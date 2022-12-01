https://sputnikarabic.ae/20221201/ثوران-بركاني-خلاب-في-هاواي-1070726918.html

ثوران بركاني يخطف البصر في هاواي

ثوران بركاني يخطف البصر في هاواي

بركان ماونا لوا، أكبر بركان نشط في العالم، يثور للمرة الأولى منذ 38 عامًا. 01.12.2022, سبوتنيك عربي

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قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن بركان ماونا لوا في جزيرة هاواي، وهو أكبر بركان نشط في العالم، بدأ في الثوران مساء الأحد الماضي. إلا أن الحدث لم يمنع المواطنين ولا زوار الجزيرة من التقاط الصور على خلفية البركان الثائر وتدفق الحمم البركانية أسفل الجبل، تشاهدون بعضا منها في معرض ألبوم "سبوتنيك".

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