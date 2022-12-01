https://sputnikarabic.ae/20221201/حمدان-دقلو-يلتقي-وزير-الخارجية-الإثيوبي-في-الخرطوم-ويبحثان-العلاقات-الثنائية-1070734673.html
حمدان دقلو يلتقي وزير الخارجية الإثيوبي في الخرطوم ويبحثان العلاقات الثنائية
حمدان دقلو يلتقي وزير الخارجية الإثيوبي في الخرطوم ويبحثان العلاقات الثنائية
استقبل نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم الخميس، وزير الخارجية الإثيوبي، دمقي مكونين، بحضور السفير الإثيوبي... 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T13:33+0000
2022-12-01T13:33+0000
2022-12-01T13:33+0000
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وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أكد السفير الإثيوبي بالخرطوم، أن "اللقاء تطرق لمسيرة العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".ولفت أميرو إلى أن "اللقاء يأتي في إطار مشاركة وزير الخارجية الإثيوبي في اجتماعات مجلس وزراء منظمة الايقاد بالخرطوم".وأكد السفير الإثيوبي أن "الجانبين اتفقا على معالجة قضايا سد النهضة والحدود بطريقة سلمية، وفقا للآليات المشتركة بين البلدين".وأشار إلى أن "السودان أبدى استعداده لدعم تنفيذ اتفاق السلام الموقع بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي".ورحب السودان بالاتفاق الذي وقعته إثيوبيا مع جبهة تحرير تيغراي لوقف الحرب والاتجاه نحو السلام.وسبق وقال الخبير الاستراتيجي السوداني، الدكتور الرشيد محمد إبراهيم في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن الجانب الإثيوبي يرغب في تأمين وضبط الحدود مع السودان لمنع تهريب الأسلحة إلى مقاتلي جبهة تحرير تيغراي، التي ظلت تقاتل ضد الحكومة الفيدرالية الإثيوبية خلال 3 أعوام الماضية قرب الحدود، خاصة أن السلطات السودانية أحبطت عدة محاولات لتهريب أسلحة إلى إثيوبيا عبر منطقة القضارف القريبة من الحدود.
https://sputnikarabic.ae/20221121/خبير-إثيوبيا-ترغب-في-دعم-سوداني-لاتفاق-وقف-الحرب-مع-تيغراي-ومنع-تهريب-الأسلحة-عبر-الحدود-1070401037.html
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار السودان اليوم, أخبار إثيوبيا
العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار السودان اليوم, أخبار إثيوبيا
حمدان دقلو يلتقي وزير الخارجية الإثيوبي في الخرطوم ويبحثان العلاقات الثنائية
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استقبل نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم الخميس، وزير الخارجية الإثيوبي، دمقي مكونين، بحضور السفير الإثيوبي بالخرطوم بيتال أميرو.
وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أكد السفير الإثيوبي بالخرطوم، أن "اللقاء تطرق لمسيرة العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".
ولفت أميرو إلى أن "اللقاء يأتي في إطار مشاركة وزير الخارجية الإثيوبي في اجتماعات مجلس وزراء منظمة الايقاد بالخرطوم".
وأكد السفير الإثيوبي أن "الجانبين اتفقا على معالجة قضايا سد النهضة والحدود
بطريقة سلمية، وفقا للآليات المشتركة بين البلدين".
وأشار إلى أن "السودان أبدى استعداده لدعم تنفيذ اتفاق السلام الموقع بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي".
ورحب السودان بالاتفاق الذي وقعته إثيوبيا مع جبهة تحرير تيغراي لوقف الحرب والاتجاه نحو السلام
.
وسبق وقال الخبير الاستراتيجي السوداني، الدكتور الرشيد محمد إبراهيم في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن الجانب الإثيوبي
يرغب في تأمين وضبط الحدود مع السودان لمنع تهريب الأسلحة إلى مقاتلي جبهة تحرير تيغراي، التي ظلت تقاتل ضد الحكومة الفيدرالية الإثيوبية خلال 3 أعوام الماضية قرب الحدود، خاصة أن السلطات السودانية أحبطت عدة محاولات لتهريب أسلحة إلى إثيوبيا عبر منطقة القضارف القريبة من الحدود.