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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221201/اليابان-تصفع-ألمانيا-مجددا-وتصطحب-إسبانيا-إلى-دور-الـ16-في-مجموعة-مجنونة-1070748787.html
اليابان تصفع ألمانيا مجددا وتصطحب إسبانيا إلى دور الـ16 في مجموعة مجنونة
اليابان تصفع ألمانيا مجددا وتصطحب إسبانيا إلى دور الـ16 في مجموعة مجنونة
وجه المنتخب الياباني صفعة ثانية لنظيره الألماني، بعدما فاز على إسبانيا بنتيجة 2-1 وحرمه من الصعود إلى الدور التالي في بطولة كأس العالم قطر 2022. 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T20:59+0000
2022-12-01T21:36+0000
بطولة كأس العالم 2022
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وكان الألمان بحاجة إلى تعادل اليابان أو خسارتهم أمام الإسبان، لكن ذلك لم يحدث، ومن ثم أصبح فوز الماكينات الألمانية على كوستاريكا بلا قيمة، ليخرج الاثنان معا.سجل ألفارو موراتا الهدف الأول لمنتخب إسبانيا في الدقيقة 12.ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح منتخب اليابان في تسجيل هدف عن طريق ريتسو دوان بتسديدة صاروخية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.وبعدها بدقيقة واحدة، نجح منتخب اليابان من تسجيل الهدف الثاني عن طريق أو تاناكا وذلك بعد مراجعة تقنية الفيديو من قبل الحكم الجنوب أفريقي جوميز لتتحول المباراة المثيرة.بينما ودع منتخب ألمانيا بطولة كأس العالم 2022 من دور المجموعات، رغم فوزه على كوستاريكا (4-2)، اليوم الخميس، في ختام الدور الأول.ولم يشفع الفوز للألمان للتأهل، حيث حلت ألمانيا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، متأخرة عن إسبانيا بفارق الأهداف، فيما تذيلت كوستا ريكا الترتيب بـ3 نقاط.
https://sputnikarabic.ae/20221123/مفاجآت-المونديال-مستمرة-اليابان-تصعق-ألمانيا-وتقلب-تأخرها-إلى-فوز-ثمين-1070481660.html
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رياضة, منوعات, مجتمع
رياضة, منوعات, مجتمع

اليابان تصفع ألمانيا مجددا وتصطحب إسبانيا إلى دور الـ16 في مجموعة مجنونة

20:59 GMT 01.12.2022 (تم التحديث: 21:36 GMT 01.12.2022)
© AFP 2022 / Jewel SAMADفرحة لاعبي المنتخب الياباني بعد الفوز على إسبانيا والتأهل للدور الستة عشر في بطولة كأس العالم قطر 2022
فرحة لاعبي المنتخب الياباني بعد الفوز على إسبانيا والتأهل للدور الستة عشر في بطولة كأس العالم قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2022
© AFP 2022 / Jewel SAMAD
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وجه المنتخب الياباني صفعة ثانية لنظيره الألماني، بعدما فاز على إسبانيا بنتيجة 2-1 وحرمه من الصعود إلى الدور التالي في بطولة كأس العالم قطر 2022.
وكان الألمان بحاجة إلى تعادل اليابان أو خسارتهم أمام الإسبان، لكن ذلك لم يحدث، ومن ثم أصبح فوز الماكينات الألمانية على كوستاريكا بلا قيمة، ليخرج الاثنان معا.
سجل ألفارو موراتا الهدف الأول لمنتخب إسبانيا في الدقيقة 12.
ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح منتخب اليابان في تسجيل هدف عن طريق ريتسو دوان بتسديدة صاروخية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.
وبعدها بدقيقة واحدة، نجح منتخب اليابان من تسجيل الهدف الثاني عن طريق أو تاناكا وذلك بعد مراجعة تقنية الفيديو من قبل الحكم الجنوب أفريقي جوميز لتتحول المباراة المثيرة.
وصول المنتخب الياباني إلى قازان - كأس العالم فيفا روسيا 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
بطولة كأس العالم 2022
مفاجآت المونديال مستمرة... اليابان تصعق ألمانيا وتقلب تأخرها إلى فوز ثمين
23 نوفمبر, 16:46 GMT
وبهذا الانتصار رفع المنتخب الياباني رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، بينما تجمد رصيد إسبانيا عند 4 نقاط في المركز الثاني، وتأهلا سويا لثمن النهائي.
بينما ودع منتخب ألمانيا بطولة كأس العالم 2022 من دور المجموعات، رغم فوزه على كوستاريكا (4-2)، اليوم الخميس، في ختام الدور الأول.
ولم يشفع الفوز للألمان للتأهل، حيث حلت ألمانيا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، متأخرة عن إسبانيا بفارق الأهداف، فيما تذيلت كوستا ريكا الترتيب بـ3 نقاط.
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