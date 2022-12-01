https://sputnikarabic.ae/20221201/المصالحة-الروسي-يرصد-عملية-قصف-من-قبل-إرهابيي-النصرة-في-محافظة-إدلب-السورية-1070716043.html
المصالحة الروسي يرصد عملية قصف من قبل إرهابيي "النصرة" في محافظة إدلب السورية
المصالحة الروسي يرصد عملية قصف من قبل إرهابيي "النصرة" في محافظة إدلب السورية
رصد المركز الروسي للمصالحة في سوريا عملية قصف واحدة من قبل إرهابيي "النصرة" في محافظة إدلب السورية. 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T00:03+0000
2022-12-01T00:03+0000
2022-12-01T00:03+0000
أخبار سوريا اليوم
جبهة النصرة
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موسكو - سبوتنيك. وقال المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا) نفذوا عملية قصف واحدة في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غربي سوريا.وأوضح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة أوليغ إيغوروف خلال إفادة صحفية أمس الأربعاء، إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد عملية قصف واحدة من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
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أخبار سوريا اليوم, جبهة النصرة
أخبار سوريا اليوم, جبهة النصرة
المصالحة الروسي يرصد عملية قصف من قبل إرهابيي "النصرة" في محافظة إدلب السورية
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رصد المركز الروسي للمصالحة في سوريا عملية قصف واحدة من قبل إرهابيي "النصرة" في محافظة إدلب السورية.
موسكو - سبوتنيك
. وقال المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا) نفذوا عملية قصف واحدة في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غربي سوريا.
وأوضح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة أوليغ إيغوروف خلال إفادة صحفية أمس الأربعاء، إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد عملية قصف واحدة من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".
وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد
، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.