عربي
لافروف: مجلس أوروبا في "وعكة صحية بلا أمل بالشفاء"
https://sputnikarabic.ae/20221201/سلطنة-عمان-تنجح-في-إدراج-الخنجر-العماني-وحداء-الإبل-في-قوائم-منظمة-اليونسكو-1070720942.html
سلطنة عمان تنجح في إدراج الخنجر العماني وحداء الإبل في قوائم منظمة اليونسكو
سلطنة عمان تنجح في إدراج الخنجر العماني وحداء الإبل في قوائم منظمة اليونسكو
أعلنت سلطنة عمان من إدراج "الخنجر العماني"، و"حداء الإبل" كعنصرين جديدين في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية بمنظمة الأمم المتحدة للتربية... 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T08:25+0000
2022-12-01T08:25+0000
وزارة الثقافة
اليونسكو
ثقافة
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/01/1070720669_0:1217:2049:2369_1920x0_80_0_0_cd22fe2d7307e038eaef95dd9fd232d2.jpg
وبحسب صحيفة "الشبيبة" العمانية تمكنت السلطنة ممثلة بوزارة الثقافة والرياضة والشباب بالتعاون مع اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم من إدراج الخنجر العُماني؛ المهارات الحرفية والممارسات الاجتماعية المرتبطة به، وحداء الإبل؛ التعابير الشفهية في مناداة الإبل، كلّ على حدة، عنصرين جديدين في القائمة التمثيلية لليونسكو.وأشارت الصحيفة إلى أن الإدراج جاء بعدما تقدمت السلطنة بملفين منفصلين إلى اليونسكو خلال مشاركتها في الدورة السابعة عشرة للجنة الحكومية الدولية لاتفاقية عام 2003 للتراث الثقافي غير المادي، والمنعقدة في الرباط من 28 نوفمبر إلى 3 ديسمبر.وأوضحت الصحيفة إلى أن صناعة الخناجر العُمانية تعتبر حرفة تقليدية تنتشر في مختلف المحافظات، ولها العديد من الممارسين، ولفتت إلى أن هناك أنواع متعددة من الخناجر العمانية، أبرزها: السعيدي، والنزواني، والصوري، والباطني (الساحلي)، والسدحي (الجنبية).وبالنسبة لحداء الإبل، فقد تقدمت السلطنة خلال هذه الدورة عنصر "حِداء الإبل" في ملف مشترك مع السعودية والإمارات، موضحه بأن الحداء تقليد شفهي توارثته الأجيال منذ زمن بعيد كانت ممارسته مرتبطة بالسير مع القوافل أثناء الرحلات الصحراوية، أما في الوقت الحالي، فيقوم الراعي بتوجيه وتهدئة قطيع الإبل باستخدام الأصوات والإيماءات والأدوات الشفهية أثناء الرعي.ولفتت إلى أنه في سلطنة عُمان، يُمارس الحداء في المخيمات الدائمة لتربية الإبل المسماة "العزب" وتشير إلى المخيمات التي تملكها مجموعات من العائلات والقبائل في جميع المحافظات، ويشارك الاتحاد العُماني لسباقات الهجن بالتعاون مع هجن البشائر وبعض الجمعيات الأخرى في الإشراف على تربية الإبل والسباقات.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/01/1070720669_0:905:2049:2441_1920x0_80_0_0_321adf332320b8f25de54a8d9673f8fc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
وزارة الثقافة, اليونسكو, ثقافة, منوعات
وزارة الثقافة, اليونسكو, ثقافة, منوعات

سلطنة عمان تنجح في إدراج الخنجر العماني وحداء الإبل في قوائم منظمة اليونسكو

08:25 GMT 01.12.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFARمحل لبيع الخناجر في سلطنة عمان
محل لبيع الخناجر في سلطنة عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
تابعنا عبرTelegram
أعلنت سلطنة عمان من إدراج "الخنجر العماني"، و"حداء الإبل" كعنصرين جديدين في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".
وبحسب صحيفة "الشبيبة" العمانية تمكنت السلطنة ممثلة بوزارة الثقافة والرياضة والشباب بالتعاون مع اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم من إدراج الخنجر العُماني؛ المهارات الحرفية والممارسات الاجتماعية المرتبطة به، وحداء الإبل؛ التعابير الشفهية في مناداة الإبل، كلّ على حدة، عنصرين جديدين في القائمة التمثيلية لليونسكو.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإدراج جاء بعدما تقدمت السلطنة بملفين منفصلين إلى اليونسكو خلال مشاركتها في الدورة السابعة عشرة للجنة الحكومية الدولية لاتفاقية عام 2003 للتراث الثقافي غير المادي، والمنعقدة في الرباط من 28 نوفمبر إلى 3 ديسمبر.
وأوضحت الصحيفة إلى أن صناعة الخناجر العُمانية تعتبر حرفة تقليدية تنتشر في مختلف المحافظات، ولها العديد من الممارسين، ولفتت إلى أن هناك أنواع متعددة من الخناجر العمانية، أبرزها: السعيدي، والنزواني، والصوري، والباطني (الساحلي)، والسدحي (الجنبية).
وأكدت أن ارتداء الخنجر ارتبط بالعديد من المناسبات الرسمية والاجتماعية، وحاضر في معظم الفنون العُمانية.
وبالنسبة لحداء الإبل، فقد تقدمت السلطنة خلال هذه الدورة عنصر "حِداء الإبل" في ملف مشترك مع السعودية والإمارات، موضحه بأن الحداء تقليد شفهي توارثته الأجيال منذ زمن بعيد كانت ممارسته مرتبطة بالسير مع القوافل أثناء الرحلات الصحراوية، أما في الوقت الحالي، فيقوم الراعي بتوجيه وتهدئة قطيع الإبل باستخدام الأصوات والإيماءات والأدوات الشفهية أثناء الرعي.
ولفتت إلى أنه في سلطنة عُمان، يُمارس الحداء في المخيمات الدائمة لتربية الإبل المسماة "العزب" وتشير إلى المخيمات التي تملكها مجموعات من العائلات والقبائل في جميع المحافظات، ويشارك الاتحاد العُماني لسباقات الهجن بالتعاون مع هجن البشائر وبعض الجمعيات الأخرى في الإشراف على تربية الإبل والسباقات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيلافروف: مجلس أوروبا في "وعكة صحية بلا أمل بالشفاء"08:08 GMTВоеннослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала