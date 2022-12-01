https://sputnikarabic.ae/20221201/المشغل-الرئيسي-للكهرباء-في-فرنسا-يتحدث-عن-انقطاع-للتيار-شتاء-1070729569.html
المشغل الرئيسي للكهرباء في فرنسا يتحدث عن انقطاع للتيار شتاء
المشغل الرئيسي للكهرباء في فرنسا يتحدث عن انقطاع للتيار شتاء
صرح رئيس شبكة RTE، المشغل الرئيسي للشبكة الكهربائية في فرنسا أنه هناك إمكانية لحصول انقطاع للتيار الكهربائي لفترة قصيرة بمناطق معينة في ساعات الذروة لاستهلاك... 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T11:20+0000
2022-12-01T11:20+0000
2022-12-01T11:20+0000
العالم
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وقال رئيس الشركة كزافييه بيتشاك، لمحطة "فرانس إنفو" الإذاعية "نحن نخطط لانقطاع التيار الكهربائي على المدى القصير والمحلي والمتناوب إقليميا هذا الشتاء لمدة ساعتين كحد أقصى لتجنب الاختلالات في شبكات الكهرباء لدينا".وأوضح بيتشاك أن القطع سيكون محليًا حصريًا ولن يؤثر على كامل أراضي المدينة في وقت واحد. وأشار إلى أنه خلال عمليات الانقطاع المؤقتة هذه، سيترك عدة ملايين من الفرنسيين دون كهرباء.وقال رئيس RTE إنه سيتم إخطار الفرنسيين بانقطاع التيار الكهربائي المخطط له في غضون ثلاثة أيام ، وسيكون من الممكن تجنبه حتى اللحظة الأخيرة إذا بذل جميع السكان جهودًا لتقليل استهلاك الطاقة.وأضاف: "خلال هذا الوقت، ستكون توقعات الطقس واضحة بالفعل، لأنها تؤثر على استهلاك الطاقة. هذا الشتاء سوف نعتمد بشكل كبير على درجات الحرارة - فكلما كان الجو أكثر برودة، زادت مخاطر انقطاع التيار الكهربائي".يذكر أنه في أكتوبر، حذرت الشركة من أنها لا تستطيع استبعاد خطر انقطاع التيار الكهربائي هذا الشتاء، مشيرة إلى أنه لا يمكن تجنبها إلا إذا تم تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 1٪ إلى 5٪ وبنسبة 15٪ في حالة الشتاء شديد البرودة. وقالت الشركة إن الفشل في إعادة إغلاق وحدات الطاقة النووية في الوقت المحدد قد يكون له "عواقب وخيمة" على إمدادات الطاقة في الشتاء.هذا ويعمل حاليا 31 من أصل 56 مفاعلًا نوويًا في فرنسا. وتم إيقاف بعضها للإصلاحات المجدولة، وكانت EDF قد تعهدت سابقًا بإعادة تشغيل جميع المفاعلات التي تم إغلاقها قبل الشتاء لتجنب انقطاع التيار الكهربائي في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20221025/فرنسا-تخصص-46-مليار-دولار-لدعم-فواتير-الكهرباء-في-2023-1069472511.html
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العالم
المشغل الرئيسي للكهرباء في فرنسا يتحدث عن انقطاع للتيار شتاء
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صرح رئيس شبكة RTE، المشغل الرئيسي للشبكة الكهربائية في فرنسا أنه هناك إمكانية لحصول انقطاع للتيار الكهربائي لفترة قصيرة بمناطق معينة في ساعات الذروة لاستهلاك الطاقة مع مراعاة درجات الحرارة المنخفضة.
وقال رئيس الشركة كزافييه بيتشاك، لمحطة "فرانس إنفو"
الإذاعية "نحن نخطط لانقطاع التيار الكهربائي على المدى القصير والمحلي والمتناوب إقليميا هذا الشتاء لمدة ساعتين كحد أقصى لتجنب الاختلالات في شبكات الكهرباء لدينا".
وأوضح بيتشاك أن القطع سيكون محليًا حصريًا ولن يؤثر على كامل أراضي المدينة في وقت واحد. وأشار إلى أنه خلال عمليات الانقطاع المؤقتة هذه، سيترك عدة ملايين من الفرنسيين دون كهرباء.
وقال "الحد الأقصى سيكون 10 ملايين شخص، ونتوقع أن يكون أقل. إذا وفرنا جميعا الطاقة، سيكون هناك عدد أقل بكثير من الانقطاعات بشكل عام".
وقال رئيس RTE إنه سيتم إخطار الفرنسيين بانقطاع التيار الكهربائي المخطط له في غضون ثلاثة أيام ، وسيكون من الممكن تجنبه حتى اللحظة الأخيرة إذا بذل جميع السكان جهودًا لتقليل استهلاك الطاقة.
وأضاف: "خلال هذا الوقت، ستكون توقعات الطقس واضحة بالفعل، لأنها تؤثر على استهلاك الطاقة. هذا الشتاء سوف نعتمد بشكل كبير على درجات الحرارة - فكلما كان الجو أكثر برودة، زادت مخاطر انقطاع التيار الكهربائي".
يذكر أنه في أكتوبر، حذرت الشركة من أنها لا تستطيع استبعاد خطر انقطاع التيار الكهربائي هذا الشتاء، مشيرة إلى أنه لا يمكن تجنبها إلا إذا تم تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 1٪ إلى 5٪ وبنسبة 15٪ في حالة الشتاء شديد البرودة. وقالت الشركة إن الفشل في إعادة إغلاق وحدات الطاقة النووية في الوقت المحدد قد يكون له "عواقب وخيمة" على إمدادات الطاقة في الشتاء.
هذا ويعمل حاليا 31 من أصل 56 مفاعلًا نوويًا في فرنسا. وتم إيقاف بعضها للإصلاحات المجدولة، وكانت EDF قد تعهدت سابقًا بإعادة تشغيل جميع المفاعلات التي تم إغلاقها قبل الشتاء لتجنب انقطاع التيار الكهربائي في البلاد.