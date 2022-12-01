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https://sputnikarabic.ae/20221201/رئيس-البنك-الدولي-تواجه-العديد-من-البلدان-خطر-الركود-في-2023-1070749779.html
رئيس البنك الدولي: تواجه العديد من البلدان خطر الركود في 2023‏
رئيس البنك الدولي: تواجه العديد من البلدان خطر الركود في 2023‏
قال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس: "أعتقد أننا سنواجه مخاطر حدوث ركود في كثير من البلدان العام ‏المقبل".‏ 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T21:48+0000
2022-12-01T21:48+0000
العالم
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واشنطن - سبوتنيك. وأضاف مالباس، اليوم الخميس، أن التحدي الذي يواجه البلدان النامية، والتي يعمل معها عن كثب، هو خطر أن تكون فترات الركود هذه طويلة، نظرا لعدم وجود آلية في الوقت الحالي للعالم لتوفير رأس المال، أو للبلدان التي تعاني من الركود لكي تجذب رأس المال.وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول، قال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، إن العالم يواجه "موجة خامسة من أزمة الديون" ودعا إلى مزيد من الدعم للبلدان التي تعاني من ضائقة، كاشفا النقاب عن أن حوالي 44 مليار دولار من مدفوعات خدمة الديون الثنائية والخاصة أصبحت مستحقة في عام 2022 وحده.وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، قالت في شهر يوليو/ تموز، إن التوقعات للاقتصاد العالمي "أصبحت مظلمة بشكل كبير" منذ أبريل/ نيسان وإنها لا تستطيع استبعاد ركود عالمي محتمل العام المقبل في ضوء المخاطر المتزايدة.
https://sputnikarabic.ae/20221111/الاتحاد-الأوروبي-يتحدث-عن-نقطة-تحول-ويؤكد-استمرار-صدمة-الركود-والتضخم-----1070056032.html
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العالم

رئيس البنك الدولي: تواجه العديد من البلدان خطر الركود في 2023‏

21:48 GMT 01.12.2022
© AFP 2022 / Tim Sloanبناء البنك الدولي في واشنطن
بناء البنك الدولي في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2022
بناء البنك الدولي في واشنطن
© AFP 2022 / Tim Sloan
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قال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس: "أعتقد أننا سنواجه مخاطر حدوث ركود في كثير من البلدان العام ‏المقبل".‏
واشنطن - سبوتنيك. وأضاف مالباس، اليوم الخميس، أن التحدي الذي يواجه البلدان النامية، والتي يعمل معها عن كثب، هو خطر أن تكون فترات الركود هذه طويلة، نظرا لعدم وجود آلية في الوقت الحالي للعالم لتوفير رأس المال، أو للبلدان التي تعاني من الركود لكي تجذب رأس المال.
وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول، قال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، إن العالم يواجه "موجة خامسة من أزمة الديون" ودعا إلى مزيد من الدعم للبلدان التي تعاني من ضائقة، كاشفا النقاب عن أن حوالي 44 مليار دولار من مدفوعات خدمة الديون الثنائية والخاصة أصبحت مستحقة في عام 2022 وحده.
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2022
الاتحاد الأوروبي يتحدث عن "نقطة تحول" ويؤكد استمرار "صدمة" الركود والتضخم
11 نوفمبر, 12:34 GMT
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، قالت في شهر يوليو/ تموز، إن التوقعات للاقتصاد العالمي "أصبحت مظلمة بشكل كبير" منذ أبريل/ نيسان وإنها لا تستطيع استبعاد ركود عالمي محتمل العام المقبل في ضوء المخاطر المتزايدة.
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