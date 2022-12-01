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https://sputnikarabic.ae/20221201/وزير-الاستثمار-المغربي-يقول-إن-بلده-يراهن-على-أوروبا-والخليج-لجذب-الأموال-1070731024.html
وزير الاستثمار المغربي يقول إن بلده يراهن على أوروبا والخليج لجذب الأموال
وزير الاستثمار المغربي يقول إن بلده يراهن على أوروبا والخليج لجذب الأموال
قال وزير الاستثمار المغربي، محسن جزولي، إن المغرب يستهدف جمع 150 مليار درهم (14 مليار دولار) عبر صندوق الاستثمار الاستراتيجي "صندوق محمد السادس". 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T12:15+0000
2022-12-01T12:15+0000
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وأضاف جزولي في تصريحات لشبكة "الشرق نيوز"، أنه "من المتوقع أن تصل التمويلات المحلية للصندوق إلى 45 مليار درهم".وأوضح أن المغرب بعد ذلك ستلجأ إلى السوق الدولية، خصوصا الخليج وأوروبا، لجلب تمويلات ترفع موارد الصندوق لنحو 130 إلى 150 مليار درهم.وشدد الوزير المغربي على أن صندوق الاستثمار الاستراتيجي سيلعب دورا أساسيا بتحفيز الاستثمار الخاص لرفع حصته من إجمالي الاقتصاد إلى الثلثين، مقابل الثلث حاليا، لافتا إلى أن ذلك "سيتحقق من خلال ميثاق الاستثمار الجديد الذي يتيح حوافز مالية وضريبية لشركات القطاع الخاص".
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أخبار المغرب اليوم, اقتصاد, أخبار العالم الآن
أخبار المغرب اليوم, اقتصاد, أخبار العالم الآن

وزير الاستثمار المغربي يقول إن بلده يراهن على أوروبا والخليج لجذب الأموال

12:15 GMT 01.12.2022
© flickr.com / Marek Kubicaعلم المغرب
علم المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2022
© flickr.com / Marek Kubica
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قال وزير الاستثمار المغربي، محسن جزولي، إن المغرب يستهدف جمع 150 مليار درهم (14 مليار دولار) عبر صندوق الاستثمار الاستراتيجي "صندوق محمد السادس".
وأضاف جزولي في تصريحات لشبكة "الشرق نيوز"، أنه "من المتوقع أن تصل التمويلات المحلية للصندوق إلى 45 مليار درهم".
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وأوضح أن المغرب بعد ذلك ستلجأ إلى السوق الدولية، خصوصا الخليج وأوروبا، لجلب تمويلات ترفع موارد الصندوق لنحو 130 إلى 150 مليار درهم.
وشدد الوزير المغربي على أن صندوق الاستثمار الاستراتيجي سيلعب دورا أساسيا بتحفيز الاستثمار الخاص لرفع حصته من إجمالي الاقتصاد إلى الثلثين، مقابل الثلث حاليا، لافتا إلى أن ذلك "سيتحقق من خلال ميثاق الاستثمار الجديد الذي يتيح حوافز مالية وضريبية لشركات القطاع الخاص".
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