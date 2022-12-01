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مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخر برصاص القوات الإسرائيلية في مخيم جنين
https://sputnikarabic.ae/20221201/مقتل-فلسطيني-وإصابة-3-آخرين-برصاص-القوات-الإسرائيلية-في-مخيم-جنين--1070716881.html
مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخر برصاص القوات الإسرائيلية في مخيم جنين
مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخر برصاص القوات الإسرائيلية في مخيم جنين
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، بمقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخر برصاص القوات الإسرائيلية في مخيم جنين. 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T01:09+0000
2022-12-01T01:42+0000
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وقالت الوكالة عبر موقعها الإلكتروني: "استشهد شابان، وأصيب آخر، فجر اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم جنين".كما نقلت عن مراسلها إن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم جنين ومنطقة الهدف، ودارت مواجهات واشتباكات عنيفة، أسفرت عن استشهاد شابين وإصابة آخر، حتى اللحظة".وفي وقت سابق، صباح اليوم، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن مدينة جنين ومخيمها، شهدا اشتباكات مسلحة عنيفة بين مسلحين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية.وقُتل 3 فلسطينيين في مواجهات مع قوات إسرائيلية اقتحمت مناطق في الضفة الغربية، ليل الاثنين، لتنفيذ اعتقالات. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن "اقتحامات لقوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية خلفت ثلاثة شهداء".وأشارت، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إلى "استشهاد الشقيقين جواد وظافر عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي (22 و21 عاماً)، بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما في كفر عين شمال غرب رام الله"، وسط الضفة الغربية.وأوضحت أن الشقيقين الريماوي قضيا جراء إصابتهما بالرصاص في منطقتي الحوض والصدر.واندلعت مواجهات عنيفة في البلدة، عقب اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لها، ما أسفر أيضا عن إصابة 11 فلسطينيا بالرصاص الحي والاختناق جراء استنشاق الغازات المسيلة للدموع.
https://sputnikarabic.ae/20221201/اشتباكات-مسلحة-بين-مسلحين-فلسطينيين-وقوات-إسرائيلية-اقتحمت-مدينة-جنين-ومخيمها-1070716721.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخر برصاص القوات الإسرائيلية في مخيم جنين

01:09 GMT 01.12.2022 (تم التحديث: 01:42 GMT 01.12.2022)
© Sputnikنفير عام في مخيم جنين تحسباً لاقتحام الجيش الإسرائيلي والضفة تشيع شابين
نفير عام في مخيم جنين تحسباً لاقتحام الجيش الإسرائيلي والضفة تشيع شابين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2022
© Sputnik
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، بمقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخر برصاص القوات الإسرائيلية في مخيم جنين.
وقالت الوكالة عبر موقعها الإلكتروني: "استشهد شابان، وأصيب آخر، فجر اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم جنين".
آلاف الفلسطينيين يُشيعون ثلاثة شبان قضوا في عملية للجيش الإسرائيلي في جنين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2022
اشتباكات مسلحة بين مسلحين فلسطينيين وقوات إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين ومخيمها
00:53 GMT
كما نقلت عن مراسلها إن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم جنين ومنطقة الهدف، ودارت مواجهات واشتباكات عنيفة، أسفرت عن استشهاد شابين وإصابة آخر، حتى اللحظة".
وفي وقت سابق، صباح اليوم، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن مدينة جنين ومخيمها، شهدا اشتباكات مسلحة عنيفة بين مسلحين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية.
وقُتل 3 فلسطينيين في مواجهات مع قوات إسرائيلية اقتحمت مناطق في الضفة الغربية، ليل الاثنين، لتنفيذ اعتقالات. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن "اقتحامات لقوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية خلفت ثلاثة شهداء".
وأشارت، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إلى "استشهاد الشقيقين جواد وظافر عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي (22 و21 عاماً)، بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما في كفر عين شمال غرب رام الله"، وسط الضفة الغربية.
وأوضحت أن الشقيقين الريماوي قضيا جراء إصابتهما بالرصاص في منطقتي الحوض والصدر.
واندلعت مواجهات عنيفة في البلدة، عقب اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لها، ما أسفر أيضا عن إصابة 11 فلسطينيا بالرصاص الحي والاختناق جراء استنشاق الغازات المسيلة للدموع.
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