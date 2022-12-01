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https://sputnikarabic.ae/20221201/اليابان-تدرس-تطوير-أكثر-من-10-أنواع-من-الصواريخ-بميزانية-36-مليار-دولار-1070717495.html
اليابان تدرس تطوير أكثر من 10 أنواع من الصواريخ بميزانية 36 مليار دولار
اليابان تدرس تطوير أكثر من 10 أنواع من الصواريخ بميزانية 36 مليار دولار
ذكرت صحيفة "يوميوري شيمبون" اليابانية، يوم الخميس، أن وزارة الدفاع اليابانية تدرس التطوير المتزامن لأكثر من عشرة أنواع من الصواريخ وطلبت بالفعل ميزانية قدرها 5... 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T03:52+0000
2022-12-01T04:02+0000
بحر اليابان
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طوكيو - سبوتنيك. ووفقا للتقرير، تأتي المبادرة كجزء من خطة لتحسين القدرات الدفاعية للبلاد وحيازة القدرة على الانتقام من قواعد العدو.وتنص الخطة على تطوير صواريخ برية وبحرية وجوية من مختلف النطاقات، بما في ذلك المركبات الانزلاقية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.ووفقا للخطة الأولية، سيبدأ نشر صواريخ أرض- بحر حديثة من النوع 12 يبلغ مداها أكثر من 1000 كيلومتر (620 ميلا) بعد عام 2026.وقال التقرير إنه من المقرر إجراء اختبار نموذج أولي للصواريخ عالية السرعة التي تحمل مركبات انزلاقية في عام 2027، مع نشره بعد السنة المالية 2030. كما تدرس طوكيو أيضا تطوير إصدارات تطلق الصواريخ من الغواصات.وقال التقرير إن نشر الصواريخ الأرضية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والتي كان من المقرر أصلا إجراؤها في عام 2030، من المقرر الآن في عام 2028.وذكرت الصحيفة أن وزارة الدفاع طلبت بالفعل 5 تريليونات ين من أموال الميزانية من وزارة المالية اليابانية لتطوير الصواريخ.وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في أوائل أكتوبر إن طوكيو ستنظر في كل خيار لضمان حماية مواطنيها، بما في ذلك إمكانية توجيه ضربات انتقامية.
https://sputnikarabic.ae/20221108/اليابان-تطور-صواريخ-متوسطة-المدى-لاعتراض-الأسلحة-التي-تفوق--سرعة-الصوت-1069930088.html
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بحر اليابان
بحر اليابان

اليابان تدرس تطوير أكثر من 10 أنواع من الصواريخ بميزانية 36 مليار دولار

03:52 GMT 01.12.2022 (تم التحديث: 04:02 GMT 01.12.2022)
© AFP 2022 / Charly Triballeauتدريبات محمولة جوا مشتركة بين اليابان والولايات المتحدة، غوتيمبا شرق طوكيو، اليابان 15 مارس 2022
تدريبات محمولة جوا مشتركة بين اليابان والولايات المتحدة، غوتيمبا شرق طوكيو، اليابان 15 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2022
© AFP 2022 / Charly Triballeau
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ذكرت صحيفة "يوميوري شيمبون" اليابانية، يوم الخميس، أن وزارة الدفاع اليابانية تدرس التطوير المتزامن لأكثر من عشرة أنواع من الصواريخ وطلبت بالفعل ميزانية قدرها 5 تريليون ين (36.44 مليار دولار) لهذا الغرض.
طوكيو - سبوتنيك. ووفقا للتقرير، تأتي المبادرة كجزء من خطة لتحسين القدرات الدفاعية للبلاد وحيازة القدرة على الانتقام من قواعد العدو.
صاروخ فرط صوتي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
اليابان تطور صواريخ متوسطة المدى لاعتراض الأسلحة التي تفوق سرعة الصوت
8 نوفمبر, 05:59 GMT
وتنص الخطة على تطوير صواريخ برية وبحرية وجوية من مختلف النطاقات، بما في ذلك المركبات الانزلاقية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.
ووفقا للخطة الأولية، سيبدأ نشر صواريخ أرض- بحر حديثة من النوع 12 يبلغ مداها أكثر من 1000 كيلومتر (620 ميلا) بعد عام 2026.
وقال التقرير إنه من المقرر إجراء اختبار نموذج أولي للصواريخ عالية السرعة التي تحمل مركبات انزلاقية في عام 2027، مع نشره بعد السنة المالية 2030. كما تدرس طوكيو أيضا تطوير إصدارات تطلق الصواريخ من الغواصات.
وقال التقرير إن نشر الصواريخ الأرضية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والتي كان من المقرر أصلا إجراؤها في عام 2030، من المقرر الآن في عام 2028.
وذكرت الصحيفة أن وزارة الدفاع طلبت بالفعل 5 تريليونات ين من أموال الميزانية من وزارة المالية اليابانية لتطوير الصواريخ.
وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في أوائل أكتوبر إن طوكيو ستنظر في كل خيار لضمان حماية مواطنيها، بما في ذلك إمكانية توجيه ضربات انتقامية.
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