https://sputnikarabic.ae/20221201/سلاح-الجو-الإيراني-مستعدون-لحماية-وحدة-أراضي-البلاد-1070729286.html

سلاح الجو الإيراني: مستعدون لحماية وحدة أراضي البلاد

سلاح الجو الإيراني: مستعدون لحماية وحدة أراضي البلاد

أكد قائد سلاح الجو في الجيش الإيراني أمير حميد واحدي، أن "القوات الجوية التابعة للجيش الإيراني مستعدة لحماية وحدة أراضي إيران". 01.12.2022, سبوتنيك عربي

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إيران

أخبار إيران

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وقال حميد واحدي، خلال تجمع أساتذة وقادة وطلاب جامعة الشهيد "ستاري" لعلوم وتكنولوجيا الطيران، إن "القوة الجوية في الجيش الإيراني وصلت إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، وذلك بالاستعانة بالشباب الخبراء العاملين في هذه القوة وبفضل الصناعات الجوية في البلاد"، حسب وكالة مهر الإيرانية.وأشار إلى أن "سلاح الجو في الجيش، مستعد اليوم لحماية وحدة أراضي البلاد، بالاعتماد على شباب ملتزمين وخبراء وموثوقين"، مؤكدا أن "هذا الأمر جعل العدو يخشى من قدرات إيران في جميع المجالات".وكان قائد القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني، العميد حاجي زاده، قال إن القوات الجوية للحرس تمكنت من تحقيق الردع المطلوب على مستوى كبير.وأضاف أن أحدث إنجازات القوات الجوية للحرس "تسببت في تعطيل درع الدفاع الصاروخي لأعداء إيران، بما في ذلك أمريكا والكيان الصهيوني".واتهم الحرس الثوري الإيراني، "أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل والسعودية بالتدخل علنا في الشؤون الداخلية الإيرانية، وإثارة الفتنة بين الإيرانيين".وقال القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، الأحد الماضي، إن "الكيان الصهيوني سينهار وسنحول الفتنة الأخيرة إلى مقبرة للأمريكيين والإسرائيليين"، مضيفا أنه "في المشهد السياسي تحاول أمريكا وبريطانيا وإسرائيل وألمانيا وفرنسا وآل سعود، إثارة التوتر في هذه الأرض بوسائل إعلامهم المثيرة للانقسام، لكن هذا الشعب واعي تماما"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وتابع سلامي: "كونوا على ثقة من أن الكيان الصهيوني سينهار وهذه الثورة لن تصاب بأذى. لن تفلح أوهام العدو. هذا النظام قوي. لقد ألحقت التعبئة الشعبية بقيادة الإمام الخامنئي هزائم كبيرة بالأعداء".

https://sputnikarabic.ae/20221128/قائد-عسكري-إيراني-لنا-الكلمة-الأولى-عالميا-في-مجال-المعدات-محلية-الصنع-1070645009.html

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