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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221201/المنتخب-المغربي-يثير-فرحة-عربية-واسعة-بتأهله-إلى-دور-الـ16-في-كأس-العالم-1070745574.html
المنتخب المغربي يثير فرحة عربية واسعة بتأهله إلى دور الـ16 في كأس العالم
المنتخب المغربي يثير فرحة عربية واسعة بتأهله إلى دور الـ16 في كأس العالم
تأهل منتخب المغرب لدور الـ16 ببطولة كأس العالم 2022، بعد الفوز على كندا (2-1)، اليوم الخميس، على استاد الثمامة ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات. 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T17:49+0000
2022-12-01T17:49+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
منتخب المغرب لكرة القدم
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سجل للمغرب حكيم زياش في الدقيقة (4)، ويوسف النصيري في الدقيقة (34)، بينما سجل لكندا نايف أكرد بالخطأ في مرماه في الدقيقة (44).وتصدر المنتخب المغربي المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، ورافقه المنتخب الكرواتي وصيف المجموعة بـ 5 نقاط، ليكرر إنجاز تأهله التاريخي من الصدارة في مونديال 1986.وبات المغرب المنتخب العربي الوحيد الذي بلغ ثمن نهائي مونديال قطر، بعد خروج قطر وتونس والسعودية من مرحلة المجموعات.تأهل تاريخيمنتخب المغرب أول منتخب عربي يتأهل لثمن نهائي كأس العالم مرتين بعد نسخة 1986، متفوقا على الجزائر والسعودية.وأول منتخب أفريقي وعربي يتأهل لدور الـ16 من كأس العالم جامعا 7 نقاط.وأول منتخب عربي يتصدر ترتيب المجموعة في كأس العالم ويتأهل دون خسارة، والثاني أفريقيا بعد نيجيريا في 1998.وأول مرة يحقق منتخب المغرب انتصارين في نفس النسخة من كأس العالم.وتساوى منتخب المغرب مع السعودية برصيد 4 انتصارات في صدارة تاريخ العرب بكأس العالم.فرحة عربيةوعمت فرحة كبيرة أرجاء الوطن العربي بعد الأداء والنتائج المشرفة التي حققها منتخب أسود الأطلسي وظهر ذلك من تفاعل المشجعين العرب على مواقع التواصل بعد فوز المغرب وتأهله لدور الـ16 بمونديال قطر.
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رياضة, منتخب المغرب لكرة القدم, منوعات, مجتمع
رياضة, منتخب المغرب لكرة القدم, منوعات, مجتمع

المنتخب المغربي يثير فرحة عربية واسعة بتأهله إلى دور الـ16 في كأس العالم

17:49 GMT 01.12.2022
© AFP 2022 / MANAN VATSYAYANAمنتخب المغرب يحتفل بالفوز على بلجيكا في كأس العالم قطر 2022
منتخب المغرب يحتفل بالفوز على بلجيكا في كأس العالم قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2022
© AFP 2022 / MANAN VATSYAYANA
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تأهل منتخب المغرب لدور الـ16 ببطولة كأس العالم 2022، بعد الفوز على كندا (2-1)، اليوم الخميس، على استاد الثمامة ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات.
سجل للمغرب حكيم زياش في الدقيقة (4)، ويوسف النصيري في الدقيقة (34)، بينما سجل لكندا نايف أكرد بالخطأ في مرماه في الدقيقة (44).
وتصدر المنتخب المغربي المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، ورافقه المنتخب الكرواتي وصيف المجموعة بـ 5 نقاط، ليكرر إنجاز تأهله التاريخي من الصدارة في مونديال 1986.
وبات المغرب المنتخب العربي الوحيد الذي بلغ ثمن نهائي مونديال قطر، بعد خروج قطر وتونس والسعودية من مرحلة المجموعات.

تأهل تاريخي

منتخب المغرب أول منتخب عربي يتأهل لثمن نهائي كأس العالم مرتين بعد نسخة 1986، متفوقا على الجزائر والسعودية.
وأول منتخب أفريقي وعربي يتأهل لدور الـ16 من كأس العالم جامعا 7 نقاط.
وأول منتخب عربي يتصدر ترتيب المجموعة في كأس العالم ويتأهل دون خسارة، والثاني أفريقيا بعد نيجيريا في 1998.
وأول مرة يحقق منتخب المغرب انتصارين في نفس النسخة من كأس العالم.
وتساوى منتخب المغرب مع السعودية برصيد 4 انتصارات في صدارة تاريخ العرب بكأس العالم.

فرحة عربية

وعمت فرحة كبيرة أرجاء الوطن العربي بعد الأداء والنتائج المشرفة التي حققها منتخب أسود الأطلسي وظهر ذلك من تفاعل المشجعين العرب على مواقع التواصل بعد فوز المغرب وتأهله لدور الـ16 بمونديال قطر.
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