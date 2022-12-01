https://sputnikarabic.ae/20221201/سفير-نيجيريا-لـسبوتنيك-وصول-32-طالبا-نيجيريا-إلى-موسكو-ضمن-107-منح-دراسية-تقدمها-روسيا-1070736783.html

سفير نيجيريا لـ"سبوتنيك": وصول 32 طالبا نيجيريا إلى موسكو ضمن 107 منح دراسية تقدمها روسيا

سفير نيجيريا لـ"سبوتنيك": وصول 32 طالبا نيجيريا إلى موسكو ضمن 107 منح دراسية تقدمها روسيا

صرح سفير نيجيريا لدى روسيا، عبد الله شيهو، بأن دفعة ثالثة مؤلفة من 32 طالبا وصلت اليوم إلى روسيا من أصل 107 منح دراسية تقدمها الحكومة الروسية لنيجيريا في إطار... 01.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-01T14:24+0000

2022-12-01T14:24+0000

2022-12-01T14:24+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

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موسكو - سبوتنيك. وقال شيهو في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "وصلت صباح اليوم الدفعة الثالثة من 32 طالبا من أصل الـ107 منح دراسية التي تقدمها الحكومة الروسية للطلاب النيجيريين. وإن المجالات الأساسية التي تهم الطلاب النيجيريين هي الطب والهندسة والتكنولوجيا".وتابع: " نيجيريا وروسيا لديهما اتفاقية ثنائية للتعليم التي تسمح للطلاب المميزين متابعة دراستهم في روسيا. والهدف من هذه الاتفاقية هو تعزيز الصداقة بين بلدينا منذ زمن الاتحاد السوفييتي وحتى اليوم" .وأشار شيهو إلى أن "العديد من النيجيريين درسوا في روسيا في إطار هذه المنح الدراسية وبقي بعضهم وتزوجوا هنا ويساهمون في نمو وتطور روسيا، وعاد العديد إلى نيجيريا ويساهمون في نمو نيجيريا وتنميتها في مختلف القطاعات".ولفت السفير النيجيري إلى أنه الشهر الماضي وصلت دفعتان من الطلاب، الأولى تشمل41 طالبا والثانية 23 طالبا.

https://sputnikarabic.ae/20220718/سفير-نيجيريا-لدى-روسيا-بلادنا-لا-تمانع-الانضمام-إلى-مجموعة-بريكس-1065206545.html

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