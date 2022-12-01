https://sputnikarabic.ae/20221201/ماكرون-يعلن-عزمه-إجراء-مباحثات-مع-بوتين-خلال-الأيام-المقبلة-1070740829.html
ماكرون يعلن عزمه إجراء مباحثات مع بوتين خلال الأيام المقبلة
ماكرون يعلن عزمه إجراء مباحثات مع بوتين خلال الأيام المقبلة
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يعتزم التحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الأيام المقبلة، بعد مباحثاته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي استقبله... 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T15:33+0000
2022-12-01T15:33+0000
2022-12-01T15:33+0000
العالم
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
روسيا
فلاديمير بوتين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068573226_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2a7c0c66668390b4d5351f2b4f9e222a.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال ماكرون، في حديث لقناة "إيه بي سي" الأمريكية ردا على سؤال عما إذا كان سيتحدث مع بوتين، "سيحدث ذلك خلال الايام المقبلة. أريد أولًا أن أُجري الزيارة الرسمية والمباحثات المفصلة مع الرئيس بايدن".وشدد ماكرون على أن "تحقيق تسوية مستدامة في أوكرانيا يتطلب حلا من الجانبين (الروسي والأوكراني) وضمانات من المجتمع الدولي".يذكر أن ماكرون أكد في وقت سابق، على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأطراف المعنية لإنهاء الصراع في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221118/ماكرون-يؤكد-على-إبقاء-قنوات-الاتصال-مع-بوتين-منفتحة-لإنهاء-النزاع-في-أوكرانيا-1070296093.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068573226_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b5218ead916b72e1a4ac088796ac03f7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, روسيا, فلاديمير بوتين
العالم, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, روسيا, فلاديمير بوتين
ماكرون يعلن عزمه إجراء مباحثات مع بوتين خلال الأيام المقبلة
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يعتزم التحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الأيام المقبلة، بعد مباحثاته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي استقبله في البيت الأبيض اليوم.
موسكو - سبوتنيك. وقال ماكرون
، في حديث لقناة "إيه بي سي" الأمريكية ردا على سؤال عما إذا كان سيتحدث مع بوتين، "سيحدث ذلك خلال الايام المقبلة. أريد أولًا أن أُجري الزيارة الرسمية والمباحثات المفصلة مع الرئيس بايدن".
وشدد ماكرون على أن "تحقيق تسوية
مستدامة في أوكرانيا يتطلب حلا من الجانبين (الروسي والأوكراني) وضمانات من المجتمع الدولي".
يذكر أن ماكرون أكد في وقت سابق، على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأطراف المعنية لإنهاء الصراع في أوكرانيا.