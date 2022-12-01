https://sputnikarabic.ae/20221201/قائد-القوة-الجوية-الإيرانية-العدو-يخشى-قوتنا-وجاهزون-لحماية-وحدة-أراضينا-1070733306.html
قائد القوة الجوية الإيرانية: العدو يخشى قوتنا وجاهزون لحماية وحدة أراضينا
قائد القوة الجوية الإيرانية: العدو يخشى قوتنا وجاهزون لحماية وحدة أراضينا
قال قائد القوة الجوية بالجيش الإيراني العميد حميد واحدي، إن القوة الجوية في الجيش الإيراني وصلت إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أن هذه القوة جاهزة لحماية... 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T13:12+0000
2022-12-01T13:12+0000
2022-12-01T13:12+0000
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وأكد واحدي، خلال كلمة له في تجمع بجامعة الشهيد "ستاري" لعلوم وتكنولوجيا الطيران، أن هذه القوة والجاهزية جعلت "العدو يخشى من قدرات إيران في جميع المجالات".ولفت القائد العسكري، بحسب، وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إلى أن "القوة الجوية في الجيش الإيراني وصلت إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، بالاستعانة بالخبراء الشباب العاملين في هذه القوة وبفضل الصناعات الجوية في البلاد".وشدد على أن "الظروف جاهزة للوصول إلى ذروة التقدم في مجال التحقيقات والبحوث والعلوم، ولا يلزم سوى التحلي بالعزم الجاد لتحقيق الأهداف السامية".
https://sputnikarabic.ae/20221130/الجيشان-الإسرائيلي-والأمريكي-يختتمان-تمرينا-لمحاكاة-هجوم-على-منشآت-نووية-إيرانية-فيديو-1070712750.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الجيش الإيراني
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الجيش الإيراني
قائد القوة الجوية الإيرانية: العدو يخشى قوتنا وجاهزون لحماية وحدة أراضينا
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قال قائد القوة الجوية بالجيش الإيراني العميد حميد واحدي، إن القوة الجوية في الجيش الإيراني وصلت إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أن هذه القوة جاهزة لحماية وحدة الأراضي الإيرانية.
وأكد واحدي، خلال كلمة له في تجمع بجامعة الشهيد "ستاري" لعلوم وتكنولوجيا الطيران، أن هذه القوة والجاهزية جعلت "العدو يخشى من قدرات إيران في جميع المجالات".
ولفت القائد العسكري، بحسب، وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"
، إلى أن "القوة الجوية في الجيش الإيراني وصلت إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، بالاستعانة بالخبراء الشباب العاملين في هذه القوة وبفضل الصناعات الجوية في البلاد".
وشدد على أن "الظروف جاهزة للوصول إلى ذروة التقدم في مجال التحقيقات والبحوث والعلوم، ولا يلزم سوى التحلي بالعزم الجاد لتحقيق الأهداف السامية".