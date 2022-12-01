https://sputnikarabic.ae/20221201/غوتيريش-الأمم-المتحدة-قدمت-مساعدات-لـ157-مليون-شخص-في-2022-1070736275.html
غوتيريش: الأمم المتحدة قدمت مساعدات لـ157 مليون شخص في 2022
غوتيريش: الأمم المتحدة قدمت مساعدات لـ157 مليون شخص في 2022
قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن المنظمة الدولية قدمت مساعدات لـ157 مليون شخص حول العالم خلال هذا العام. 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T14:05+0000
2022-12-01T14:05+0000
2022-12-01T14:05+0000
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جاء ذلك في تدوينة نشرها غوتيريش، على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الخميس، حول الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة وشركاؤها في تقديم المساعدات الإنسانية حول العالم.ونشر غوتيريش مقطع فيديو يرصد بعض جوانب ما تقوم به الأمم المتحدة في العديد من المناطق حول العالم، خلال مهام تقديم المساعدات الحياتية للمحتاجين.وقال أمين عام الأمم المتحدة إنه من المتوقع أن تصبح احتياجات الناس أكبر خلال العام المقبل.ولفت إلى أن تمويل جهود الأمم المتحدة في تقديم المساعدات الحياتية للناس يمثل مصر أمل لملايين اليائسين حول العالم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن
العالم, منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن
غوتيريش: الأمم المتحدة قدمت مساعدات لـ157 مليون شخص في 2022
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قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن المنظمة الدولية قدمت مساعدات لـ157 مليون شخص حول العالم خلال هذا العام.
جاء ذلك في تدوينة نشرها غوتيريش، على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الخميس، حول الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة وشركاؤها في تقديم المساعدات الإنسانية
حول العالم.
ونشر غوتيريش مقطع فيديو يرصد بعض جوانب ما تقوم به الأمم المتحدة
في العديد من المناطق حول العالم، خلال مهام تقديم المساعدات الحياتية للمحتاجين.
وقال أمين عام الأمم المتحدة إنه من المتوقع أن تصبح احتياجات الناس أكبر خلال العام المقبل.
ولفت إلى أن تمويل جهود الأمم المتحدة في تقديم المساعدات
الحياتية للناس يمثل مصر أمل لملايين اليائسين حول العالم.