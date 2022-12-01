https://sputnikarabic.ae/20221201/مصرع-وإصابة-18-شخصا-إثر-حادث-سير-في-محافظة-البحيرة-شمالي-مصر-1070735660.html
مصرع وإصابة 18 شخصا إثر حادث سير في محافظة البحيرة شمالي مصر
مصرع وإصابة 18 شخصا إثر حادث سير في محافظة البحيرة شمالي مصر
لقي 10 أشخاص مصرعهم، وأصيب 8 آخرون، اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة نقل كانت تقلهم على الطريق الصحراوي في محافظة البحيرة شمالي مصر. 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T13:46+0000
2022-12-01T13:46+0000
2022-12-01T13:46+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "الأهرام" المصرية الرسمية، أنه "أثناء سير سيارة نقل تحمل عمالا زراعيين على الطريق الصحراوي بمحافظة البحيرة انقلبت على جانب الطريق"، مشيرة إلى أن الحادث "أسفر عن وفاة 10 عمال وإصابة 8 آخرين، نقلوا إلى مستشفى وادي النطرون".يذكر أنه في 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لقى 8 عمال مصرعهم وأصيب آخران، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة نقل، بطريق "القاهرة – الإسكندرية" الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون في محافظة البحيرة شمالي مصر.وتعمل الحكومة المصرية على التوسع في إنشاء الكثير من الطرق والجسور الجديدة، وإصلاح المتهالكة منها، لمنع تكرار حوادث السير.
https://sputnikarabic.ae/20221104/مصر-تعلن-نجاة-7-من-مواطنيها-في-حادث-غرق-مركب-هجرة-غير-شرعية-قبالة-سواحل-اليونان-1069838633.html
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مصرع وإصابة 18 شخصا إثر حادث سير في محافظة البحيرة شمالي مصر
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لقي 10 أشخاص مصرعهم، وأصيب 8 آخرون، اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة نقل كانت تقلهم على الطريق الصحراوي في محافظة البحيرة شمالي مصر.
القاهرة - سبوتنيك
. وذكرت صحيفة "الأهرام" المصرية الرسمية، أنه "أثناء سير سيارة نقل تحمل عمالا زراعيين على الطريق الصحراوي بمحافظة البحيرة انقلبت على جانب الطريق"، مشيرة إلى أن الحادث "أسفر عن وفاة 10 عمال وإصابة 8 آخرين، نقلوا إلى مستشفى وادي النطرون".
يذكر أنه في 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لقى 8 عمال مصرعهم وأصيب آخران، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة نقل، بطريق "القاهرة – الإسكندرية" الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون في محافظة البحيرة شمالي مصر.
وتعمل الحكومة المصرية على التوسع في إنشاء الكثير من الطرق والجسور الجديدة، وإصلاح المتهالكة منها، لمنع تكرار حوادث السير.