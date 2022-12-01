https://sputnikarabic.ae/20221201/محمد-بن-زايد-المرحلة-المقبلة-مرحلة-عمل-ومثابرة-وإنجاز-وتنافس-ولا-مجال-فيها-للتهاون-أو-التراخي-1070723879.html
محمد بن زايد: المرحلة المقبلة مرحلة عمل ومثابرة وإنجاز وتنافس ولا مجال فيها للتهاون أو التراخي
محمد بن زايد: المرحلة المقبلة مرحلة عمل ومثابرة وإنجاز وتنافس ولا مجال فيها للتهاون أو التراخي
أكد الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أنه "سيبقى نهج دولة الإمارات الراسخ في البناء والتطوير وتعزيز المكتسبات والارتقاء بالطموحات لتحقيق انطلاقه... 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T09:36+0000
2022-12-01T09:36+0000
2022-12-01T09:36+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وقال ابن زايد، في كلمته بمناسبة اليوم الوطني الــ 51 للإمارات، إن البلاد "مرت خلال الخمسين عاماً الماضية بمراحل عديدة في رحلتها الناجحة من التأسيس إلى التمكين"، مضيفا: "لكل مرحلة أهدافها وسماتها وآليات عملها وسنبقي على نهج الدولة من خلال التركيز على مجالات العلوم والتكنولوجيا الحديثة واستثمار الفرص التي تتيحها هذه المجالات لمصلحة الأجيال الحالية والمستقبلية"، حسب وكالة الأنباء الإماراتية- وام.ودعا إلى أن "يكون العنوان الأساسي للمرحلة المقبلة هو مضاعفة الجهد والعطاء وإعلاء قيمة العمل والكفاءة والتفاني في أداء الواجب"، مشددا على أن "المرحلة المقبلة مرحلة عمل ومثابرة وإنجاز وتنافس ولا مجال فيها للتهاون أو التراخي لأن الطموحات الكبيرة تحتاج إلى عزيمة أكبر".وأكد أن "لدى دولة الإمارات إدراكاً كاملاً لطبيعة التحولات من حولها وما بها من تحديات وفرص وتعمل على استثمار هذه الفرص والتعامل مع التحديات بنهج واضح وفاعل وشامل".وقال ابن زايد، إن "التحولات في العالم خلال السنوات الأخيرة أكدت أهمية تعزيز جميع مظاهر التعاون الإقليمي بين الدول التي تنتمي إلى منطقة واحدة أو نطاق جغرافي واحد كما هو الحال بالنسبة للدول العربية عامة أو دول مجلس التعاون الخليجي خاصة حيث تمتلك هذه الدول من إمكانات التقارب والتكامل التي ربما لا تتوفر لغيرها في مناطق العالم الأخرى".وتحتفل الإمارات يوم الثاني من ديسمبر/كانون الأول كل عام بالعيد الوطني الذي يؤرخ لذكرى قيام اتحادها الذي تأسس عام 1971.
https://sputnikarabic.ae/20221129/محمد-بن-زايد-يصدر-عفوا-رئاسيا-عن-1530-سجينا-بمناسبة-العيد-الوطني-للإمارات-1070659258.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
محمد بن زايد: المرحلة المقبلة مرحلة عمل ومثابرة وإنجاز وتنافس ولا مجال فيها للتهاون أو التراخي
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أكد الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أنه "سيبقى نهج دولة الإمارات الراسخ في البناء والتطوير وتعزيز المكتسبات والارتقاء بالطموحات لتحقيق انطلاقه تنموية كبرى ونوعية في كل الجوانب".
وقال ابن زايد، في كلمته بمناسبة اليوم الوطني الــ 51 للإمارات، إن البلاد "مرت خلال الخمسين عاماً الماضية بمراحل عديدة في رحلتها الناجحة من التأسيس إلى التمكين"، مضيفا: "لكل مرحلة أهدافها وسماتها وآليات عملها وسنبقي على نهج الدولة من خلال التركيز على مجالات العلوم والتكنولوجيا الحديثة واستثمار الفرص التي تتيحها هذه المجالات لمصلحة الأجيال الحالية والمستقبلية"، حسب وكالة
الأنباء الإماراتية- وام.
ودعا إلى أن "يكون العنوان الأساسي للمرحلة المقبلة هو مضاعفة الجهد والعطاء وإعلاء قيمة العمل والكفاءة والتفاني في أداء الواجب"، مشددا على أن "المرحلة المقبلة مرحلة عمل ومثابرة وإنجاز وتنافس ولا مجال فيها للتهاون أو التراخي لأن الطموحات الكبيرة تحتاج إلى عزيمة أكبر".
وأكد أن "لدى دولة الإمارات إدراكاً كاملاً لطبيعة التحولات من حولها وما بها من تحديات وفرص وتعمل على استثمار هذه الفرص والتعامل مع التحديات بنهج واضح وفاعل وشامل".
وقال ابن زايد، إن "التحولات في العالم خلال السنوات الأخيرة أكدت أهمية تعزيز جميع مظاهر التعاون الإقليمي بين الدول التي تنتمي إلى منطقة واحدة أو نطاق جغرافي واحد كما هو الحال بالنسبة للدول العربية عامة أو دول مجلس التعاون الخليجي خاصة حيث تمتلك هذه الدول من إمكانات التقارب والتكامل التي ربما لا تتوفر لغيرها في مناطق العالم الأخرى".
وتحتفل الإمارات يوم الثاني من ديسمبر/كانون الأول كل عام بالعيد الوطني
الذي يؤرخ لذكرى قيام اتحادها الذي تأسس عام 1971.