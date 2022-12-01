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https://sputnikarabic.ae/20221201/حماس-المقاومة-ستجد-الطريقة-المناسبة-للرد-على-جريمة-قتل-إثنين-من-المقاومين-في-جنين-1070722617.html
حماس: المقاومة ستجد الطريقة المناسبة للرد على جريمة قتل إثنين من المقاومين في جنين
حماس: المقاومة ستجد الطريقة المناسبة للرد على جريمة قتل إثنين من المقاومين في جنين
أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، أن "استهداف القادة ومواصلة سياسة الاغتيالات بحق المقاومين لن تفلح بتحقيق الأمن للاحتلال ومستوطنيه"، داعية... 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T09:22+0000
2022-12-01T09:22+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
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وقال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، في تصريحات له، إن "المقاومة ستجد الطريقة المناسبة للرد على جريمة قتل إثنين من المقاومين بجنين"، مؤكدا أن "دماء الشهداء لن تذهب هدراً، وستكون وقوداً لتصعيد المقاومة والاشتباك مع الاحتلال، وأن جريمة الاغتيال التي جرت في جنين لن تمر دون حساب".وأضاف:" نترحم على أرواح الشهيدين البطلين محمد السعدي ونعيم الزبيدي الذين ارتقيا خلال مواجهتهم للاحتلال في جنين ومخيمها"، مؤكدا أن "حماس لن تسمح بتغيير الوقائع في المسجد الأقصى المبارك، ولن تسمح للاحتلال باستمرار عبثه وانتهاكاته".وقتل شابان، وأصيب ثالث، واعتقل أربعة آخرون، فجر اليوم الخميس، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية، مدينة ومخيم جنين.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا، بأن الشابين نعيم جمال الزبيدي (27 عاما)، ومحمد أيمن السعدي (26 عاما)، استشهدا برصاص الاحتلال، وإصابة آخر بشظايا بالوجه، وحالته مستقرة".وكانت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم جنين ومنطقة الهدف، ونشرت قناصة على أسطح عدد من المنازل والبنايات، ودارت مواجهات واشتباكات عنيفة، حسب الوكالة الفلسطينية.وأضافت الوكالة أن "قوات الاحتلال اعتقلت الشابين وسام فايد، وعمر ناصر طالب، بعد أن حاصرت منزليهما في منطقة الهدف من جنين"، مؤكدة "تسلل وحدة إسرائيلية خاصة إلى مخيم جنين واعتقلت الشابين خالد عرعراوي، وأحمد الصوص، بعد أن طاردتهما وصدمت الدراجة النارية، التي كانا يستقلانها".
https://sputnikarabic.ae/20221201/حركة-الجهاد-الإسلامي-تعلن-مقتل-إثنين-من-أبرز-قادتها-الميدانيين-في-جنين-وتؤكد-أن-العدو-سيدفع-الثمن-1070718478.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس

حماس: المقاومة ستجد الطريقة المناسبة للرد على جريمة قتل إثنين من المقاومين في جنين

09:22 GMT 01.12.2022
© Sputnik . Abed.K Bayتشيع فلسطينيين قتلا في عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية
تشيع فلسطينيين قتلا في عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2022
© Sputnik . Abed.K Bay
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أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، أن "استهداف القادة ومواصلة سياسة الاغتيالات بحق المقاومين لن تفلح بتحقيق الأمن للاحتلال ومستوطنيه"، داعية الشعب الفلسطيني إلى "تصعيد الاشتباك والمواجهة مع هذا الاحتلال".
وقال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، في تصريحات له، إن "المقاومة ستجد الطريقة المناسبة للرد على جريمة قتل إثنين من المقاومين بجنين"، مؤكدا أن "دماء الشهداء لن تذهب هدراً، وستكون وقوداً لتصعيد المقاومة والاشتباك مع الاحتلال، وأن جريمة الاغتيال التي جرت في جنين لن تمر دون حساب".
الفلسطينيون يشيعون 4 قتلى قضوا بعملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في جنين والحداد يعم الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2022
حركة الجهاد الإسلامي تعلن مقتل إثنين من أبرز قادتها الميدانيين في جنين وتؤكد أن العدو سيدفع الثمن
06:40 GMT
وأضاف:" نترحم على أرواح الشهيدين البطلين محمد السعدي ونعيم الزبيدي الذين ارتقيا خلال مواجهتهم للاحتلال في جنين ومخيمها"، مؤكدا أن "حماس لن تسمح بتغيير الوقائع في المسجد الأقصى المبارك، ولن تسمح للاحتلال باستمرار عبثه وانتهاكاته".
وقتل شابان، وأصيب ثالث، واعتقل أربعة آخرون، فجر اليوم الخميس، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية، مدينة ومخيم جنين.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا، بأن الشابين نعيم جمال الزبيدي (27 عاما)، ومحمد أيمن السعدي (26 عاما)، استشهدا برصاص الاحتلال، وإصابة آخر بشظايا بالوجه، وحالته مستقرة".
وكانت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم جنين ومنطقة الهدف، ونشرت قناصة على أسطح عدد من المنازل والبنايات، ودارت مواجهات واشتباكات عنيفة، حسب الوكالة الفلسطينية.
وأضافت الوكالة أن "قوات الاحتلال اعتقلت الشابين وسام فايد، وعمر ناصر طالب، بعد أن حاصرت منزليهما في منطقة الهدف من جنين"، مؤكدة "تسلل وحدة إسرائيلية خاصة إلى مخيم جنين واعتقلت الشابين خالد عرعراوي، وأحمد الصوص، بعد أن طاردتهما وصدمت الدراجة النارية، التي كانا يستقلانها".
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- سبوتنيك عربيلافروف: "لعب الناتو" بالنار قبالة سواحل الصين يحمل مخاطر على روسيا 08:08 GMTВоеннослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:34 GMT
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