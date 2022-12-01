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القوات الروسية تحرر أندرييفكا وتحيد 60 جنديا أوكرانيا على عدد من المحاور
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221201/القوات-الروسية-تحرر-أندريفكا-وتحيد-60-جنديا-أوكرانيا-على-عدد-من-المحاور--1070728635.html
القوات الروسية تحرر أندرييفكا وتحيد 60 جنديا أوكرانيا على عدد من المحاور
القوات الروسية تحرر أندرييفكا وتحيد 60 جنديا أوكرانيا على عدد من المحاور
أفادت الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بتحييد 20 جنديا أوكرانيا على محور كراسني ليمانسك، وصد هجوم على عدد من المحاور وتحييد 40 جنديا أوكرانيا أثناء تحرير... 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T10:41+0000
2022-12-01T10:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في اتجاه دونيتسك، نتيجة للعمليات الهجومية للقوات الروسية، تم تحرير قرية أندرييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل".وأضافت الدفاع الروسية، أنه "تم تحييد أكثر من 40 جنديًا أوكرانيًا وتدمير دبابتين وخمس مركبات قتالية مدرعة".
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روسيا
روسيا

القوات الروسية تحرر أندرييفكا وتحيد 60 جنديا أوكرانيا على عدد من المحاور

10:41 GMT 01.12.2022 (تم التحديث: 10:52 GMT 01.12.2022)
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورأثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2022
© Sputnik . Sergey Averin
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يتبع
أفادت الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بتحييد 20 جنديا أوكرانيا على محور كراسني ليمانسك، وصد هجوم على عدد من المحاور وتحييد 40 جنديا أوكرانيا أثناء تحرير أندرييفكا.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في اتجاه دونيتسك، نتيجة للعمليات الهجومية للقوات الروسية، تم تحرير قرية أندرييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل".
وأضافت الدفاع الروسية، أنه "تم تحييد أكثر من 40 جنديًا أوكرانيًا وتدمير دبابتين وخمس مركبات قتالية مدرعة".
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Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:34 GMT
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