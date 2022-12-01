https://sputnikarabic.ae/20221201/حماس-المقاومة-ستجد-الطريقة-المناسبة-للرد-على-جريمة-قتل-إثنين-من-المقاومين-في-جنين-1070722617.html

حماس: المقاومة ستجد الطريقة المناسبة للرد على جريمة قتل إثنين من المقاومين في جنين

حماس: المقاومة ستجد الطريقة المناسبة للرد على جريمة قتل إثنين من المقاومين في جنين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، أن "استهداف القادة ومواصلة سياسة الاغتيالات بحق المقاومين لن تفلح بتحقيق الأمن للاحتلال ومستوطنيه"، داعية... 01.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-01T09:22+0000

2022-12-01T09:22+0000

2022-12-01T09:22+0000

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

حركة حماس

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/03/1069803390_0:135:1440:945_1920x0_80_0_0_d153112516f172c647e9f6479b414988.jpg

وقال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، في تصريحات له، إن "المقاومة ستجد الطريقة المناسبة للرد على جريمة قتل إثنين من المقاومين بجنين"، مؤكدا أن "دماء الشهداء لن تذهب هدراً، وستكون وقوداً لتصعيد المقاومة والاشتباك مع الاحتلال، وأن جريمة الاغتيال التي جرت في جنين لن تمر دون حساب".وأضاف:" نترحم على أرواح الشهيدين البطلين محمد السعدي ونعيم الزبيدي الذين ارتقيا خلال مواجهتهم للاحتلال في جنين ومخيمها"، مؤكدا أن "حماس لن تسمح بتغيير الوقائع في المسجد الأقصى المبارك، ولن تسمح للاحتلال باستمرار عبثه وانتهاكاته".وقتل شابان، وأصيب ثالث، واعتقل أربعة آخرون، فجر اليوم الخميس، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية، مدينة ومخيم جنين.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا، بأن الشابين نعيم جمال الزبيدي (27 عاما)، ومحمد أيمن السعدي (26 عاما)، استشهدا برصاص الاحتلال، وإصابة آخر بشظايا بالوجه، وحالته مستقرة".وكانت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم جنين ومنطقة الهدف، ونشرت قناصة على أسطح عدد من المنازل والبنايات، ودارت مواجهات واشتباكات عنيفة، حسب الوكالة الفلسطينية.وأضافت الوكالة أن "قوات الاحتلال اعتقلت الشابين وسام فايد، وعمر ناصر طالب، بعد أن حاصرت منزليهما في منطقة الهدف من جنين"، مؤكدة "تسلل وحدة إسرائيلية خاصة إلى مخيم جنين واعتقلت الشابين خالد عرعراوي، وأحمد الصوص، بعد أن طاردتهما وصدمت الدراجة النارية، التي كانا يستقلانها".

https://sputnikarabic.ae/20221201/حركة-الجهاد-الإسلامي-تعلن-مقتل-إثنين-من-أبرز-قادتها-الميدانيين-في-جنين-وتؤكد-أن-العدو-سيدفع-الثمن-1070718478.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس