https://sputnikarabic.ae/20221201/بايدن-الوصول-بالتضخم-إلى-مستويات-عادية-سيستغرق-وقتا-وهناك-انتكاسات-على-الطريق-1070741162.html

بايدن: الوصول بالتضخم إلى مستويات عادية "سيستغرق وقتا" وهناك "انتكاسات" على الطريق

بايدن: الوصول بالتضخم إلى مستويات عادية "سيستغرق وقتا" وهناك "انتكاسات" على الطريق

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الوصول بالتضخم إلى مستويات عادية سيستغرق وقتا، وحذر من ‏‏"انتكاسات" على الطريق، بحسب تعبيره.‏ 01.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-01T15:42+0000

2022-12-01T15:42+0000

2022-12-01T15:42+0000

جو بايدن

إيمانويل ماكرون

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار فرنسا

العالم

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وأشار في مؤتمر صحفي مع نظيره، إيمانويل ماكرون، في البيت الأبيض، اليوم الخميس، إلى أن خطة معالجة التضخم التي وضعها تعمل.وأكد أن"القرارات التي يتم اتخاذها اليوم ستشكل عالمنا لعقود مقبلة"، لافتا في هذا الصدد إلى أزمة التغير المناخي.وأضاف أنه "لا يمكن لأمريكا أن تطلب شريكا أفضل من فرنسا للعمل معه"، وشدد على أن التحالف مع فرنسا يبقى "أساسيا" للاستقرار في العالم.وتابع أن "أمريكا وفرنسا تدافعان عن حقوق الإنسان والحرية"، مشيرا إلى التزامهما المشترك بالعدالة والحرية للجميع، والمساواة والإخاء.واعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن "الديمقراطية لا تزال فعالة حول العالم، وأنها لا تزال تفي بوعودها من أجل أن تتمكن الشعوب من صون الكوكب لأجيال المقبلة".وواصل أن "فرنسا تناضل من أجل القيم الديمقرطية وحقوق الإنسان، وهذه القيم هي محور بين بلدينا".من ناحيته، شدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في مؤتمره الصحفي مع نظيره الأمريكي، جو بايدن، بالبيت الأبيض، على أن "على بلديهما أن يكونا "شركاء سلاح" في ضوء التطورات الحالية.وأكد أن لفرنسا "شراكة صلبة مع أمريكا عمرها قرون"، واصفا التحالف بين البلدين بأنه من "أقوى التحالفات".ووصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأربعاء، في زيارة دولة رسمية تستمر لثلاثة أيام.وحطت طائرة ماكرون في قاعدة أندروز الجوية في ضاحية واشنطن، ترافقه زوجته بريجيت، وهي الأولى له في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن.ومن المقرر أن يقضي الرئيس الفرنسي يومين في واشنطن قبل أن يتوجه في اليوم الثالث والأخير من زيارته إلى نيو أورلينز التي كانت يوما ما مدينة فرنسية.

https://sputnikarabic.ae/20221017/بايدن-يصر-على-أن-الاقتصاد-الأمريكي-قوي-مثل-الجحيم-أثناء-تناوله-الآيس-كريم-فيديو-1069135837.html

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