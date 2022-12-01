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https://sputnikarabic.ae/20221201/رؤية-2030--نحو-تمكين-الطفل-من-الحصول-على-حقوقه-في-السعودية-1070737377.html
"رؤية 2030" ... نحو تمكين الطفل من الحصول على حقوقه في السعودية
"رؤية 2030" ... نحو تمكين الطفل من الحصول على حقوقه في السعودية
تحدثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع: إنشاء السعودية لوحدة قضائية متخصصة بحماية الأطفال من أي اعتداء أو ضرر، مطالبات باستقالة وزيرة... 01.12.2022, سبوتنيك عربي
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2022-12-01T14:45+0000
راديو
صدى الحياة
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"رؤية 2030" ... نحو تمكين الطفل في الحصول على حقوقه في السعودية
"رؤية 2030" ... نحو تمكين الطفل في الحصول على حقوقه في السعودية
مساعي السعودية في حماية حقوق الطفلتستمر مساعي المملكة العربية السعودية في تطوير وتعزيز النظم المجتمعية المواكبة لتغيرات العصر، وتحرص على بذل كافة الجهود على مختلف الأصعدة من أجل راحة وسلامة المواطنين وتحقيق رؤية السعودية 2030.حيث أعلنت السعودية، إنشاء وحدة قضائية متخصصة بحماية الأطفال من أي اعتداء أو ضرر، بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، الذي يوافق 20 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.حول هذا الموضوع، قالت الخبيرة القانونية السعودية، المحامية أسماء الزهراني لبرنامج "صدى الحياة":كما نوّهت الأستاذة الزهراني إلىالتفاصيل في الملف الصوتي....إعداد وتقديم: فرح القادري، عماد الطفيلي
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فرح القادري
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صدى الحياة, аудио
صدى الحياة, аудио

"رؤية 2030" ... نحو تمكين الطفل من الحصول على حقوقه في السعودية

14:45 GMT 01.12.2022
راديو
"رؤية 2030" ... نحو تمكين الطفل في الحصول على حقوقه في السعودية
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فرح القادري - سبوتنيك عربي
فرح القادري
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عماد الطفيلي - سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
كل المواضيع
تحدثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع: إنشاء السعودية لوحدة قضائية متخصصة بحماية الأطفال من أي اعتداء أو ضرر، مطالبات باستقالة وزيرة الثقافة والسبب رواية، تعاطف واسع مع مشجعة تونسية تعرضت للتنمر بالمونديال، نادين أيوب الفلسطينية تفوز بجائزة ملكة جمال الكون، علماء روس يبتكرون منظومة جديدة لمحاربة مرض السرطان.

مساعي السعودية في حماية حقوق الطفل

تستمر مساعي المملكة العربية السعودية في تطوير وتعزيز النظم المجتمعية المواكبة لتغيرات العصر، وتحرص على بذل كافة الجهود على مختلف الأصعدة من أجل راحة وسلامة المواطنين وتحقيق رؤية السعودية 2030.
حيث أعلنت السعودية، إنشاء وحدة قضائية متخصصة بحماية الأطفال من أي اعتداء أو ضرر، بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، الذي يوافق 20 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.
حول هذا الموضوع، قالت الخبيرة القانونية السعودية، المحامية أسماء الزهراني لبرنامج "صدى الحياة":

"إنّ المملكة العربية السعودية دون شك، عنيت بالطفل والمرأة، وهذا ما يؤكّده إنشاء وحدة مختصة بحماية الطفل من الإيذاء والاعتداء، وذلك وفقا لاتفاقية حقوق الطفل الدولية، كما أن بلادنا تشارك في العديد من الأمور القانونية المتعلقة بالحقوق الإنسانية، حيث أن حماية الطفل والمرأة من أولويات الشريعة الإسلامية كما تعلمون التي تنص على حمايتهما سواء السعوديين أو غير السعوديين، وأشير إلى أن هذه الحماية متعلقة بكل الأطفال المتواجدين في المملكة وليس فقط الطفل السعودي".

كما نوّهت الأستاذة الزهراني إلى

"أنه يوجد نظام خاص بالجرائم الالكترونية، والتي تكون فيها العقوبة مشدّدة بشكل عام في المملكة، وخصوصا الجرائم المتعلقة باستغلال الأطفال او التحرش بهم أو الاغتصاب، وهذا كما جاء في المادة الثامنة، بأنّ التعامل مع القصّر والأحداث، وما يتعلق بالتحرش مثلا تصل فيه العقوبة إلى ما لا يقل عن خمس سنوات، ودفع غرامة تصل إلى 300 ألف ريال سعودي".

التفاصيل في الملف الصوتي....
إعداد وتقديم: فرح القادري، عماد الطفيلي
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