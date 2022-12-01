https://sputnikarabic.ae/20221201/اليابان-تصفع-ألمانيا-مجددا-وتصطحب-إسبانيا-إلى-دور-الـ16-في-مجموعة-مجنونة-1070748787.html
اليابان تصفع ألمانيا مجددا وتصطحب إسبانيا إلى دور الـ16 في مجموعة مجنونة
اليابان تصفع ألمانيا مجددا وتصطحب إسبانيا إلى دور الـ16 في مجموعة مجنونة
وجه المنتخب الياباني صفعة ثانية لنظيره الألماني، بعدما فاز على إسبانيا بنتيجة 2-1 وحرمه من الصعود إلى الدور التالي في بطولة كأس العالم قطر 2022. 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T20:59+0000
2022-12-01T20:59+0000
2022-12-01T21:36+0000
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وكان الألمان بحاجة إلى تعادل اليابان أو خسارتهم أمام الإسبان، لكن ذلك لم يحدث، ومن ثم أصبح فوز الماكينات الألمانية على كوستاريكا بلا قيمة، ليخرج الاثنان معا.سجل ألفارو موراتا الهدف الأول لمنتخب إسبانيا في الدقيقة 12.ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح منتخب اليابان في تسجيل هدف عن طريق ريتسو دوان بتسديدة صاروخية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.وبعدها بدقيقة واحدة، نجح منتخب اليابان من تسجيل الهدف الثاني عن طريق أو تاناكا وذلك بعد مراجعة تقنية الفيديو من قبل الحكم الجنوب أفريقي جوميز لتتحول المباراة المثيرة.بينما ودع منتخب ألمانيا بطولة كأس العالم 2022 من دور المجموعات، رغم فوزه على كوستاريكا (4-2)، اليوم الخميس، في ختام الدور الأول.ولم يشفع الفوز للألمان للتأهل، حيث حلت ألمانيا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، متأخرة عن إسبانيا بفارق الأهداف، فيما تذيلت كوستا ريكا الترتيب بـ3 نقاط.
https://sputnikarabic.ae/20221123/مفاجآت-المونديال-مستمرة-اليابان-تصعق-ألمانيا-وتقلب-تأخرها-إلى-فوز-ثمين-1070481660.html
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رياضة, منوعات, مجتمع
اليابان تصفع ألمانيا مجددا وتصطحب إسبانيا إلى دور الـ16 في مجموعة مجنونة
20:59 GMT 01.12.2022 (تم التحديث: 21:36 GMT 01.12.2022) تابعنا عبر
وجه المنتخب الياباني صفعة ثانية لنظيره الألماني، بعدما فاز على إسبانيا بنتيجة 2-1 وحرمه من الصعود إلى الدور التالي في بطولة كأس العالم قطر 2022.
وكان الألمان بحاجة إلى تعادل اليابان أو خسارتهم أمام الإسبان، لكن ذلك لم يحدث، ومن ثم أصبح فوز الماكينات الألمانية على كوستاريكا بلا قيمة، ليخرج الاثنان معا.
سجل ألفارو موراتا الهدف الأول لمنتخب إسبانيا في الدقيقة 12.
ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح منتخب اليابان في تسجيل هدف عن طريق ريتسو دوان بتسديدة صاروخية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.
وبعدها بدقيقة واحدة، نجح منتخب اليابان من تسجيل الهدف الثاني عن طريق أو تاناكا وذلك بعد مراجعة تقنية الفيديو من قبل الحكم الجنوب أفريقي جوميز لتتحول المباراة المثيرة.
وبهذا الانتصار رفع المنتخب الياباني رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، بينما تجمد رصيد إسبانيا عند 4 نقاط في المركز الثاني، وتأهلا سويا لثمن النهائي.
بينما ودع منتخب ألمانيا بطولة كأس العالم 2022 من دور المجموعات، رغم فوزه على كوستاريكا (4-2)، اليوم الخميس، في ختام الدور الأول.
ولم يشفع الفوز للألمان للتأهل، حيث حلت ألمانيا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، متأخرة عن إسبانيا بفارق الأهداف، فيما تذيلت كوستا ريكا الترتيب بـ3 نقاط.