https://sputnikarabic.ae/20221201/تايلاند-تدرس-إمكانية-استيراد-موارد-الطاقة-من-روسيا-الاتحادية-1070720333.html
تايلاند تدرس إمكانية استيراد موارد الطاقة من روسيا الاتحادية
تايلاند تدرس إمكانية استيراد موارد الطاقة من روسيا الاتحادية
قال السفير التايلاندي لدى روسيا، ساسيفات ونغسينساوات، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن السلطات والشركات التايلاندية تدرس إمكانية استيراد موارد الطاقة من روسيا... 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T08:02+0000
2022-12-01T08:02+0000
2022-12-01T08:02+0000
روسيا
العالم
اقتصاد
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وأشار الدبلوماسي التايلاندي إلى وجود "إمكانية لاستيراد موارد الطاقة الروسية"، منوها إلى أن التفاصيل المتعلقة بالكميات والأسعار ما زالت قيد الدراسة من قبل السلطات والشركات الخاصة في بلاده.وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، قد أكد يوم الثلاثاء الماضي، أن روسيا تتخذ موقفا متشددا بشأن وضع سقف لسعر النفط الروسي، مؤكدًا أن ذلك غير مقبول بغض النظر عن مستوى هذا السقف المزعوم.وأضاف: "بغض النظر عن سقف السعر. حتى لو كان مرتفعا، هذا غير مقبول من حيث المبدأ ومن وجهة النظر التعاقدية (إبرام العقود)".
https://sputnikarabic.ae/20221116/استئناف-إمدادات-النفط-من-روسيا-عبر-الفرع-الجنوبي-من-خط-أنابيب-دروجبا-1070250099.html
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سبوتنيك عربي
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روسيا, العالم, اقتصاد
تايلاند تدرس إمكانية استيراد موارد الطاقة من روسيا الاتحادية
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قال السفير التايلاندي لدى روسيا، ساسيفات ونغسينساوات، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن السلطات والشركات التايلاندية تدرس إمكانية استيراد موارد الطاقة من روسيا الاتحادية، مبينا أن بلاده تدرس الأسعار والكميات في الوقت الحالي.
وأشار الدبلوماسي التايلاندي إلى وجود "إمكانية لاستيراد موارد الطاقة الروسية"، منوها إلى أن التفاصيل المتعلقة بالكميات والأسعار ما زالت قيد الدراسة من قبل السلطات والشركات الخاصة في بلاده.
وتأتي أقوال السفير التايلندي بعد تصريحات أدلى بها مدير الإدارة الآسيوية في وزارة الخارجية الروسية، نيكولاي نوزدريف، لوكالة "سبوتنيك" نوه فيها إلى أن جميع دول الآسيان تقريبا، (بما فيها، كمبوديا وتايلاند وماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا وبروناي والفلبين وفيتنام ولاوس وميانمار)، تهتم بزيادة وارداتها من الطاقة الروسية، لكنه لم يحدد هذه الدول.
وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، قد أكد يوم الثلاثاء الماضي، أن روسيا تتخذ موقفا متشددا بشأن وضع سقف
لسعر النفط الروسي، مؤكدًا أن ذلك غير مقبول بغض النظر عن مستوى هذا السقف المزعوم.
وقال نوفاك في تصريحات للصحفيين، خلال فعاليات منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني الرابع: "لدينا موقف متشدد إلى حد ما، هنا (حول وضع سقف لسعر النفط الورسي)، لقد قلت هذا بالفعل عدة مرات".
وأضاف: "بغض النظر عن سقف السعر. حتى لو كان مرتفعا، هذا غير مقبول من حيث المبدأ ومن وجهة النظر التعاقدية (إبرام العقود)".