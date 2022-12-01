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لافروف: "لعب الناتو" بالنار قبالة سواحل الصين يحمل مخاطر على روسيا
https://sputnikarabic.ae/20221201/لافروف-حلف-الناتو-عاد-إلى-أولويات-الحرب-الباردة-1070722178.html
لافروف: حلف الناتو عاد إلى أولويات الحرب الباردة
لافروف: حلف الناتو عاد إلى أولويات الحرب الباردة
اعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" عاد إلى أولويات الحرب الباردة مع روسيا. 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T09:07+0000
2022-12-01T09:07+0000
روسيا
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وقال لافروف "نتذكر كيف تم إنشاء الناتو عندما توصل الأمين العام الأول للحلف السيد إسماي إلى صيغة إبق الروس خارج أوروبا والأمريكيين في أوروبا والألمان في موقع السيطرة"، مشيرا إلى أن ما يحدث يعني بالتأكيد عودة الناتو إلى تلك الأولويات التي تم تطويرها قبل 70 عامًا. ووفقًا له، لا يزال الناتو يريد إبعاد الروس عن أوروبا والولايات المتحدة سيطرت على الاتحاد الأوروبي بأكمله.وأكد لافروف أنه لن يتم استعادة العلاقات السابقة مع الدول الغربية وما حصل لن يعود كما كان في السابق.
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لافروف: حلف الناتو عاد إلى أولويات الحرب الباردة

09:07 GMT 01.12.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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اعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" عاد إلى أولويات الحرب الباردة مع روسيا.
وقال لافروف "نتذكر كيف تم إنشاء الناتو عندما توصل الأمين العام الأول للحلف السيد إسماي إلى صيغة إبق الروس خارج أوروبا والأمريكيين في أوروبا والألمان في موقع السيطرة"، مشيرا إلى أن ما يحدث يعني بالتأكيد عودة الناتو إلى تلك الأولويات التي تم تطويرها قبل 70 عامًا.
ووفقًا له، لا يزال الناتو يريد إبعاد الروس عن أوروبا والولايات المتحدة سيطرت على الاتحاد الأوروبي بأكمله.
وأكد لافروف أنه لن يتم استعادة العلاقات السابقة مع الدول الغربية وما حصل لن يعود كما كان في السابق.
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- سبوتنيك عربيلافروف: "لعب الناتو" بالنار قبالة سواحل الصين يحمل مخاطر على روسيا 08:08 GMTВоеннослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:34 GMT
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