https://sputnikarabic.ae/20221201/بايدن-وماكرون-يؤكدان-على-دعمهما-لكييف-والحاجة-إلى-تسليمها-منظومات-دفاع-جوي-1070746053.html
بايدن وماكرون يؤكدان على دعمهما لكييف والحاجة إلى تسليمها منظومات دفاع جوي
بايدن وماكرون يؤكدان على دعمهما لكييف والحاجة إلى تسليمها منظومات دفاع جوي
أكد الرئيسان، الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون، على استمرار دعم بلديهما لكييف، بما في ذلك إمدادها بالمساعدات السياسية والاقتصادية والأمنية وتسريع... 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T18:31+0000
2022-12-01T18:31+0000
2022-12-01T18:32+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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إيمانويل ماكرون
أخبار فرنسا
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القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان مشترك عقب لقاء بايدن وماكرون في البيت الأبيض، اليوم الخميس، "أكد (الرئيسان) على دعم بلديهما المتواصل لدفع أوكرانيا عن سيادتها ووحدة أراضيها، بما في ذلك تقديم المساعدة السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية لأوكرانيا ما دامت بحاجة إليها".وأضاف البيان "يشمل ذلك تقديم موارد ضخمة لدعم صمود أوكرانيا خلال الشتاء، بما في ذلك التعجيل بتسليمها منظومات دفاع جوي ومعدات ضرورية لإصلاح شبكة الكهرباء الأوكرانية".يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أكدت، يوم أمس الأربعاء، أنها لا تخطط حاليا لتزويد أوكرانيا بمنظومة "باتريوت" للدفاع الجوي، على الرغم من إعلان مسؤول في الوزارة في وقت سابق اليوم أن جميع الخيارات مطروحة لدعم كييف بما في ذلك تزويدها بمنظومة "باتريوت".
https://sputnikarabic.ae/20221129/البنتاغون-لا-خطط-حاليا-لتزويد-أوكرانيا-بمنظومة-باتريوت-للدفاع-الجوي-1070674543.html
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سبوتنيك عربي
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا
بايدن وماكرون يؤكدان على دعمهما لكييف والحاجة إلى تسليمها منظومات دفاع جوي
18:31 GMT 01.12.2022 (تم التحديث: 18:32 GMT 01.12.2022) تابعنا عبر
أكد الرئيسان، الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون، على استمرار دعم بلديهما لكييف، بما في ذلك إمدادها بالمساعدات السياسية والاقتصادية والأمنية وتسريع تسليمها منظومات دفاع جوي.
القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان مشترك عقب لقاء بايدن وماكرون
في البيت الأبيض، اليوم الخميس، "أكد (الرئيسان) على دعم بلديهما المتواصل لدفع أوكرانيا عن سيادتها ووحدة أراضيها، بما في ذلك تقديم المساعدة السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية لأوكرانيا ما دامت بحاجة إليها".
وأضاف البيان "يشمل ذلك تقديم موارد ضخمة لدعم صمود أوكرانيا خلال الشتاء، بما في ذلك التعجيل بتسليمها منظومات دفاع جوي
ومعدات ضرورية لإصلاح شبكة الكهرباء الأوكرانية".
يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أكدت، يوم أمس الأربعاء، أنها لا تخطط حاليا لتزويد أوكرانيا بمنظومة "باتريوت" للدفاع الجوي، على الرغم من إعلان مسؤول في الوزارة في وقت سابق اليوم أن جميع الخيارات مطروحة لدعم كييف بما في ذلك تزويدها بمنظومة "باتريوت".