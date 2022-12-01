https://sputnikarabic.ae/20221201/شولتز-يصف-الناتو-بأنه-الضامن-المركزي-لأمن-أوروبا-1070745880.html
شولتز يصف "الناتو" بأنه الضامن المركزي لأمن أوروبا
شولتز يصف "الناتو" بأنه الضامن المركزي لأمن أوروبا
قال المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الخميس، إن "الناتو" كان ولا يزال الضامن المركزي لأمن أوروبا. 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T18:27+0000
2022-12-01T18:27+0000
2022-12-01T18:27+0000
العالم
أخبار ألمانيا
الناتو
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ
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قال شولتز، في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، "الناتو كان ولا يزال الضامن الرئيسي لأمننا الجماعي".وأضاف "أظهرت رغبة الجانب الروسي في تغيير الحدود في أوروبا مدى أهمية التحالف عبر الأطلسي"، بحسب تعبيره.وتابع شولتز "حتى قمة الناتو القادمة، آمل أن نتمكن من الترحيب رسميا بفنلندا والسويد كحليفين جديدين، كما قررنا بشكل مشترك في مدريد (حيث عقدت قمة الناتو في يونيو/ حزيران)".وأضاف شولتز "ألمانيا ستعزز أمن بولندا من خلال منحها ثلاثة أنظمة دفاع جوي والمفاوضات ما زالت مستمرة معها".وفي 18 مايو/ أيار الماضي، أي بعد ثلاثة أشهر من اندلاع الأزمة الأوكرانية، قدمت فنلندا والسويد طلبيهما للانضمام إلى الناتو، متخليين عن عقود من الحياد.
https://sputnikarabic.ae/20220930/ستولتنبرغ-يناقش-مع-شولتز-تخريب-خطي-الغاز-الروسي-ويقظة-الناتو-1068434891.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار ألمانيا, الناتو, الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ
العالم, أخبار ألمانيا, الناتو, الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ
شولتز يصف "الناتو" بأنه الضامن المركزي لأمن أوروبا
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قال المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الخميس، إن "الناتو" كان ولا يزال الضامن المركزي لأمن أوروبا.
قال شولتز، في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي
، "الناتو كان ولا يزال الضامن الرئيسي لأمننا الجماعي".
وأضاف "أظهرت رغبة الجانب الروسي في تغيير الحدود في أوروبا مدى أهمية التحالف عبر الأطلسي"، بحسب تعبيره.
وتابع شولتز "حتى قمة الناتو القادمة، آمل أن نتمكن من الترحيب رسميا بفنلندا والسويد كحليفين جديدين، كما قررنا بشكل مشترك في مدريد (حيث عقدت قمة الناتو في يونيو/ حزيران)".
وأضاف شولتز "ألمانيا ستعزز أمن بولندا
من خلال منحها ثلاثة أنظمة دفاع جوي والمفاوضات ما زالت مستمرة معها".
وفي 18 مايو/ أيار الماضي، أي بعد ثلاثة أشهر من اندلاع الأزمة الأوكرانية، قدمت فنلندا والسويد طلبيهما للانضمام إلى الناتو، متخليين عن عقود من الحياد.