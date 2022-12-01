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https://sputnikarabic.ae/20221201/علماء-روس-ينجحون-بزرع-غرسات-مطبوعة-في-القرود-فيديو--1070737068.html
علماء روس ينجحون بزرع غرسات مطبوعة في القرود... فيديو
علماء روس ينجحون بزرع غرسات مطبوعة في القرود... فيديو
نجح علماء في معهد "سوتشي"، لأبحاث طب الرئيسيات، لأول مرة في روسيا، في زرع غرسات مطبوعة على طابعة ثلاثية الأبعاد في القرود. 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T14:27+0000
2022-12-01T14:27+0000
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وقالت إيلينا رادومسكايا، وهي باحثة في مختبر التشريح المرضي، التي أجريت التجربة بالاشتراك مع "روساتوم" الروسية: "نحن نتحدث عن تقنية مضافة ثلاثية الأبعاد جديدة طورتها شركة (روساتوم)".وأضافت الباحثة الشابة: "يتم إنشاء الغرسات الضوئية من مسحوق التيتانيوم عن طريق التلبيد بالليزر وزرعها في الجسم".يذكر أن هذه التقنيات يتم استخدامها بالفعل في مجالات الطب بشكل عام وطب الأسنان بشكل خاص، ولكن تم إجراء أول عملية زرع غرسات ثلاثية الأبعاد في الرئيسيات في روسيا.اقرأ أيضا: روسيا تطور طريقة لمضاعفة عمر خدمة سبائك التيتانيوموفقًا للعلماء، يمكن أن تعطي هذه التجربة قوة دفع لتطوير تقنيات ومواد للزرع في المستقبل.
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مجتمع, علوم, منوعات
مجتمع, علوم, منوعات

علماء روس ينجحون بزرع غرسات مطبوعة في القرود... فيديو

14:27 GMT 01.12.2022
© Photo / pixabay/Foto-Rabeقرد ذو وجه ملون جميل
قرد ذو وجه ملون جميل - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2022
© Photo / pixabay/Foto-Rabe
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نجح علماء في معهد "سوتشي"، لأبحاث طب الرئيسيات، لأول مرة في روسيا، في زرع غرسات مطبوعة على طابعة ثلاثية الأبعاد في القرود.
وقالت إيلينا رادومسكايا، وهي باحثة في مختبر التشريح المرضي، التي أجريت التجربة بالاشتراك مع "روساتوم" الروسية: "نحن نتحدث عن تقنية مضافة ثلاثية الأبعاد جديدة طورتها شركة (روساتوم)".
وأضافت الباحثة الشابة: "يتم إنشاء الغرسات الضوئية من مسحوق التيتانيوم عن طريق التلبيد بالليزر وزرعها في الجسم".

ونوهت رادومسكايا إلى وجود 6 قرود "خضعت جميعها لنفس العملية - قطعة من الفك السفلي"، وأضافت: "تمت إزالة القوس الوجني (الموجود في الوجه) وزُرعت غرسة".

"كل قرود البابون على قيد الحياة وتشعر بالراحة. عند أخذ الخزعة، لم نجد أعراضا التهابية".

الباحثة الروسية
يذكر أن هذه التقنيات يتم استخدامها بالفعل في مجالات الطب بشكل عام وطب الأسنان بشكل خاص، ولكن تم إجراء أول عملية زرع غرسات ثلاثية الأبعاد في الرئيسيات في روسيا.
اقرأ أيضا: روسيا تطور طريقة لمضاعفة عمر خدمة سبائك التيتانيوم
وفقًا للعلماء، يمكن أن تعطي هذه التجربة قوة دفع لتطوير تقنيات ومواد للزرع في المستقبل.
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