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المستشار الألماني: نتفاوض مع بولندا لمنحها 3 أنظمة دفاع جوي من طراز "باتريوت"
المستشار الألماني: نتفاوض مع بولندا لمنحها 3 أنظمة دفاع جوي من طراز "باتريوت"
أكد المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الخميس، استمرار المناقشات بين بلاده وبولندا، من أجل منح الأخيرة 3 أنظمة دفاع جوي لتعزيز أمنها. 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T20:44+0000
2022-12-01T20:44+0000
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أمستردام - سبوتنيك. وقال شولتز، في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الخميس إن ألمانيا ستعزز أمن بولندا من خلال منحها 3 أنظمة دفاع جوي والمفاوضات ما زالت مستمرة معها.أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبريخت، الشهر الماضي، عن التوصل لاتفاق مع نظيرها البولندي لنشر أنظمة الصواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي في بولندا، فضلا عن دعم وحماية أجوائها بمقاتلات ألمانية.وقالت لامبريخت في بيان، نشر على حساب وزارة الدفاع الألمانية على "تويتر": "بولندا تعتبر صديقنا وحليفنا، وهي غير محمية باعتبارها جارة لأوكرانيا".وأضافت: "اتفقنا مع نظيري البولندي ماريوش بلاشاك على إرسال أنظمة الصواريخ (باتريوت) للدفاع الجوي ودعم حماية الأجواء البولندية بمقاتلات (يوروفايتر)".في وقت سابق أعلنت لامبريخت أن ألمانيا ستقدم لبولندا بطاريات أنظمة "باتريوت". وأوضح وزير الدفاع البولندي في وقت لاحق أن تلك البطاريات ستنشر على حدود بولندا مع أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221129/بولندا-تؤكد-أنها-لن-تسلم-أوكرانيا-أنظمة-صواريخ-باتريوت-1070663625.html
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العالم, أخبار ألمانيا, بولندا
العالم, أخبار ألمانيا, بولندا

المستشار الألماني: نتفاوض مع بولندا لمنحها 3 أنظمة دفاع جوي من طراز "باتريوت"

20:44 GMT 01.12.2022
© AFP 2022 / SVEN NACKSTRANDصواريخ باتريوت
صواريخ باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2022
© AFP 2022 / SVEN NACKSTRAND
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أكد المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الخميس، استمرار المناقشات بين بلاده وبولندا، من أجل منح الأخيرة 3 أنظمة دفاع جوي لتعزيز أمنها.
أمستردام - سبوتنيك. وقال شولتز، في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الخميس إن ألمانيا ستعزز أمن بولندا من خلال منحها 3 أنظمة دفاع جوي والمفاوضات ما زالت مستمرة معها.
أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبريخت، الشهر الماضي، عن التوصل لاتفاق مع نظيرها البولندي لنشر أنظمة الصواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي في بولندا، فضلا عن دعم وحماية أجوائها بمقاتلات ألمانية.
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وقالت لامبريخت في بيان، نشر على حساب وزارة الدفاع الألمانية على "تويتر": "بولندا تعتبر صديقنا وحليفنا، وهي غير محمية باعتبارها جارة لأوكرانيا".
وأضافت: "اتفقنا مع نظيري البولندي ماريوش بلاشاك على إرسال أنظمة الصواريخ (باتريوت) للدفاع الجوي ودعم حماية الأجواء البولندية بمقاتلات (يوروفايتر)".
في وقت سابق أعلنت لامبريخت أن ألمانيا ستقدم لبولندا بطاريات أنظمة "باتريوت". وأوضح وزير الدفاع البولندي في وقت لاحق أن تلك البطاريات ستنشر على حدود بولندا مع أوكرانيا.
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