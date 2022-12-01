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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221201/فرحة-أمير-قطر-بانتصار-المغرب-وتأهلها-للدور-الـ16-في-كأس-العالم-1070747523.html
فرحة أمير قطر بانتصار المغرب وتأهله للدور الـ16 في كأس العالم
فرحة أمير قطر بانتصار المغرب وتأهله للدور الـ16 في كأس العالم
تداولت وسائل إعلام قطرية لقطات مصورة ترصد رد فعل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعد ‏فوز المنتخب المغربي ضد منافسه الكندي، وتأهله للدور الـ16 في بطولة... 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T19:44+0000
2022-12-01T19:47+0000
بطولة كأس العالم 2022
نادي الفيديو
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ونشرت صحيفة "الشرق" القطرية فيديو لأمير قطر وملامح الفرحة على وجهه بعد فوز المنتخب المغربي، في مباراة اليوم الخميس، وإمساكه بالعلم المغربي، احتفالا بالمنتخب الذي أصبح العربي الوحيد رسميا الذي يتأهل إلى دور الـ16 من مونديال 2022.وتأهل منتخب المغرب لدور الـ16 ببطولة كأس العالم 2022، بعد الفوز على كندا (2-1)، اليوم الخميس، على استاد الثمامة ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات.وسجل للمغرب حكيم زياش في الدقيقة (4)، ويوسف النصيري في الدقيقة (34)، بينما سجل لكندا نايف أكرد بالخطأ في مرماه في الدقيقة (44).وتصدر المنتخب المغربي المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، ورافقه المنتخب الكرواتي وصيف المجموعة بـ 5 نقاط، ليكرر إنجاز تأهله التاريخي من الصدارة في مونديال 1986.وبات المغرب المنتخب العربي الوحيد الذي بلغ ثمن نهائي مونديال قطر، بعد خروج قطر وتونس والسعودية من مرحلة المجموعات.وعمت فرحة كبيرة أرجاء الوطن العربي بعد الأداء والنتائج المشرفة التي حققها منتخب أسود الأطلسي وظهر ذلك من تفاعل المشجعين العرب على مواقع التواصل بعد فوز المغرب وتأهله لدور الـ16 بمونديال قطر.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

فرحة أمير قطر بانتصار المغرب وتأهله للدور الـ16 في كأس العالم

19:44 GMT 01.12.2022 (تم التحديث: 19:47 GMT 01.12.2022)
© AP Photo / Manu Fernandezأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يعطي إشارة افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يعطي إشارة افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2022
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يعطي إشارة افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022
© AP Photo / Manu Fernandez
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تداولت وسائل إعلام قطرية لقطات مصورة ترصد رد فعل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعد ‏فوز المنتخب المغربي ضد منافسه الكندي، وتأهله للدور الـ16 في بطولة كأس العام لكرة القدم 2022.‏
ونشرت صحيفة "الشرق" القطرية فيديو لأمير قطر وملامح الفرحة على وجهه بعد فوز المنتخب المغربي، في مباراة اليوم الخميس، وإمساكه بالعلم المغربي، احتفالا بالمنتخب الذي أصبح العربي الوحيد رسميا الذي يتأهل إلى دور الـ16 من مونديال 2022.
وتأهل منتخب المغرب لدور الـ16 ببطولة كأس العالم 2022، بعد الفوز على كندا (2-1)، اليوم الخميس، على استاد الثمامة ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات.
وسجل للمغرب حكيم زياش في الدقيقة (4)، ويوسف النصيري في الدقيقة (34)، بينما سجل لكندا نايف أكرد بالخطأ في مرماه في الدقيقة (44).
وتصدر المنتخب المغربي المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، ورافقه المنتخب الكرواتي وصيف المجموعة بـ 5 نقاط، ليكرر إنجاز تأهله التاريخي من الصدارة في مونديال 1986.
وبات المغرب المنتخب العربي الوحيد الذي بلغ ثمن نهائي مونديال قطر، بعد خروج قطر وتونس والسعودية من مرحلة المجموعات.
وعمت فرحة كبيرة أرجاء الوطن العربي بعد الأداء والنتائج المشرفة التي حققها منتخب أسود الأطلسي وظهر ذلك من تفاعل المشجعين العرب على مواقع التواصل بعد فوز المغرب وتأهله لدور الـ16 بمونديال قطر.
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