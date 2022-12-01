https://sputnikarabic.ae/20221201/ماكرون-يعلن-عزمه-إجراء-مباحثات-مع-بوتين-خلال-الأيام-المقبلة-1070740829.html

ماكرون يعلن عزمه إجراء مباحثات مع بوتين خلال الأيام المقبلة

ماكرون يعلن عزمه إجراء مباحثات مع بوتين خلال الأيام المقبلة

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يعتزم التحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الأيام المقبلة، بعد مباحثاته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي استقبله... 01.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-01T15:33+0000

2022-12-01T15:33+0000

2022-12-01T15:33+0000

العالم

أخبار فرنسا

إيمانويل ماكرون

روسيا

فلاديمير بوتين

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موسكو - سبوتنيك. وقال ماكرون، في حديث لقناة "إيه بي سي" الأمريكية ردا على سؤال عما إذا كان سيتحدث مع بوتين، "سيحدث ذلك خلال الايام المقبلة. أريد أولًا أن أُجري الزيارة الرسمية والمباحثات المفصلة مع الرئيس بايدن".وشدد ماكرون على أن "تحقيق تسوية مستدامة في أوكرانيا يتطلب حلا من الجانبين (الروسي والأوكراني) وضمانات من المجتمع الدولي".يذكر أن ماكرون أكد في وقت سابق، على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأطراف المعنية لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20221118/ماكرون-يؤكد-على-إبقاء-قنوات-الاتصال-مع-بوتين-منفتحة-لإنهاء-النزاع-في-أوكرانيا-1070296093.html

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العالم, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, روسيا, فلاديمير بوتين