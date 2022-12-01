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https://sputnikarabic.ae/20221201/مادورو-سلطات-فنزويلا-تطلق-الحوار-مع-المعارضة-بشأن-الانتخابات-المقبلة-في-البلاد-1070717094.html
مادورو: سلطات فنزويلا تطلق الحوار مع المعارضة بشأن الانتخابات المقبلة في البلاد
مادورو: سلطات فنزويلا تطلق الحوار مع المعارضة بشأن الانتخابات المقبلة في البلاد
أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بأن سلطات بلاده ستطلق خلال الأيام المقبلة الحوار مع ممثلي المعارضة بشأن الانتخابات المقبلة في البلاد. 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T02:06+0000
2022-12-01T02:06+0000
انتخابات فنزويلا
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بوينس آيرس - سبوتنيك. وقال مادورو خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء: "في ما يخص السياسة لدينا حوار مع المعارضة كلها. وفي الأيام القريبة القادمة سنطلق حوارا مع كل المعارضة لوضع رؤية للسيناريو المستقبلي للانتخابات من أجل إحراز تقدم في ضمان حرية ونزاهة وشفافية الانتخابات".وتابع: "سنتحدث مع جميع قوى المعارضة، بما فيها "المنصة الموحدة" في الوقت المناسب. ويجب أن نرى أولا أنها تنفذ وعودها".وأضاف: "نريد انتخابات حرة في فنزويلا، انتخابات حرة من العقوبات وإجراءات أحادية الجانب".يذكر أن المفاوضات بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة استؤنفت بوساطة المكسيك قبل عدة أيام، وذلك بعد انقطاع استمر منذ أكتوبر عام 2021.
https://sputnikarabic.ae/20221126/حكومة-فنزويلا-توقع-مع-المعارضة-اتفاقا-جزئيا-ثانيا-1070580592.html
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انتخابات فنزويلا
انتخابات فنزويلا

مادورو: سلطات فنزويلا تطلق الحوار مع المعارضة بشأن الانتخابات المقبلة في البلاد

02:06 GMT 01.12.2022
© AFP 2022 / HANDOUT الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو
 الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2022
© AFP 2022 / HANDOUT
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أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بأن سلطات بلاده ستطلق خلال الأيام المقبلة الحوار مع ممثلي المعارضة بشأن الانتخابات المقبلة في البلاد.
بوينس آيرس - سبوتنيك. وقال مادورو خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء: "في ما يخص السياسة لدينا حوار مع المعارضة كلها. وفي الأيام القريبة القادمة سنطلق حوارا مع كل المعارضة لوضع رؤية للسيناريو المستقبلي للانتخابات من أجل إحراز تقدم في ضمان حرية ونزاهة وشفافية الانتخابات".
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حكومة فنزويلا توقع مع المعارضة اتفاقا جزئيا ثانيا
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وتابع: "سنتحدث مع جميع قوى المعارضة، بما فيها "المنصة الموحدة" في الوقت المناسب. ويجب أن نرى أولا أنها تنفذ وعودها".
وأضاف: "نريد انتخابات حرة في فنزويلا، انتخابات حرة من العقوبات وإجراءات أحادية الجانب".
يذكر أن المفاوضات بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة استؤنفت بوساطة المكسيك قبل عدة أيام، وذلك بعد انقطاع استمر منذ أكتوبر عام 2021.
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