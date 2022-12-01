https://sputnikarabic.ae/20221201/بعد-مكافأة-كيم-جونغ-أون-لطياريه-ما-هي-قدرات-القوات-الجوية-لكوريا-الشمالية-1070722326.html
بعد مكافأة كيم جونغ أون لطياريه… ما هي قدرات القوات الجوية لكوريا الشمالية؟
بعد مكافأة كيم جونغ أون لطياريه… ما هي قدرات القوات الجوية لكوريا الشمالية؟
يصنف جيش كوريا الشمالية في المرتبة رقم 30 بين أضخم 142 جيشا في العالم لعام 2022، لكن قواته الجوية تصنف ضمن أقوى 11 قوة جوية في العالم. 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T09:42+0000
2022-12-01T09:42+0000
2022-12-01T09:55+0000
رصد عسكري
كوريا الشمالية
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ويصل إجمالي عدد الطائرات الحربية التابعة للقوات الجوية الكورية الشمالية إلى 946 طائرة حربية، حسبما ذكر موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.ما هي أنواع الطائرات الحربية الكورية الشمالية؟وتمثل المقاتلات والطائرات الاعتراضية أكثر من 47 في المئة من حجم القوات الجوية الكورية الشمالية، بينما تصل نسبة الطائرات الهجومية إلى نحو 12 في المئة.لماذا يكرم زعيم كوريا الشمالية طيارين عسكريين؟قام زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بتكريم الطيارين العسكريين، الذين شاركوا في مهمة تحليق بالقرب من حدود كوريا الجنوبية، الشهر الماضي، وأصدر قرار بترقيتهم.ودعا كيم جونغ أون، أكثر من 700 طيار، شاركوا في طيران قتالي كامل في الـ 4 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن ذلك يتزامن مع احتفال البلاد بعيد الطيران، الذي يوافق يومي الـ 28 و29 من نوفمبر.
https://sputnikarabic.ae/20221104/كوريا-الجنوبية-تنشر-80-مقاتلة-ردا-على-تحليق-أكثر-من-180-طائرة-حربية-كورية-شمالية-1069811346.html
https://sputnikarabic.ae/20221201/زعيم-كوريا-الشمالية-يكافئ-الطيارين-المشاركين-في-تحليق-احتجاجي-ضد-كوريا-الجنوبية-الشهر-الماضي-1070718840.html
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رصد عسكري, كوريا الشمالية
رصد عسكري, كوريا الشمالية
بعد مكافأة كيم جونغ أون لطياريه… ما هي قدرات القوات الجوية لكوريا الشمالية؟
09:42 GMT 01.12.2022 (تم التحديث: 09:55 GMT 01.12.2022) تابعنا عبر
يصنف جيش كوريا الشمالية في المرتبة رقم 30 بين أضخم 142 جيشا في العالم لعام 2022، لكن قواته الجوية تصنف ضمن أقوى 11 قوة جوية في العالم.
ويصل إجمالي عدد الطائرات الحربية التابعة للقوات الجوية الكورية الشمالية إلى 946 طائرة حربية، حسبما ذكر
موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
ما هي أنواع الطائرات الحربية الكورية الشمالية؟
لا توجد طائرات تزود بالوقود أو طائرات مهام خاصة.
204 مروحية، بينها 20 مروحية هجومية.
وتمثل المقاتلات والطائرات الاعتراضية أكثر من 47 في المئة من حجم القوات الجوية الكورية الشمالية
، بينما تصل نسبة الطائرات الهجومية إلى نحو 12 في المئة.
لماذا يكرم زعيم كوريا الشمالية طيارين عسكريين؟
قام زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بتكريم الطيارين العسكريين، الذين شاركوا في مهمة تحليق بالقرب من حدود كوريا الجنوبية، الشهر الماضي، وأصدر قرار بترقيتهم.
ودعا كيم جونغ أون، أكثر من 700 طيار، شاركوا في طيران قتالي
كامل في الـ 4 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن ذلك يتزامن مع احتفال البلاد بعيد الطيران، الذي يوافق يومي الـ 28 و29 من نوفمبر.