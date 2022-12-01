https://sputnikarabic.ae/20221201/تايلاند-تتوقع-زيادة-في-التجارة-مع-روسيا-وتعلن-استعدادها-لتصدير-قطع-غيار-السيارات-1070722045.html
تايلاند تتوقع زيادة في التجارة مع روسيا وتعلن استعدادها لتصدير قطع غيار السيارات
تايلاند تتوقع زيادة في التجارة مع روسيا وتعلن استعدادها لتصدير قطع غيار السيارات
صرح سفير تايلاند لدى موسكو، ساسيوات وونجسينساوات في مقابلة مع "سبوتنيك" بان بلاده تتوقع زيادة في حجم التجارة مع روسيا في عام 2022، كما أنها مستعدة لتصدير قطع... 01.12.2022, سبوتنيك عربي
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سبوتنيك. وأضاف السفير التايلاندي "لا تزال التجارة ضمن خطتنا، لكن نظرا للاضطراب الحالي في سلاسل التوريد العالمية والتحديات التي تطرحها التدابير الاقتصادية والمالية الحالية، يجب أن نكون عمليين ومبتكرين في مناهجنا، وبالنسبة لهذا العام، نتوقع زيادة حجم التجارة، لكن يتبقى أن نرى سيزداد إلى أي مدى".وأعرب الدبلوماسي التايلاندي عن استعداد بلاده لتصدير قطع غيار السيارات إلى روسيا، وأنها تنتظر تسلم من موسكو قائمة بالبضائع المطلوبة وكمياتها.وأعرب الدبلوماسي عن أمله في أن يتمكن مقدمو الخدمات التايلانديون والروس من إيجاد حلول بديلة معا لتسهيل تدفق المزيد من السياح والتجارة والخدمات بين البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20221201/تايلاند-تدرس-إمكانية-استيراد-موارد-الطاقة-من-روسيا-الاتحادية-1070720333.html
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روسيا, أخبار العالم الآن, أخبار تايلاند
روسيا, أخبار العالم الآن, أخبار تايلاند
تايلاند تتوقع زيادة في التجارة مع روسيا وتعلن استعدادها لتصدير قطع غيار السيارات
09:00 GMT 01.12.2022 (تم التحديث: 09:15 GMT 01.12.2022) تابعنا عبر
صرح سفير تايلاند لدى موسكو، ساسيوات وونجسينساوات في مقابلة مع "سبوتنيك" بان بلاده تتوقع زيادة في حجم التجارة مع روسيا في عام 2022، كما أنها مستعدة لتصدير قطع غيار السيارات إلى البلاد.
سبوتنيك. وأضاف السفير التايلاندي "لا تزال التجارة ضمن خطتنا، لكن نظرا للاضطراب الحالي في سلاسل التوريد العالمية والتحديات التي تطرحها التدابير الاقتصادية والمالية الحالية، يجب أن نكون عمليين ومبتكرين في مناهجنا، وبالنسبة لهذا العام، نتوقع زيادة حجم التجارة، لكن يتبقى أن نرى سيزداد إلى أي مدى".
وأضاف السفير أن روسيا وتايلاند بحاجة إلى استئناف التجارة الثنائية في السلع التقليدية واستكشاف فرص الأعمال في مجالات أخرى تتطلب ترتيبات لوجستية أقل أو لا تتطلب ترتيبات على الإطلاق.
وأعرب الدبلوماسي التايلاندي عن استعداد بلاده لتصدير قطع غيار السيارات إلى روسيا، وأنها تنتظر تسلم من موسكو قائمة بالبضائع المطلوبة وكمياتها.
وأوضح وونجسينساوات أن بعض الشركات الروسية والحكومات المحلية أبدت اهتمامها بشراء قطع غيار من تايلاند، لكن الجانب التايلاندي ما زال ينتظر القوائم التفصيلية بشأنها، سواء كانت للسيارات أو الشاحنات أو موديلات أخرى محددة، والكمية التي تحتاجه من قطع الغيار مثل فلاتر الزيت وفلاتر هواء السيارة والأجزاء المطاطية وغيرها من ملحقات السيارات جاهزة للتصدير إلى روسيا.
وأعرب الدبلوماسي عن أمله في أن يتمكن مقدمو الخدمات التايلانديون والروس من إيجاد حلول بديلة معا لتسهيل تدفق المزيد من السياح والتجارة والخدمات بين البلدين.