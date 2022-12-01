https://sputnikarabic.ae/20221201/زعيم-كوريا-الشمالية-يكافئ-الطيارين-المشاركين-في-تحليق-احتجاجي-ضد-كوريا-الجنوبية-الشهر-الماضي-1070718840.html
زعيم كوريا الشمالية يكافئ الطيارين المشاركين في تحليق احتجاجي ضد كوريا الجنوبية الشهر الماضي
زعيم كوريا الشمالية يكافئ الطيارين المشاركين في تحليق احتجاجي ضد كوريا الجنوبية الشهر الماضي
كافأ زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون، الطيارين الذين شاركوا في تحليق احتجاجي ضد كوريا الجنوبية الشهر الماضي، وقام بترقيتهم والتقاط صور تذكارية معهم. 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T07:12+0000
2022-12-01T07:12+0000
2022-12-01T07:12+0000
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
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وحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، فإن "كوريا الشمالية احتفلت بعيد الطيران يومي 28 و29 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، وأن أمرا صدر من رئيس اللجنة المركزية العسكرية لحزب العمال بترقية الطيارين برتبة واحدة".وأشارت إلى أن زعيم البلاد دعا 705 طيارين، شاركوا في طيران قتالي كامل جرى في يوم 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بنشر 500 طائرة حربية من مختلف الأنواع واستمر لمدة 3 ساعات و47 دقيقة، إلى مقر اللجنة المركزية لحزب العمال لتشجيعهم".وأعلنت هيئة الأركان الكورية الجنوبية، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، نشر 80 مقاتلة وذلك بعدما رصدت تحليق أكثر من 180 طائرة حربية كورية شمالية.ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن الطائرات الحربية لجارتها الشمالية رُصدت بين الساعة 11 صباحًا والساعة 3 مساءً الجمعة [بتوقيت كوريا الجنوبية]، حيث حلقت فوق أراضي الجزء الشمالي من "خط العمل التكتيكي" والسواحل الشرقية والغربية لشبه الجزيرة الكورية.وفي وقت سابق، صرح كل من وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ووزير الدفاع في كوريا الجنوبية، جيونج سوب، في خطاب مشترك لهما في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، أنه في حال وقوع هجوم نووي من كوريا الشمالية، سيكون الرد ساحقا وحازما.وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان: "نؤكد والوزير أوستن مجددًا أن أي هجوم نووي من [كوريا الشمالية]، بما في ذلك استخدام أسلحة نووية تكتيكية، غير مقبول وسينهي نظام كيم جونغ أون برد ساحق وحازم من التحالف".كما ورد في البيان، اتفق الوزراء على تعزيز القدرات الدفاعية للحلفاء، وكذلك تبادل المعلومات والمشاورات "للرد على التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة" من كوريا الديمقراطية.
https://sputnikarabic.ae/20221129/رئيس-كوريا-الجنوبية-يحذر-الشمالية-من-رد-غير-مسبوق-حال-إجرائها-تجربة-نووية-جديدة-1070648490.html
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كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية يكافئ الطيارين المشاركين في تحليق احتجاجي ضد كوريا الجنوبية الشهر الماضي
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كافأ زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون، الطيارين الذين شاركوا في تحليق احتجاجي ضد كوريا الجنوبية الشهر الماضي، وقام بترقيتهم والتقاط صور تذكارية معهم.
وحسب وكالة
يونهاب الكورية الجنوبية، فإن "كوريا الشمالية احتفلت بعيد الطيران يومي 28 و29 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، وأن أمرا صدر من رئيس اللجنة المركزية العسكرية لحزب العمال بترقية الطيارين برتبة واحدة".
وأشارت إلى أن زعيم البلاد دعا 705 طيارين، شاركوا في طيران قتالي كامل جرى في يوم 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بنشر 500 طائرة حربية من مختلف الأنواع واستمر لمدة 3 ساعات و47 دقيقة، إلى مقر اللجنة المركزية لحزب العمال لتشجيعهم".
وأعلنت هيئة الأركان الكورية الجنوبية، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، نشر 80 مقاتلة
وذلك بعدما رصدت تحليق أكثر من 180 طائرة حربية كورية شمالية.
ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن الطائرات الحربية لجارتها الشمالية رُصدت بين الساعة 11 صباحًا والساعة 3 مساءً الجمعة [بتوقيت كوريا الجنوبية]، حيث حلقت فوق أراضي الجزء الشمالي من "خط العمل التكتيكي" والسواحل الشرقية والغربية لشبه الجزيرة الكورية.
وفي وقت سابق، صرح كل من وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ووزير الدفاع في كوريا الجنوبية، جيونج سوب، في خطاب مشترك لهما في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، أنه في حال وقوع هجوم نووي من كوريا الشمالية، سيكون الرد ساحقا وحازما.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان: "نؤكد والوزير أوستن مجددًا أن أي هجوم نووي من [كوريا الشمالية]
، بما في ذلك استخدام أسلحة نووية تكتيكية، غير مقبول وسينهي نظام كيم جونغ أون برد ساحق وحازم من التحالف".
كما ورد في البيان، اتفق الوزراء على تعزيز القدرات الدفاعية للحلفاء، وكذلك تبادل المعلومات والمشاورات "للرد على التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة" من كوريا الديمقراطية.