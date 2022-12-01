https://sputnikarabic.ae/20221201/مودي-يدعو-إلى-إنهاء-الأزمة-الأوكرانية-في-ظل-تولي-الهند-رئاسة-مجموعة-العشرين-1070731838.html
مودي يدعو إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية في ظل تولي الهند رئاسة مجموعة العشرين
مودي يدعو إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية في ظل تولي الهند رئاسة مجموعة العشرين
افتتحت الهند رئاسة مجموعة العشرين، اليوم الخميس، بدعوة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية. 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T12:26+0000
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وصرح مودي قائلا: "اليوم، لسنا بحاجة للقتال من أجل بقائنا، فعصرنا الحالي لا يجب أن يكون عصرا للحرب، حقا يجب ألا يكون كذلك أبدا".وتسلمت الهند رئاسة مجموعة العشرين ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتبارا من اليوم الخميس، وحتى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.يشار إلى أن مجموعة العشرين هي منتدى حكومي دولي يضم 19 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي، وتمثل هذه الدول مجتمعة 85 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و75% من التجارة الدولية وثلثي سكان العالم.وتقول مجموعة العشرين إنها تهدف إلى معالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد العالمي، بما في ذلك الاستقرار المالي الدولي، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتنمية المستدامة.ومن المتوقع عقد حوالي 200 اجتماع لمجموعة العشرين على مستويات مختلفة خلال العام المقبل، على أن يكون انعقاد الحدث الرئيسي خلال الرئاسة الهندية، وهو قمة مجموعة العشرين، في عاصمة البلاد، نيودلهي، في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر/ أيلول 2023.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار العالم الآن, أخبار الهند اليوم
أخبار العالم الآن, أخبار الهند اليوم
مودي يدعو إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية في ظل تولي الهند رئاسة مجموعة العشرين
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افتتحت الهند رئاسة مجموعة العشرين، اليوم الخميس، بدعوة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية.
وصرح مودي قائلا: "اليوم، لسنا بحاجة للقتال من أجل بقائنا، فعصرنا الحالي لا يجب أن يكون عصرا للحرب، حقا يجب ألا يكون كذلك أبدا".
وأضاف مودي إن الهند "ستسعى إلى نزع الطابع السياسي عن سلاسل الإمداد العالمية من المواد الغذائية والأسمدة والمنتجات الطبية، حتى لا تؤدي التوترات الجيوسياسية إلى أزمات إنسانية".
وتسلمت الهند رئاسة مجموعة العشرين
ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتبارا من اليوم الخميس، وحتى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
يشار إلى أن مجموعة العشرين هي منتدى حكومي دولي يضم 19 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي، وتمثل هذه الدول مجتمعة 85 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و75% من التجارة الدولية وثلثي سكان العالم.
وتقول مجموعة العشرين إنها تهدف إلى معالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد العالمي، بما في ذلك الاستقرار المالي الدولي، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتنمية المستدامة.
ومن المتوقع عقد حوالي 200 اجتماع لمجموعة العشرين على مستويات مختلفة خلال العام المقبل، على أن يكون انعقاد الحدث الرئيسي خلال الرئاسة الهندية، وهو قمة مجموعة العشرين، في عاصمة البلاد، نيودلهي، في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر/ أيلول 2023.