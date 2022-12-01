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https://sputnikarabic.ae/20221201/القوات-الجو-فضائية-الروسية-تطلق-الصاروخ-الحامل-سويوز-21-بي-من-قاعدة-بليسيتسك-الفضائية-1070717947.html
القوات الجو-فضائية الروسية تطلق الصاروخ الحامل "سويوز-2.1 بي" من قاعدة بليسيتسك الفضائية
القوات الجو-فضائية الروسية تطلق الصاروخ الحامل "سويوز-2.1 بي" من قاعدة بليسيتسك الفضائية
أطلقت القوات الجو-فضائية الروسية، اليوم الخميس، الصاروخ الحامل من طراز "سويوز-2.1 بي" على متنه قمر صناعي لصالح وزارة الدفاع الروسية. 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T05:45+0000
2022-12-01T05:45+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي لوزارة الدفاع: "تم في 1 ديسمبر 2022، إطلاق الطاقم القتالي لقوات الجو-فضاء الصاروخ الحامل "سويوز-2.1 بي" من منطقة أرخانغيلسك حاملا قمرا صناعيا لصالح وزارة الدفاع الروسية".
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روسيا

القوات الجو-فضائية الروسية تطلق الصاروخ الحامل "سويوز-2.1 بي" من قاعدة بليسيتسك الفضائية

05:45 GMT 01.12.2022
© Sputnik . Рамиль Ситдиков / الانتقال إلى بنك الصوروضع القمر الصناعي Skif-D"" لمجموعة "سفيرا" الروسية في المدار عبر صاروخ سويوز، السبت، 22 أكتوبر 2022
وضع القمر الصناعي Skif-D لمجموعة سفيرا الروسية في المدار عبر صاروخ سويوز، السبت، 22 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2022
© Sputnik . Рамиль Ситдиков
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أطلقت القوات الجو-فضائية الروسية، اليوم الخميس، الصاروخ الحامل من طراز "سويوز-2.1 بي" على متنه قمر صناعي لصالح وزارة الدفاع الروسية.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي لوزارة الدفاع: "تم في 1 ديسمبر 2022، إطلاق الطاقم القتالي لقوات الجو-فضاء الصاروخ الحامل "سويوز-2.1 بي" من منطقة أرخانغيلسك حاملا قمرا صناعيا لصالح وزارة الدفاع الروسية".
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Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:40 GMT
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