https://sputnikarabic.ae/20221201/سفير-نيجيريا-لـسبوتنيك-وصول-32-طالبا-نيجيريا-إلى-موسكو-ضمن-107-منح-دراسية-تقدمها-روسيا-1070736783.html
سفير نيجيريا لـ"سبوتنيك": وصول 32 طالبا نيجيريا إلى موسكو ضمن 107 منح دراسية تقدمها روسيا
سفير نيجيريا لـ"سبوتنيك": وصول 32 طالبا نيجيريا إلى موسكو ضمن 107 منح دراسية تقدمها روسيا
صرح سفير نيجيريا لدى روسيا، عبد الله شيهو، بأن دفعة ثالثة مؤلفة من 32 طالبا وصلت اليوم إلى روسيا من أصل 107 منح دراسية تقدمها الحكومة الروسية لنيجيريا في إطار... 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T14:24+0000
2022-12-01T14:24+0000
2022-12-01T14:24+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال شيهو في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "وصلت صباح اليوم الدفعة الثالثة من 32 طالبا من أصل الـ107 منح دراسية التي تقدمها الحكومة الروسية للطلاب النيجيريين. وإن المجالات الأساسية التي تهم الطلاب النيجيريين هي الطب والهندسة والتكنولوجيا".وتابع: " نيجيريا وروسيا لديهما اتفاقية ثنائية للتعليم التي تسمح للطلاب المميزين متابعة دراستهم في روسيا. والهدف من هذه الاتفاقية هو تعزيز الصداقة بين بلدينا منذ زمن الاتحاد السوفييتي وحتى اليوم" .وأشار شيهو إلى أن "العديد من النيجيريين درسوا في روسيا في إطار هذه المنح الدراسية وبقي بعضهم وتزوجوا هنا ويساهمون في نمو وتطور روسيا، وعاد العديد إلى نيجيريا ويساهمون في نمو نيجيريا وتنميتها في مختلف القطاعات".ولفت السفير النيجيري إلى أنه الشهر الماضي وصلت دفعتان من الطلاب، الأولى تشمل41 طالبا والثانية 23 طالبا.
https://sputnikarabic.ae/20220718/سفير-نيجيريا-لدى-روسيا-بلادنا-لا-تمانع-الانضمام-إلى-مجموعة-بريكس-1065206545.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
سفير نيجيريا لـ"سبوتنيك": وصول 32 طالبا نيجيريا إلى موسكو ضمن 107 منح دراسية تقدمها روسيا
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صرح سفير نيجيريا لدى روسيا، عبد الله شيهو، بأن دفعة ثالثة مؤلفة من 32 طالبا وصلت اليوم إلى روسيا من أصل 107 منح دراسية تقدمها الحكومة الروسية لنيجيريا في إطار اتفاقية ثنائية للتعليم.
موسكو - سبوتنيك. وقال شيهو في تصريح لوكالة "سبوتنيك
": "وصلت صباح اليوم الدفعة الثالثة من 32 طالبا من أصل الـ107 منح دراسية التي تقدمها الحكومة الروسية للطلاب النيجيريين. وإن المجالات الأساسية التي تهم الطلاب النيجيريين هي الطب والهندسة والتكنولوجيا".
وتابع: " نيجيريا وروسيا لديهما اتفاقية ثنائية للتعليم التي تسمح للطلاب المميزين متابعة دراستهم في روسيا. والهدف من هذه الاتفاقية هو تعزيز الصداقة بين بلدينا منذ زمن الاتحاد السوفييتي وحتى اليوم" .
وأشار شيهو إلى أن "العديد من النيجيريين درسوا في روسيا في إطار هذه المنح الدراسية وبقي بعضهم وتزوجوا هنا ويساهمون في نمو وتطور روسيا، وعاد العديد إلى نيجيريا
ويساهمون في نمو نيجيريا وتنميتها في مختلف القطاعات".
ولفت السفير النيجيري إلى أنه الشهر الماضي وصلت دفعتان من الطلاب، الأولى تشمل41 طالبا والثانية 23 طالبا.