https://sputnikarabic.ae/20221201/القوات-الروسية-تحرر-أندريفكا-وتحيد-60-جنديا-أوكرانيا-على-عدد-من-المحاور--1070728635.html
القوات الروسية تحرر أندرييفكا وتحيد 60 جنديا أوكرانيا على عدد من المحاور
القوات الروسية تحرر أندرييفكا وتحيد 60 جنديا أوكرانيا على عدد من المحاور
أفادت الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بتحييد 20 جنديا أوكرانيا على محور كراسني ليمانسك، وصد هجوم على عدد من المحاور وتحييد 40 جنديا أوكرانيا أثناء تحرير... 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T10:41+0000
2022-12-01T10:41+0000
2022-12-01T10:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في اتجاه دونيتسك، نتيجة للعمليات الهجومية للقوات الروسية، تم تحرير قرية أندرييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل".وأضافت الدفاع الروسية، أنه "تم تحييد أكثر من 40 جنديًا أوكرانيًا وتدمير دبابتين وخمس مركبات قتالية مدرعة".
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روسيا
القوات الروسية تحرر أندرييفكا وتحيد 60 جنديا أوكرانيا على عدد من المحاور
10:41 GMT 01.12.2022 (تم التحديث: 10:52 GMT 01.12.2022) تابعنا عبر
يتبع
أفادت الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بتحييد 20 جنديا أوكرانيا على محور كراسني ليمانسك، وصد هجوم على عدد من المحاور وتحييد 40 جنديا أوكرانيا أثناء تحرير أندرييفكا.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في اتجاه دونيتسك، نتيجة للعمليات الهجومية للقوات الروسية، تم تحرير قرية أندرييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل".
وأضافت الدفاع الروسية، أنه "تم تحييد أكثر من 40 جنديًا أوكرانيًا وتدمير دبابتين وخمس مركبات قتالية مدرعة".