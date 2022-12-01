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بيسكوف: الناتو لا يزال يفرض الحرب ويفضل القتال حتى آخر أوكراني
بيسكوف: الناتو لا يزال يفرض الحرب ويفضل القتال حتى آخر أوكراني
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الناتو لا يزال يفرض الحرب ويفضل القتال حتى آخر أوكرانيا. 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T10:31+0000
2022-12-01T10:31+0000
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين: "لا يزال الحلف يفضل القتال حتى آخر أوكراني وما زال التحالف يضخ أوكرانيا بأسلحته. وبالتالي بطبيعة الحال، فإن إطالة أمد الحرب، يعقد الوضع بالنسبة للنظام الأوكراني".وقال بيسكوف، ردا على سؤال حول رأي الكرملين في تصريح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، بأن أوكرانيا يجب عليها ألا تفكر في العضوية في الحلف، ولكن في الحفاظ على الدولة: "من غير المحتمل أن يعني هذا نوعًا من البصيرة من جانب الحلف الذي يواصل فرض الحرب على النظام الأوكراني".
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بيسكوف: الناتو لا يزال يفرض الحرب ويفضل القتال حتى آخر أوكراني

10:31 GMT 01.12.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الناتو لا يزال يفرض الحرب ويفضل القتال حتى آخر أوكرانيا.
وقال بيسكوف للصحفيين: "لا يزال الحلف يفضل القتال حتى آخر أوكراني وما زال التحالف يضخ أوكرانيا بأسلحته. وبالتالي بطبيعة الحال، فإن إطالة أمد الحرب، يعقد الوضع بالنسبة للنظام الأوكراني".

وقال بيسكوف، ردا على سؤال حول رأي الكرملين في تصريح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، بأن أوكرانيا يجب عليها ألا تفكر في العضوية في الحلف، ولكن في الحفاظ على الدولة: "من غير المحتمل أن يعني هذا نوعًا من البصيرة من جانب الحلف الذي يواصل فرض الحرب على النظام الأوكراني".
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