَّ الراجمة الواحدة تحمل 6 صواريخ موجهة بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس" ويمكن إعادة تحميلها في غضون دقيقة بطاقم صغير فقط.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
القوات الأوكرانية تطلق 3 صواريخ "هيمارس" أمريكية على جمهورية لوغانسك الشعبية
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أفادت بعثة جمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب، اليوم الخميس، بأن القوات الأوكرانية أطلقت 3 صواريخ "هيمارس" أمريكية على مدينة سفاتوفو بلوغانسك.
وجاء في بيان صدر عن البعثة ونشر في صفحتها على "التلغرام": "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 1:53 على مدينة سفاتوفو باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس، جرى إطلاق ثلاثة صواريخ".
وكانت أول دفعة من صواريخ "هيمارس قد وصلت إلى أوكرانيا في 23 يونيو/حزيران 2022، لاستخدامها في الجبهة في منطقة دونباس شرقي البلاد.
وتصنف منظومة "هيمارس" أنها وحدة سلاح متنقلة يمكنها إطلاق عدد من الصواريخ دقيقة التوجيه في وقت متزامن. كما أنَّ الراجمة الواحدة تحمل 6 صواريخ موجهة بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس" ويمكن إعادة تحميلها في غضون دقيقة بطاقم صغير فقط.