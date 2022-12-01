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https://sputnikarabic.ae/20221201/غازبروم-انخفاض-الطلب-على-الغاز-في-الاتحاد-الأوروبي-بمقدار-50-مليار-متر-مكعب-1070733211.html
"غازبروم": انخفاض الطلب على الغاز في الاتحاد الأوروبي بمقدار 50 مليار متر مكعب
"غازبروم": انخفاض الطلب على الغاز في الاتحاد الأوروبي بمقدار 50 مليار متر مكعب
قالت شركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم"، اليوم الخميس، إن الطلب على الغاز في دول الاتحاد الأوروبي انخفض بمقدار 50 مليار متر مكعب خلال 11 شهرا. 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T13:10+0000
2022-12-01T13:10+0000
شركة غازبروم
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سبوتنيك. وأوضحت الشركة أنه وفقا للتقديرات الأولية والبيانات التشغيلية المتاحة على مدار 11 شهرا من عام 2022، فقد انخفض الطلب العالمي على الغاز بمقدار 55 مليار متر مكعب، إلا أن انخفاض استهلاك الغاز في دول الاتحاد الأوروبي وحدها والبالغ عددها 27 دولة بلغ حوالي 50 مليار متر مكعب، وبلغ انخفاض الطلب في المملكة المتحدة أكثر من 6 مليارات متر مكعب.يذكر أن "غازبروم" كانت قد قررت في وقت سابق عدم تقليص ضخ الغاز عبر أراضي أوكرانيا إلى مولدوفا بعد أن دفعت "مولدوفاغاز" تكاليف الإمدادات الحالية من الغاز الروسي في نوفمبر/ تشرين الثاني بعد أن أخلت بها.في الوقت نفسه، لفتت شركة "غازبروم" الانتباه إلى الانتهاك المنتظم من الجانب المولدوفي للالتزامات التعاقدية بشأن سداد إمدادات الغاز الروسي، وذكرت أن الشركة الروسية تحتفظ بالحق في تقليص أو إيقاف إمدادات الغاز تمامًا في حالة مخالفة دفعها.
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شركة غازبروم, أخبار العالم الآن, روسيا
شركة غازبروم, أخبار العالم الآن, روسيا

"غازبروم": انخفاض الطلب على الغاز في الاتحاد الأوروبي بمقدار 50 مليار متر مكعب

13:10 GMT 01.12.2022
© Sputnik . Виталий Тимкив / الانتقال إلى بنك الصورصمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية
صمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2022
© Sputnik . Виталий Тимкив
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قالت شركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم"، اليوم الخميس، إن الطلب على الغاز في دول الاتحاد الأوروبي انخفض بمقدار 50 مليار متر مكعب خلال 11 شهرا.
سبوتنيك. وأوضحت الشركة أنه وفقا للتقديرات الأولية والبيانات التشغيلية المتاحة على مدار 11 شهرا من عام 2022، فقد انخفض الطلب العالمي على الغاز بمقدار 55 مليار متر مكعب، إلا أن انخفاض استهلاك الغاز في دول الاتحاد الأوروبي وحدها والبالغ عددها 27 دولة بلغ حوالي 50 مليار متر مكعب، وبلغ انخفاض الطلب في المملكة المتحدة أكثر من 6 مليارات متر مكعب.
يذكر أن "غازبروم" كانت قد قررت في وقت سابق عدم تقليص ضخ الغاز عبر أراضي أوكرانيا إلى مولدوفا بعد أن دفعت "مولدوفاغاز" تكاليف الإمدادات الحالية من الغاز الروسي في نوفمبر/ تشرين الثاني بعد أن أخلت بها.
في الوقت نفسه، لفتت شركة "غازبروم" الانتباه إلى الانتهاك المنتظم من الجانب المولدوفي للالتزامات التعاقدية بشأن سداد إمدادات الغاز الروسي، وذكرت أن الشركة الروسية تحتفظ بالحق في تقليص أو إيقاف إمدادات الغاز تمامًا في حالة مخالفة دفعها.
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