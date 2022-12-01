https://sputnikarabic.ae/20221201/مودي-يدعو-إلى-إنهاء-الأزمة-الأوكرانية-في-ظل-تولي-الهند-رئاسة-مجموعة-العشرين-1070731838.html

مودي يدعو إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية في ظل تولي الهند رئاسة مجموعة العشرين

مودي يدعو إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية في ظل تولي الهند رئاسة مجموعة العشرين

افتتحت الهند رئاسة مجموعة العشرين، اليوم الخميس، بدعوة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية. 01.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-01T12:26+0000

2022-12-01T12:26+0000

2022-12-01T12:26+0000

أخبار العالم الآن

أخبار الهند اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/10/1067826512_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_4a098a2a1819623e745eb067a9d8a1f2.jpg

وصرح مودي قائلا: "اليوم، لسنا بحاجة للقتال من أجل بقائنا، فعصرنا الحالي لا يجب أن يكون عصرا للحرب، حقا يجب ألا يكون كذلك أبدا".وتسلمت الهند رئاسة مجموعة العشرين ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتبارا من اليوم الخميس، وحتى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.يشار إلى أن مجموعة العشرين هي منتدى حكومي دولي يضم 19 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي، وتمثل هذه الدول مجتمعة 85 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و75% من التجارة الدولية وثلثي سكان العالم.وتقول مجموعة العشرين إنها تهدف إلى معالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد العالمي، بما في ذلك الاستقرار المالي الدولي، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتنمية المستدامة.ومن المتوقع عقد حوالي 200 اجتماع لمجموعة العشرين على مستويات مختلفة خلال العام المقبل، على أن يكون انعقاد الحدث الرئيسي خلال الرئاسة الهندية، وهو قمة مجموعة العشرين، في عاصمة البلاد، نيودلهي، في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر/ أيلول 2023.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, أخبار الهند اليوم