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https://sputnikarabic.ae/20221201/بعد-مكافأة-كيم-جونغ-أون-لطياريه-ما-هي-قدرات-القوات-الجوية-لكوريا-الشمالية-1070722326.html
بعد مكافأة كيم جونغ أون لطياريه… ما هي قدرات القوات الجوية لكوريا الشمالية؟
بعد مكافأة كيم جونغ أون لطياريه… ما هي قدرات القوات الجوية لكوريا الشمالية؟
يصنف جيش كوريا الشمالية في المرتبة رقم 30 بين أضخم 142 جيشا في العالم لعام 2022، لكن قواته الجوية تصنف ضمن أقوى 11 قوة جوية في العالم. 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T09:42+0000
2022-12-01T09:55+0000
رصد عسكري
كوريا الشمالية
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ويصل إجمالي عدد الطائرات الحربية التابعة للقوات الجوية الكورية الشمالية إلى 946 طائرة حربية، حسبما ذكر موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.ما هي أنواع الطائرات الحربية الكورية الشمالية؟وتمثل المقاتلات والطائرات الاعتراضية أكثر من 47 في المئة من حجم القوات الجوية الكورية الشمالية، بينما تصل نسبة الطائرات الهجومية إلى نحو 12 في المئة.لماذا يكرم زعيم كوريا الشمالية طيارين عسكريين؟قام زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بتكريم الطيارين العسكريين، الذين شاركوا في مهمة تحليق بالقرب من حدود كوريا الجنوبية، الشهر الماضي، وأصدر قرار بترقيتهم.ودعا كيم جونغ أون، أكثر من 700 طيار، شاركوا في طيران قتالي كامل في الـ 4 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن ذلك يتزامن مع احتفال البلاد بعيد الطيران، الذي يوافق يومي الـ 28 و29 من نوفمبر.
https://sputnikarabic.ae/20221104/كوريا-الجنوبية-تنشر-80-مقاتلة-ردا-على-تحليق-أكثر-من-180-طائرة-حربية-كورية-شمالية-1069811346.html
https://sputnikarabic.ae/20221201/زعيم-كوريا-الشمالية-يكافئ-الطيارين-المشاركين-في-تحليق-احتجاجي-ضد-كوريا-الجنوبية-الشهر-الماضي-1070718840.html
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رصد عسكري, كوريا الشمالية
رصد عسكري, كوريا الشمالية

بعد مكافأة كيم جونغ أون لطياريه… ما هي قدرات القوات الجوية لكوريا الشمالية؟

09:42 GMT 01.12.2022 (تم التحديث: 09:55 GMT 01.12.2022)
© Sputnik . ILY PITALEV / الانتقال إلى بنك الصورالقوات الجوية الكورية الشمالية خلال عرض جوي
القوات الجوية الكورية الشمالية خلال عرض جوي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2022
© Sputnik . ILY PITALEV
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يصنف جيش كوريا الشمالية في المرتبة رقم 30 بين أضخم 142 جيشا في العالم لعام 2022، لكن قواته الجوية تصنف ضمن أقوى 11 قوة جوية في العالم.
ويصل إجمالي عدد الطائرات الحربية التابعة للقوات الجوية الكورية الشمالية إلى 946 طائرة حربية، حسبما ذكر موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
© AFP 2022 / STRINGERالقوات الجوية لكوريا الشمالية
القوات الجوية لكوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2022
القوات الجوية لكوريا الشمالية
© AFP 2022 / STRINGER

ما هي أنواع الطائرات الحربية الكورية الشمالية؟

458 مقاتلة وطائرة اعتراضية.
114 طائرة هجومية.
طائرة نقل عسكري واحدة.
169 طائرة تدريب.
لا توجد طائرات تزود بالوقود أو طائرات مهام خاصة.
204 مروحية، بينها 20 مروحية هجومية.
وتمثل المقاتلات والطائرات الاعتراضية أكثر من 47 في المئة من حجم القوات الجوية الكورية الشمالية، بينما تصل نسبة الطائرات الهجومية إلى نحو 12 في المئة.
هذه الصورة المنشورة التي التقطت في 7 يونيو/ حزيران الجاري، قدمت من قبل وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في سئول تظهر طائرات حربية كورية جنوبية، بما في ذلك مقاتلات الشبح F-35 وطائرات F-16 الأمريكية تحلق في تشكيلات تكتيكية في المجال الجوي فوق كوريا الجنوبية، ردًا على تجارب صواريخ كوريا الشمالية. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2022
كوريا الجنوبية تنشر 80 مقاتلة ردا على تحليق أكثر من 180 طائرة حربية كورية شمالية
4 نوفمبر, 07:37 GMT

لماذا يكرم زعيم كوريا الشمالية طيارين عسكريين؟

قام زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بتكريم الطيارين العسكريين، الذين شاركوا في مهمة تحليق بالقرب من حدود كوريا الجنوبية، الشهر الماضي، وأصدر قرار بترقيتهم.
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بعد إطلاق ما سمته وسائل إعلامية أنه نوع جديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، في هذه الصورة التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في 24 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2022
زعيم كوريا الشمالية يكافئ الطيارين المشاركين في تحليق احتجاجي ضد كوريا الجنوبية الشهر الماضي
07:12 GMT
ودعا كيم جونغ أون، أكثر من 700 طيار، شاركوا في طيران قتالي كامل في الـ 4 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن ذلك يتزامن مع احتفال البلاد بعيد الطيران، الذي يوافق يومي الـ 28 و29 من نوفمبر.
© Sputnikصاروخ كوريا الشمالية الباليستي "هواسونغ - 12"
صاروخ كوريا الشمالية الباليستي هواسونغ - 12 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2022
صاروخ كوريا الشمالية الباليستي "هواسونغ - 12"
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- سبوتنيك عربيلافروف: مجلس أوروبا في "وعكة صحية بلا أمل بالشفاء"08:08 GMTВоеннослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:34 GMT
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