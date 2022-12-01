https://sputnikarabic.ae/20221201/دائرة-التعاون-العسكري-التقني-في-روسيا-تعلق-على-مبادرة-بلينكن-لاستئناف-إنتاج-أسلحة-سوفيتية-1070737563.html

هيئة التعاون العسكري التقني في روسيا تعلق على مبادرة بلينكن لاستئناف إنتاج أسلحة سوفيتية

هيئة التعاون العسكري التقني في روسيا تعلق على مبادرة بلينكن لاستئناف إنتاج أسلحة سوفيتية

أعلنت الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني في روسيا، اليوم الخميس، أن روسيا تحتفظ بالحق اتخاذ إجراءات تجاه الولايات المتحدة، التي تبادر باستئناف إنتاج... 01.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-01T14:47+0000

2022-12-01T14:47+0000

2022-12-01T15:10+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/03/1048264510_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_86b1973e4f20a4dd6014b054f3eeab39.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقالت الهيئة لوكالة سبوتنيك تعليقا على تصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لقناة "سي إن إن"، التي أعلن فيها عن مبادرة استئناف إنتاج الأنظمة القتالية السوفيتية على أراضي منظمة حلف وارسو السابق وتوريدها لنظام كييف: "من خلال بيانها بشأن ضرورة استئناف إنتاج المعدات العسكرية بموجب التراخيص السوفيتية بهدف توريدها لاحقا إلى أوكرانيا، فإن القيادة الأمريكية، كونها ليست طرفا في الاتفاقيات ولا تتحمل أي مسؤولية عن ذلك، تدفع حلفاءها إلى انتهاك قواعد القانون الدولي في مجال الحد من التسلح. في هذا الصدد، يحتفظ الجانب الروسي بالحق في اتخاذ الإجراءات المناسبة للرد".وأشارت الهيئة إلى أن ضخ السلاح إلى أوكرانيا من الولايات المتحدة والدول التي تدور في فلكها يؤدي إلى طريق مسدود في تسوية الأزمة الأوكرانية ويؤدي إلى مزيد من التصعيد.وأضافت، أنه في إطار التعاون مع الاتحاد السوفيتي( في السابق)، تم بالفعل تزويد الدول الأعضاء في حلف وارسو بمساعدة أخوية في تنظيم إنتاج النماذج السوفيتية من الأسلحة والمعدات العسكرية على أراضي هذه البلدان.وأوضحت، أنه " نُفِّذت هذه الأنشطة في إطار الامتثال الكامل للاتفاقات الحكومية الدولية، التي تعهد بموجبها بعدم توريد منتجاتهم إلى بلدان أخرى دون موافقة خطية من الاتحاد السوفياتي، أي روسيا باعتبارها خليفة للدولة السوفياتية.وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أكد في مقابلة مع قناة سي أن أن، أن "الناتو" يدرس إمكانية مساعدة كييف باستئناف إنتاج أنظمة قتالية تعود إلى الحقبة السوفيتية، بالإضافة إلى ذخيرة لها، بما في ذلك إنتاجها.

https://sputnikarabic.ae/20221130/وزير-الخارجية-الأمريكي-الناتو-يدرس-إمكانية-مساعدة-كييف-بأنظمة-قتالية-سوفيتية-1070715914.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية