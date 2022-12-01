https://sputnikarabic.ae/20221201/وزير-الخارجية-المصري-يبحث-مع-المبعوث-الأممي-تطورات-الوضع-السوري-صور-1070746902.html
وزير الخارجية المصري يبحث مع المبعوث الأممي تطورات الوضع السوري... صور
وزير الخارجية المصري يبحث مع المبعوث الأممي تطورات الوضع السوري... صور
بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، اليوم في العاصمة الإيطالية روما، الأوضاع في سوريا ونتائج الاتصالات بمختلف أطراف... 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T18:50+0000
2022-12-01T18:50+0000
2022-12-01T18:51+0000
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وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية مساء اليوم الخميس، فقد التقى شكري مع بيدرسون اليوم في روما، وذلك على هامش مشاركتهما في منتدى حوارات روما المتوسطية بالعاصمة الإيطالية.وتناول الجانبان خلال اللقاء "تفاصيل التطورات على الساحة السورية، حيث أطلع بيدرسون وزير الخارجية على نتائج اتصالاته الأخيرة مع مختلف الأطراف السورية من أجل حلحلة العملية السياسية في سوريا".وناقش الجانبان التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وتأثيراتها على استقرار دول المنطقة، حيث أكدا على "أهمية الحفاظ على السيادة السورية وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار".واتفق الجانبان على "مواصلة التشاور حول سبل دعم الحل السياسي للأزمة السورية"، وجدد شكري التأكيد على "دعم مصر الكامل للمبعوث الأممي في أداء المهام الموكلة إليه".
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MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار سوريا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار سوريا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي
وزير الخارجية المصري يبحث مع المبعوث الأممي تطورات الوضع السوري... صور
18:50 GMT 01.12.2022 (تم التحديث: 18:51 GMT 01.12.2022) تابعنا عبر
بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، اليوم في العاصمة الإيطالية روما، الأوضاع في سوريا ونتائج الاتصالات بمختلف أطراف الأزمة السورية.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية مساء اليوم الخميس، فقد التقى شكري مع بيدرسون اليوم في روما، وذلك على هامش مشاركتهما في منتدى حوارات روما المتوسطية بالعاصمة الإيطالية.
وتناول الجانبان خلال اللقاء "تفاصيل التطورات على الساحة السورية، حيث أطلع بيدرسون وزير الخارجية على نتائج اتصالاته الأخيرة مع مختلف الأطراف السورية من أجل حلحلة العملية السياسية في سوريا
".
من جانبه، أكد شكري، على "ثوابت الموقف المصري حيال الأزمة في سوريا، والمتمثلة في ضرورة الدفع بالحل السياسي وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وتحقيق تقدم في العملية السياسية، فضلاً عن رفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق".
وناقش الجانبان التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وتأثيراتها على استقرار دول المنطقة، حيث أكدا على "أهمية الحفاظ على السيادة السورية وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار".
واتفق الجانبان على "مواصلة التشاور حول سبل دعم الحل السياسي
للأزمة السورية"، وجدد شكري التأكيد على "دعم مصر الكامل للمبعوث الأممي في أداء المهام الموكلة إليه".