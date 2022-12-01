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https://sputnikarabic.ae/20221201/الكرملين-ينفي-وجود-خطط-لإجراء-محادثة-هاتفية-بين-بوتين-وماكرون-1070743030.html
الكرملين ينفي وجود خطط لإجراء محادثة هاتفية بين بوتين وماكرون
الكرملين ينفي وجود خطط لإجراء محادثة هاتفية بين بوتين وماكرون
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن جدول أعمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يتضمن حتى الآن اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفرنسي... 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T16:18+0000
2022-12-01T16:18+0000
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إيمانويل ماكرون
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ونفى بيسكوف لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال في هذا الشأن، وجود خطط لإجراء محادثة هاتفية بين الرئيسين الروسي والفرنسي.وكان ماكرون قد صرح في وقت سابق اليوم، بأنه يعتزم التحدث مع بوتين خلال الأيام المقبلة، بعد مباحثاته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.وقال ماكرون، في حديث لقناة "إيه بي سي" الأمريكية ردا على سؤال عما إذا كان سيتحدث مع بوتين، "سيحدث ذلك خلال الأيام المقبلة. أريد أولًا أن أُجري الزيارة الرسمية والمباحثات المفصلة مع الرئيس بايدن".وشدد ماكرون على أن "تحقيق تسوية مستدامة في أوكرانيا يتطلب حلا من الجانبين (الروسي والأوكراني) وضمانات من المجتمع الدولي".يذكر أن ماكرون أكد في وقت سابق، على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأطراف المعنية لإنهاء الصراع في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221201/ماكرون-يعلن-عزمه-إجراء-مباحثات-مع-بوتين-خلال-الأيام-المقبلة-1070740829.html
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أخبار فرنسا , أخبار روسيا اليوم, روسيا, إيمانويل ماكرون, فلاديمير بوتين, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار فرنسا , أخبار روسيا اليوم, روسيا, إيمانويل ماكرون, فلاديمير بوتين, العالم, أخبار العالم الآن

الكرملين ينفي وجود خطط لإجراء محادثة هاتفية بين بوتين وماكرون

16:18 GMT 01.12.2022
© Sputnik . Alexei Druzhinin / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماع عقد في مقر إقامة الرئيس الفرنسي فورت بريغانكون، 27 أغسطس/ آب 2019
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماع عقد في مقر إقامة الرئيس الفرنسي فورت بريغانكون، 27 أغسطس/ آب 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2022
© Sputnik . Alexei Druzhinin
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن جدول أعمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يتضمن حتى الآن اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ونفى بيسكوف لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال في هذا الشأن، وجود خطط لإجراء محادثة هاتفية بين الرئيسين الروسي والفرنسي.
ماكرون رئيس فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2022
ماكرون يعلن عزمه إجراء مباحثات مع بوتين خلال الأيام المقبلة
15:33 GMT
وكان ماكرون قد صرح في وقت سابق اليوم، بأنه يعتزم التحدث مع بوتين خلال الأيام المقبلة، بعد مباحثاته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وقال ماكرون، في حديث لقناة "إيه بي سي" الأمريكية ردا على سؤال عما إذا كان سيتحدث مع بوتين، "سيحدث ذلك خلال الأيام المقبلة. أريد أولًا أن أُجري الزيارة الرسمية والمباحثات المفصلة مع الرئيس بايدن".
وشدد ماكرون على أن "تحقيق تسوية مستدامة في أوكرانيا يتطلب حلا من الجانبين (الروسي والأوكراني) وضمانات من المجتمع الدولي".
يذكر أن ماكرون أكد في وقت سابق، على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأطراف المعنية لإنهاء الصراع في أوكرانيا.
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