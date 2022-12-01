https://sputnikarabic.ae/20221201/رؤية-2030--نحو-تمكين-الطفل-من-الحصول-على-حقوقه-في-السعودية-1070737377.html

"رؤية 2030" ... نحو تمكين الطفل من الحصول على حقوقه في السعودية

"رؤية 2030" ... نحو تمكين الطفل من الحصول على حقوقه في السعودية

تحدثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع: إنشاء السعودية لوحدة قضائية متخصصة بحماية الأطفال من أي اعتداء أو ضرر، مطالبات باستقالة وزيرة... 01.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-01T14:45+0000

2022-12-01T14:45+0000

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راديو

صدى الحياة

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"رؤية 2030" ... نحو تمكين الطفل في الحصول على حقوقه في السعودية "رؤية 2030" ... نحو تمكين الطفل في الحصول على حقوقه في السعودية

مساعي السعودية في حماية حقوق الطفلتستمر مساعي المملكة العربية السعودية في تطوير وتعزيز النظم المجتمعية المواكبة لتغيرات العصر، وتحرص على بذل كافة الجهود على مختلف الأصعدة من أجل راحة وسلامة المواطنين وتحقيق رؤية السعودية 2030.حيث أعلنت السعودية، إنشاء وحدة قضائية متخصصة بحماية الأطفال من أي اعتداء أو ضرر، بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، الذي يوافق 20 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.حول هذا الموضوع، قالت الخبيرة القانونية السعودية، المحامية أسماء الزهراني لبرنامج "صدى الحياة":كما نوّهت الأستاذة الزهراني إلىالتفاصيل في الملف الصوتي....إعداد وتقديم: فرح القادري، عماد الطفيلي

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2022

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