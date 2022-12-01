https://sputnikarabic.ae/20221201/ستريكوزا-نظام-روسي-لاكتشاف-الألغام-الأرضية-عن-بعد-1070734551.html
"ستريكوزا"... نظام روسي لاكتشاف الألغام الأرضية عن بعد
"ستريكوزا"... نظام روسي لاكتشاف الألغام الأرضية عن بعد
تمثل الألغام الأرضية سلاحا خطيرا يهدد المركبات والأفراد خاصة عندما يتم زرعها في ممرات استراتيجية تستخدمها القوات البرية للوصول إلى أهدافها. 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T13:45+0000
2022-12-01T13:45+0000
2022-12-01T13:45+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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ولهذا السبب أصبحت الأنظمة الخاصة بنزع الألغام جزءا من تسليح الجيوش النظامية الحديثة، التي تعمل على تطويرها بصورة مستمرة لتقليل زمن إزالتها حتى لا يؤثر ذلك على خططها العسكرية.ويمثل نظام "ستريكوزا" الروسي أحد أنظمة كشف الألغام الأرضية، وهو نظام متطور يمكن تثبيته على طائرات مسيرة من دون طيار، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ولفت الموقع إلى أن هذا النظام يتميز بكفائته العالية في الكشف عن الألغام الأرضية عن بعد وتحديد مواقعها بدقة عالية.وتم تصميم هذا النظام ليكون قادرا على مسح مساحات كبيرة من الأرض خلال عمليات الكشف عن الألغام ضمن نظام بري محمول.ويمكن لنظام "ستريكوزا" أن يوفر تبادل المعلومات مع مراكز التحكم في بصورة مباشرة، بينما يصل مدى الكشف عن الألغام الأرضية إلى 30 مترا.ما هي خطورة الألغام الأرضية؟تكمن خطورة الألغام الأرضية في عشوائية استخدامها وقت الحروب بصورة تجعل عملية إزالتها بعد انتهاء القتال في غاية الصعوبة لتبقى أكبر تهديد للأشخاص لفترات طويلة.وتشير بعض التقارير إلى أن عدد الألغام المزروعة في مناطق مختلفة حول العالم إثر انتهاء الحروب يصل إلى نحو 100 مليون لغم.وتحتاج عملية إزالة الألغام تكاليف باهظة، وتقدر التكلفة، التي يحتاجها العالم لتطهير جميع حقول الألغام بمليارات الدولارات.ورغم ذلك لا تزال بعض الدول تقوم بنشر الألغام الأرضية خلال الحروب الحديثة بصورة تتجاوز ما يتم إزالته من الألغام القديمة.
https://sputnikarabic.ae/20200730/أول-سفينة-روسية-كاسحة-ألغام-تتوجه-إلى-الشرق-الأقصى-1046147422.html
https://sputnikarabic.ae/20221101/مصر-في-المرتبة-الثالثة-عالميا-13-جيشا-تمتلك-أضخم-أساطيل-كاسحات-الألغام-البحرية-1069721601.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
"ستريكوزا"... نظام روسي لاكتشاف الألغام الأرضية عن بعد
تابعنا عبر
تمثل الألغام الأرضية سلاحا خطيرا يهدد المركبات والأفراد خاصة عندما يتم زرعها في ممرات استراتيجية تستخدمها القوات البرية للوصول إلى أهدافها.
ولهذا السبب أصبحت الأنظمة الخاصة بنزع الألغام جزءا من تسليح الجيوش
النظامية الحديثة، التي تعمل على تطويرها بصورة مستمرة لتقليل زمن إزالتها حتى لا يؤثر ذلك على خططها العسكرية.
ويمثل نظام "ستريكوزا" الروسي أحد أنظمة كشف الألغام الأرضية، وهو نظام متطور يمكن تثبيته على طائرات مسيرة من دون طيار، حسبما ذكر موقع
"روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
ولفت الموقع إلى أن هذا النظام يتميز بكفائته العالية في الكشف عن الألغام الأرضية عن بعد وتحديد مواقعها بدقة عالية.
وتم تصميم هذا النظام ليكون قادرا على مسح مساحات كبيرة من الأرض خلال عمليات الكشف عن الألغام
ضمن نظام بري محمول.
ويمكن لنظام "ستريكوزا" أن يوفر تبادل المعلومات مع مراكز التحكم في بصورة مباشرة، بينما يصل مدى الكشف عن الألغام الأرضية إلى 30 مترا.
ما هي خطورة الألغام الأرضية؟
تكمن خطورة الألغام الأرضية في عشوائية استخدامها وقت الحروب بصورة تجعل عملية إزالتها بعد انتهاء القتال في غاية الصعوبة لتبقى أكبر تهديد للأشخاص لفترات طويلة.
وتشير بعض التقارير إلى أن عدد الألغام المزروعة في مناطق مختلفة حول العالم إثر انتهاء الحروب يصل إلى نحو 100 مليون لغم.
وتحتاج عملية إزالة الألغام تكاليف باهظة، وتقدر التكلفة، التي يحتاجها العالم لتطهير جميع حقول الألغام بمليارات الدولارات.
ورغم ذلك لا تزال بعض الدول تقوم بنشر الألغام الأرضية خلال الحروب الحديثة بصورة تتجاوز ما يتم إزالته من الألغام
القديمة.