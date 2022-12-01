https://sputnikarabic.ae/20221201/حركة-الجهاد-الإسلامي-تعلن-مقتل-إثنين-من-أبرز-قادتها-الميدانيين-في-جنين-وتؤكد-أن-العدو-سيدفع-الثمن-1070718478.html

حركة الجهاد الإسلامي تعلن مقتل إثنين من أبرز قادتها الميدانيين في جنين وتؤكد أن العدو سيدفع الثمن

حركة الجهاد الإسلامي تعلن مقتل إثنين من أبرز قادتها الميدانيين في جنين وتؤكد أن العدو سيدفع الثمن

نعت حركة الجهاد الإسلامي وذراعها المسلح "سرايا القدس"، أبرز قادتهما الميدانيين الذين قتلى على يد القوات الإسرائيلية في جنين، مؤكدين أن العدو سيدفع ثمن جريمته 01.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-01T06:40+0000

2022-12-01T06:40+0000

2022-12-01T06:40+0000

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

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وقالت حركة الجهاد وسرايا القدس، في بيان لهما، إن "أبرز القادة الشهيد محمد أيمن السعدي (26 عاماً) قائد كتيبة جنين، والشهيد نعيم جمال زبيدي (27 عاماً)، ارتقيا إثر عملية اغتيال جبانة نفذتها قوات الاحتلال في مخيم جنين فجر اليوم".وأكد البيان مضيهما في "جهادهما ضد هذا المحتل الغاصب ولن يتراجعا، وأن دماء الشهداء القادة ستتحول إلى نور يضيء لهما الطريق نحو القدس"، مشددين على أن "كتيبة جنين وكل الأجنحة العسكرية الأبطال، سنبقى شوكة في حلق الاحتلال حتى زواله".وأضاف أن "ارتقاء الشهداء سيزيد المقاومة قوة وعزيمة وإصرار على الثبات والمضي قدما في طريق الجهاد، وأن الإرهاب الصهيوني لن ينال من عزيمة وإرادة المقاتلين الأبطال".وقتل شابان، وأصيب ثالث، واعتقل أربعة آخرون، فجر اليوم الخميس، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية، مدينة ومخيم جنين.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا، بأن الشابين نعيم جمال الزبيدي (27 عاما)، ومحمد أيمن السعدي (26 عاما)، استشهدا برصاص الاحتلال، وإصابة آخر بشظايا بالوجه، وحالته مستقرة".وكانت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم جنين ومنطقة الهدف، ونشرت قناصة على أسطح عدد من المنازل والبنايات، ودارت مواجهات واشتباكات عنيفة، حسب الوكالة الفلسطينية.وأضافت الوكالة أن "قوات الاحتلال اعتقلت الشابين وسام فايد، وعمر ناصر طالب، بعد أن حاصرت منزليهما في منطقة الهدف من جنين"، مؤكدة "تسلل وحدة إسرائيلية خاصة إلى مخيم جنين واعتقلت الشابين خالد عرعراوي، وأحمد الصوص، بعد أن طاردتهما وصدمت الدراجة النارية، التي كانا يستقلانها".

https://sputnikarabic.ae/20221201/مقتل-فلسطيني-وإصابة-3-آخرين-برصاص-القوات-الإسرائيلية-في-مخيم-جنين--1070716881.html

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