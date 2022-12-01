https://sputnikarabic.ae/20221201/بيسكوف-الناتو-لا-يزال-يفرض-الحرب-ويفضل-القتال-حتى-آخر-أوكراني-1070726693.html
بيسكوف: الناتو لا يزال يفرض الحرب ويفضل القتال حتى آخر أوكراني
بيسكوف: الناتو لا يزال يفرض الحرب ويفضل القتال حتى آخر أوكراني
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الناتو لا يزال يفرض الحرب ويفضل القتال حتى آخر أوكرانيا. 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T10:31+0000
2022-12-01T10:31+0000
2022-12-01T10:31+0000
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين: "لا يزال الحلف يفضل القتال حتى آخر أوكراني وما زال التحالف يضخ أوكرانيا بأسلحته. وبالتالي بطبيعة الحال، فإن إطالة أمد الحرب، يعقد الوضع بالنسبة للنظام الأوكراني".وقال بيسكوف، ردا على سؤال حول رأي الكرملين في تصريح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، بأن أوكرانيا يجب عليها ألا تفكر في العضوية في الحلف، ولكن في الحفاظ على الدولة: "من غير المحتمل أن يعني هذا نوعًا من البصيرة من جانب الحلف الذي يواصل فرض الحرب على النظام الأوكراني".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بيسكوف: الناتو لا يزال يفرض الحرب ويفضل القتال حتى آخر أوكراني
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الناتو لا يزال يفرض الحرب ويفضل القتال حتى آخر أوكرانيا.
وقال بيسكوف للصحفيين: "لا يزال الحلف يفضل القتال حتى آخر أوكراني وما زال التحالف يضخ أوكرانيا بأسلحته. وبالتالي بطبيعة الحال، فإن إطالة أمد الحرب، يعقد الوضع بالنسبة للنظام الأوكراني".
وقال بيسكوف، ردا على سؤال حول رأي الكرملين في تصريح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، بأن أوكرانيا يجب عليها ألا تفكر في العضوية في الحلف، ولكن في الحفاظ على الدولة: "من غير المحتمل أن يعني هذا نوعًا من البصيرة من جانب الحلف الذي يواصل فرض الحرب على النظام الأوكراني".