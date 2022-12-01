https://sputnikarabic.ae/20221201/علماء-روس-ينجحون-بزرع-غرسات-مطبوعة-في-القرود-فيديو--1070737068.html
علماء روس ينجحون بزرع غرسات مطبوعة في القرود... فيديو
علماء روس ينجحون بزرع غرسات مطبوعة في القرود... فيديو
نجح علماء في معهد "سوتشي"، لأبحاث طب الرئيسيات، لأول مرة في روسيا، في زرع غرسات مطبوعة على طابعة ثلاثية الأبعاد في القرود. 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T14:27+0000
2022-12-01T14:27+0000
2022-12-01T14:27+0000
مجتمع
علوم
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/11/1050457959_0:748:2048:1900_1920x0_80_0_0_b51251975109c223b2b9a67f2b63b4e6.jpg
وقالت إيلينا رادومسكايا، وهي باحثة في مختبر التشريح المرضي، التي أجريت التجربة بالاشتراك مع "روساتوم" الروسية: "نحن نتحدث عن تقنية مضافة ثلاثية الأبعاد جديدة طورتها شركة (روساتوم)".وأضافت الباحثة الشابة: "يتم إنشاء الغرسات الضوئية من مسحوق التيتانيوم عن طريق التلبيد بالليزر وزرعها في الجسم".يذكر أن هذه التقنيات يتم استخدامها بالفعل في مجالات الطب بشكل عام وطب الأسنان بشكل خاص، ولكن تم إجراء أول عملية زرع غرسات ثلاثية الأبعاد في الرئيسيات في روسيا.اقرأ أيضا: روسيا تطور طريقة لمضاعفة عمر خدمة سبائك التيتانيوموفقًا للعلماء، يمكن أن تعطي هذه التجربة قوة دفع لتطوير تقنيات ومواد للزرع في المستقبل.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/11/1050457959_0:556:2048:2092_1920x0_80_0_0_610490ea5902a577585479bd4daa27c7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, علوم, منوعات
علماء روس ينجحون بزرع غرسات مطبوعة في القرود... فيديو
تابعنا عبر
نجح علماء في معهد "سوتشي"، لأبحاث طب الرئيسيات، لأول مرة في روسيا، في زرع غرسات مطبوعة على طابعة ثلاثية الأبعاد في القرود.
وقالت إيلينا رادومسكايا، وهي باحثة في مختبر التشريح المرضي، التي أجريت التجربة بالاشتراك مع "روساتوم" الروسية: "نحن نتحدث عن تقنية مضافة ثلاثية الأبعاد جديدة طورتها شركة (روساتوم)".
وأضافت الباحثة الشابة: "يتم إنشاء الغرسات الضوئية من مسحوق التيتانيوم عن طريق التلبيد بالليزر وزرعها في الجسم".
ونوهت رادومسكايا إلى وجود 6 قرود "خضعت جميعها لنفس العملية - قطعة من الفك السفلي"، وأضافت: "تمت إزالة القوس الوجني (الموجود في الوجه) وزُرعت غرسة".
"كل قرود البابون على قيد الحياة وتشعر بالراحة. عند أخذ الخزعة، لم نجد أعراضا التهابية".
يذكر أن هذه التقنيات يتم استخدامها بالفعل في مجالات الطب بشكل عام وطب الأسنان بشكل خاص، ولكن تم إجراء أول عملية زرع غرسات ثلاثية الأبعاد في الرئيسيات في روسيا
.
وفقًا للعلماء، يمكن أن تعطي هذه التجربة قوة دفع لتطوير تقنيات ومواد للزرع في المستقبل.