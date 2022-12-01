المنتخب المغربي يثير فرحة عربية واسعة بتأهله إلى دور الـ16 في كأس العالم
© AFP 2022 / MANAN VATSYAYANAمنتخب المغرب يحتفل بالفوز على بلجيكا في كأس العالم قطر 2022
© AFP 2022 / MANAN VATSYAYANA
تأهل منتخب المغرب لدور الـ16 ببطولة كأس العالم 2022، بعد الفوز على كندا (2-1)، اليوم الخميس، على استاد الثمامة ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات.
سجل للمغرب حكيم زياش في الدقيقة (4)، ويوسف النصيري في الدقيقة (34)، بينما سجل لكندا نايف أكرد بالخطأ في مرماه في الدقيقة (44).
منتخب قوي— Eyad (@Eyad760655851) December 1, 2022
اتحاد كورة عندهم في المغرب اقوي اتحاد كورة في قارة أفريقيا
اعلام رياضي قوي
وكل ده يستاهل أن هو يصعد لدور ال 16
مبروك يا رجالة 💪👏❤️#المغرب_كندا pic.twitter.com/Ft1TEtbJXy
وتصدر المنتخب المغربي المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، ورافقه المنتخب الكرواتي وصيف المجموعة بـ 5 نقاط، ليكرر إنجاز تأهله التاريخي من الصدارة في مونديال 1986.
وبات المغرب المنتخب العربي الوحيد الذي بلغ ثمن نهائي مونديال قطر، بعد خروج قطر وتونس والسعودية من مرحلة المجموعات.
المغرب يبلغ الأدوار الإقصائية لكأس العالم للمرة الثانية بعد الأولى عام 1986.— فخر الوطن (@A55155042) December 1, 2022
المغرب يصبح أول منتخب عربي يبلغ الأدوار الإقصائية في نسختين لكأس العالم.
المغرب يتصدر مجموعته للمرة الثانية في كأس العالم بعد الأولى عام 1986
أسود الأطلس#فخر_العرب pic.twitter.com/nqbUUsgNAU
تأهل تاريخي
منتخب المغرب أول منتخب عربي يتأهل لثمن نهائي كأس العالم مرتين بعد نسخة 1986، متفوقا على الجزائر والسعودية.
وأول منتخب أفريقي وعربي يتأهل لدور الـ16 من كأس العالم جامعا 7 نقاط.
وأول منتخب عربي يتصدر ترتيب المجموعة في كأس العالم ويتأهل دون خسارة، والثاني أفريقيا بعد نيجيريا في 1998.
للتاريخ💯— 𝐀𝐑𝐀𝐁𝐈𝐀𝐍🛡️𝐋𝐄𝐕𝐄𝐍𝐓(ض) (@GSSANY1) December 1, 2022
الف مبروك للمغرب كأول منتخب عربي يصل للدور الثاني بكأس العالم ✌️
الله يكملها معكم يا أبطال ترفعوا الرأس 🇲🇦#المغرب pic.twitter.com/Aunn8qxB40
وأول مرة يحقق منتخب المغرب انتصارين في نفس النسخة من كأس العالم.
وتساوى منتخب المغرب مع السعودية برصيد 4 انتصارات في صدارة تاريخ العرب بكأس العالم.
فرحة عربية
وعمت فرحة كبيرة أرجاء الوطن العربي بعد الأداء والنتائج المشرفة التي حققها منتخب أسود الأطلسي وظهر ذلك من تفاعل المشجعين العرب على مواقع التواصل بعد فوز المغرب وتأهله لدور الـ16 بمونديال قطر.