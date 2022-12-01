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ثوران بركاني يخطف البصر في هاواي
ثوران بركاني يخطف البصر في هاواي
بركان ماونا لوا، أكبر بركان نشط في العالم، يثور للمرة الأولى منذ 38 عامًا. 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T11:05+0000
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قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن بركان ماونا لوا في جزيرة هاواي، وهو أكبر بركان نشط في العالم، بدأ في الثوران مساء الأحد الماضي. إلا أن الحدث لم يمنع المواطنين ولا زوار الجزيرة من التقاط الصور على خلفية البركان الثائر وتدفق الحمم البركانية أسفل الجبل، تشاهدون بعضا منها في معرض ألبوم "سبوتنيك".
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фото, صور, وسائط متعددة
фото, صور, وسائط متعددة

ثوران بركاني يخطف البصر في هاواي

11:05 GMT 01.12.2022 (تم التحديث: 11:07 GMT 01.12.2022)
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بركان ماونا لوا، أكبر بركان نشط في العالم، يثور للمرة الأولى منذ 38 عامًا.
قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن بركان ماونا لوا في جزيرة هاواي، وهو أكبر بركان نشط في العالم، بدأ في الثوران مساء الأحد الماضي.
إلا أن الحدث لم يمنع المواطنين ولا زوار الجزيرة من التقاط الصور على خلفية البركان الثائر وتدفق الحمم البركانية أسفل الجبل، تشاهدون بعضا منها في معرض ألبوم "سبوتنيك".
© AP Photo / Marco Garciaفي هذا التعريض الطويل لكاميرا التصوير، تسير السيارات في طريق سادل رود بينما تندلع ماونا لوا في المسافة، بالقرب من هيلو هاواي، 28 نوفمبر 2022
في هذا التعريض الطويل لكاميرا التصوير، تسير السيارات في طريق سادل رود بينما تندلع ماونا لوا في المسافة، بالقرب من هيلو هاواي، 28 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي
1/9
© AP Photo / Marco Garcia
في هذا التعريض الطويل لكاميرا التصوير، تسير السيارات في طريق سادل رود بينما تندلع ماونا لوا في المسافة، بالقرب من هيلو هاواي، 28 نوفمبر 2022
© AP Photo / Gregory Bullجانيس هازين من أوشن فيو، هاواي، تستخدم منظارًا لرؤية بركان ماونا لوا أثناء ثورانه، بالقرب من هيلو، هاواي، 30 نوفمبر 2022
جانيس هازين من أوشن فيو، هاواي، تستخدم منظارًا لرؤية بركان ماونا لوا أثناء ثورانه، بالقرب من هيلو، هاواي، 30 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي
2/9
© AP Photo / Gregory Bull
جانيس هازين من أوشن فيو، هاواي، تستخدم منظارًا لرؤية بركان ماونا لوا أثناء ثورانه، بالقرب من هيلو، هاواي، 30 نوفمبر 2022
© AP Photo / Marco Garciaيُرى توهج ثوران ماونا لوا من خلال بستان من أشجار النخيل، في كونا، هاواي. 28 نوفمبر، 2022
يُرى توهج ثوران ماونا لوا من خلال بستان من أشجار النخيل، في كونا، هاواي. 28 نوفمبر، 2022 - سبوتنيك عربي
3/9
© AP Photo / Marco Garcia
يُرى توهج ثوران ماونا لوا من خلال بستان من أشجار النخيل، في كونا، هاواي. 28 نوفمبر، 2022
© AP Photo / Hawaii Dept. of Land and Natural Resourcesتُظهر هذه الصورة الجوية المقدمة من قسم الأراضي والموارد الطبيعية في هاواي تدفقات الحمم البركانية على ماونا لوا، أكبر بركان نشط في العالم، بالقرب من هيلو، هاواي. 30 نوفمبر 2022
تُظهر هذه الصورة الجوية المقدمة من قسم الأراضي والموارد الطبيعية في هاواي تدفقات الحمم البركانية على ماونا لوا، أكبر بركان نشط في العالم، بالقرب من هيلو، هاواي. 30 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي
4/9
© AP Photo / Hawaii Dept. of Land and Natural Resources
تُظهر هذه الصورة الجوية المقدمة من قسم الأراضي والموارد الطبيعية في هاواي تدفقات الحمم البركانية على ماونا لوا، أكبر بركان نشط في العالم، بالقرب من هيلو، هاواي. 30 نوفمبر 2022
© AP Photo / Gregory Bullالناس يقفون على صخرة الحمم البركانية من ثوران سابق بالقرب من بركان ماونا لوا أثناء اندلاعه، بالقرب من هيلو، هاواي 30 نوفمبر 2022
الناس يقفون على صخرة الحمم البركانية من ثوران سابق بالقرب من بركان ماونا لوا أثناء اندلاعه، بالقرب من هيلو، هاواي 30 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي
5/9
© AP Photo / Gregory Bull
الناس يقفون على صخرة الحمم البركانية من ثوران سابق بالقرب من بركان ماونا لوا أثناء اندلاعه، بالقرب من هيلو، هاواي 30 نوفمبر 2022
© AP Photo / Marco Garciaيشاهد المتفرجون الحمم تتدفق أسفل الجبل من ثوران ماونا لوا، بالقرب من هيلو، هاواي 29 نوفمبر 2022
يشاهد المتفرجون الحمم تتدفق أسفل الجبل من ثوران ماونا لوا، بالقرب من هيلو، هاواي 29 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي
6/9
© AP Photo / Marco Garcia
يشاهد المتفرجون الحمم تتدفق أسفل الجبل من ثوران ماونا لوا، بالقرب من هيلو، هاواي 29 نوفمبر 2022
© AP Photo / Gregory Bullأطفال يركضون على صخور الحمم البركانية السوداء من ثوران سابق بالقرب من بركان ماونا لوا أثناء ثورانه، بالقرب من هيلو، هاواي. 30 نوفمبر 2022
أطفال يركضون على صخور الحمم البركانية السوداء من ثوران سابق بالقرب من بركان ماونا لوا أثناء ثورانه، بالقرب من هيلو، هاواي. 30 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي
7/9
© AP Photo / Gregory Bull
أطفال يركضون على صخور الحمم البركانية السوداء من ثوران سابق بالقرب من بركان ماونا لوا أثناء ثورانه، بالقرب من هيلو، هاواي. 30 نوفمبر 2022
© AP Photo / Gregory Bullالامرأتان تلتقطان صورة سيلفي على خلفية الحمم التي اندلعت من بركان ماونا لوا في هاواي، بالقرب من هيلو، هاواي.30 نوفمبر 2022
الامرأتان تلتقطان صورة سيلفي على خلفية الحمم التي اندلعت من بركان ماونا لوا في هاواي، بالقرب من هيلو، هاواي.30 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي
8/9
© AP Photo / Gregory Bull
الامرأتان تلتقطان صورة سيلفي على خلفية الحمم التي اندلعت من بركان ماونا لوا في هاواي، بالقرب من هيلو، هاواي.30 نوفمبر 2022
© AP Photo / Caleb Jonesالناس يشاهدون الوهج من الحمم البركانية التي تنفجر من بركان ماونا لوا في هاواي، في هيلو، 28 نوفمبر 2022.
الناس يشاهدون الوهج من الحمم البركانية التي تنفجر من بركان ماونا لوا في هاواي، في هيلو، 28 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي
9/9
© AP Photo / Caleb Jones
الناس يشاهدون الوهج من الحمم البركانية التي تنفجر من بركان ماونا لوا في هاواي، في هيلو، 28 نوفمبر 2022.
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