https://sputnikarabic.ae/20221201/دراسة-الحمل-يحدث-تغييرات-كبيرة-في-دماغ-المرأة-تؤثر-بعلاقتها-مع-طفلها--1070739372.html

دراسة: الحمل يحدث "تغييرات كبيرة" في دماغ المرأة تؤثر بعلاقتها مع طفلها

دراسة: الحمل يحدث "تغييرات كبيرة" في دماغ المرأة تؤثر بعلاقتها مع طفلها

أظهرت دراسة جديدة أن الحمل يؤدي إلى تغييرات ملفتة في دماغ المرأة، تتضمن تغييرات في المادة الرمادية والمناطق التي تدخل في إدراك الذات. 01.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-01T15:07+0000

2022-12-01T15:07+0000

2022-12-01T15:28+0000

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وقال الباحثون إن النتائج تشير إلى أن هذه التغيرات العصبية قد تعزز الترابط بين الأم والطفل ويمكن أن تلعب دورا جوهريا في التغيير الذي تشعر به العديد من النساء عندما يصبحن أمهات جددا.وكتب الباحثون في الدراسة التي نُشرت في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني في مجلة "Nature" العلمية: "توفر هذه البيانات رؤى أساسية حول تأثير أن تصبح أما على دماغ المرأة وتشير إلى تغيرات واضحة في بنية ووظيفة الدماغ"، أثناء الحمل.فقدان المادة الرمادية في دماغ المرأة بعد الحملووفقا للباحثين التابعين للمركز الطبي بجامعة أمستردام، فإن هذه التغييرات "قد تمنح مزايا تكيفية لسلوك الأم الحملي وتأسيس علاقة جديدة بين الأم والطفل".أما في الدراسة الجديدة التي أجريت في هولندا، توسع الباحثون في هذا العمل من خلال فحص المزيد من مناطق الدماغ والتحقيق فيما إذا كانت التغييرات مرتبطة بسلوكيات معينة وقياسات الرابطة بين الأم والرضيع.اقرأ أيضا: علماء روس ينجحون بزرع غرسات مطبوعة في القرود... فيديووتابع الباحثون حالة 80 امرأة هولندية لم تكن حوامل في بداية الدراسة ولم يسبق لها أن أنجبن طفلاً من قبل. وخلال فترة الدراسة، حملت 40 امرأة. تم فحص أدمغة جميع النساء في بداية الدراسة وفي نقاط مختلفة بعد ذلك، بما في ذلك (بالنسبة لأولئك الذين حملن) بعد فترة وجيزة من الولادة وسنة واحدة بعد الولادة.ومن المثير، بحسب مجلة "livescience" العلمية، أن فقدان المادة الرمادية كان مرتبطًا بما يسمى "بسلوكيات التعشيش"، والتي يتم تنفيذها للاستعداد لوصول الطفل، على سبيل المثال، عملية الإعداد للحضانة أو تنظيم المنزل.ووجدت الدراسة أيضًا أن النساء اللاتي حملن أظهرن تغيرات في نظام الدماغ المعروف باسم "شبكة الوضع الافتراضي"، وهي مجموعة من مناطق الدماغ التي تكون أكثر نشاطا عندما لا يقوم الشخص بمهمة محددة.تغيرات في "شبكة الوضع الافتراضي"وقال مؤلفو الدراسة إن هذه الشبكة نشطة عندما تترك عقلك يشرد ويُعتقد أنه يشارك في التفكير الذاتي وذاكرة السيرة الذاتية، وكذلك في العمليات الاجتماعية مثل التعاطف.وأفادت النساء اللواتي لديهن تغييرات أكبر في شبكة الوضع الافتراضي أنهن يشعرن بعلاقة أكبر مع رضيعهن، ويستمتعن أكثر بالتفاعل مع رضيعهن مقارنة بالنساء اللائي لديهن تغييرات أصغر.بالإضافة إلى ذلك، ارتبطت تغيرات الدماغ بقياسات الارتباط بالجنين، على وجه التحديد، كلما ارتفعت الزيادات في النشاط في شبكة الوضع الافتراضي، زاد احتمال تمييز النساء للجنين عن أنفسهن ورؤية الجنين كفرد.اقرأ أيضا: "تورا" امرأة عاشت قبل 800 عام تعود بجسد ووجه "حقيقيين"... فيديوووجد الباحثون أن النساء اللواتي لديهن مستويات أعلى من هرمون الإستروجين، خاصة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل، أظهرن تغيرات أكبر في الدماغ من تلك التي لم يكن لديها مثل هذا الارتفاع الواضح في الهرمون.في المقابل، لم تكن عوامل مثل النوم ومستويات التوتر ونوع الولادة مرتبطة بالتغيرات التي تحدث في الدماغ.

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