https://sputnikarabic.ae/20221201/وزير-الطاقة-الإيطالي-يعلن-عن-الحاجة-للغاز-الروسي-1070726768.html
وزير الطاقة الإيطالي يعلن عن الحاجة للغاز الروسي
وزير الطاقة الإيطالي يعلن عن الحاجة للغاز الروسي
قال وزير البيئة وأمن الطاقة جيلبرتو بيشيتو فراتين إن إيطاليا لا تزال بحاجة إلى الغاز الروسي، حيث تتلقى ما معدله 20 مليون متر مكعب يوميا من روسيا. 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T10:34+0000
2022-12-01T10:34+0000
2022-12-01T10:34+0000
إيطاليا
اقتصاد
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وأضاف الوزير، بحسب آخر البيانات، فقد حصلنا على 250 مليون متر مكعب من الغاز يوم أمس، منها 90 مليونا من الجزائر التي أصبحت المورد الرئيسي. لكن 30 مليونا ما زالوا يأتون من روسيا، ومتوسط الحجم اليومي من هذا البلد حوالي 20 مليون متر مكعب. "لحسن الحظ، يأتي 25 مليون متر مكعب أخرى عبر TAP (خط أنابيب الغاز عبر البحر الأدرياتيكي) ، وحوالي 10 ملايين متر مكعب من النرويج، و 45 مليون متر مكعب من الغاز المسال تشبع محطات إعادة التحويل إلى غاز.وفي هذا الصدد، أشار إلى الأهمية الاستراتيجية لإنشاء محطة عائمة لإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز في مدينة توسكان بيومبينو، والتي تعارضها السلطات المحلية بشدة. ووصفها الوزير بأنها "مشكلة وطنية". وقال الوزير: "خسارة 5 مليارات متر مكعب من الاحتياطيات بحلول عام 2023 ستخلق مشاكل ضخمة لبلدنا".وفي وقت سابق، قال رئيس مجموعة "إيني" الإيطالية الرائدة للنفط والغاز، كلاوديو ديسكالزي، إن إيطاليا ستكون قادرة في عام 2022 على استبدال حوالي نصف الغاز الروسي، أو 9.7 مليار متر مكعب. في عام 2023 ، سيصل هذا الحجم إلى 80 ٪ ، أو حسب قوله ، 17.6 مليار متر مكعب. بحلول عام 2025 ، تعتزم الشركة التخلي تمامًا عن إمدادات الغاز من روسيا.يذكر أنه بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حددت الحكومة الإيطالية مهمة التخلص من الاعتماد على الغاز الطبيعي المستورد من الاتحاد الروسي بأسرع ما يمكن. وبلغت إمداداتها 29-30 مليار متر مكعب سنويا بإجمالي استهلاك 76 مليارا.
https://sputnikarabic.ae/20221124/إيطاليا-تأمل-في-التفاوض-على-الحد-الأقصى-لأسعار-الغاز-في-الاتحاد-الأوروبي-في-المرة-القادمة-1070522696.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيطاليا, اقتصاد
وزير الطاقة الإيطالي يعلن عن الحاجة للغاز الروسي
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قال وزير البيئة وأمن الطاقة جيلبرتو بيشيتو فراتين إن إيطاليا لا تزال بحاجة إلى الغاز الروسي، حيث تتلقى ما معدله 20 مليون متر مكعب يوميا من روسيا.
وأضاف الوزير، بحسب آخر البيانات، فقد حصلنا على 250 مليون متر مكعب من الغاز يوم أمس، منها 90 مليونا من الجزائر التي أصبحت المورد الرئيسي. لكن 30 مليونا ما زالوا يأتون من روسيا، ومتوسط الحجم اليومي من هذا البلد حوالي 20 مليون متر مكعب. "لحسن الحظ، يأتي 25 مليون متر مكعب أخرى عبر TAP (خط أنابيب الغاز عبر البحر الأدرياتيكي) ، وحوالي 10 ملايين متر مكعب من النرويج، و 45 مليون متر مكعب من الغاز المسال تشبع محطات إعادة التحويل إلى غاز.
وفي مقابلة نشرتها صحيفة La Stampa، قارن الوزيرعملية انتقال الطاقة بساعة رملية لم يتم تسليمها بعد. وبحسب قوله، يتعين على إيطاليا الآن "البحث عن الغاز في الجنوب الذي كان يأتي في السابق من الشمال". وشدد الوزير على أنه "لم نغادر النفق بعد. سننجح في هذا الشتاء، لكن هناك مخاوف جدية من أنه اعتبارا من مايو سيكون علينا ملء مرافق التخزين لضمان موسم الشتاء المقبل، وهذه مهمة صعبة".
وفي هذا الصدد، أشار إلى الأهمية الاستراتيجية لإنشاء محطة عائمة لإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز في مدينة توسكان بيومبينو، والتي تعارضها السلطات المحلية بشدة. ووصفها الوزير بأنها "مشكلة وطنية". وقال الوزير: "خسارة 5 مليارات متر مكعب من الاحتياطيات بحلول عام 2023 ستخلق مشاكل ضخمة لبلدنا".
وفي وقت سابق، قال رئيس مجموعة "إيني" الإيطالية الرائدة للنفط والغاز، كلاوديو ديسكالزي، إن إيطاليا ستكون قادرة في عام 2022 على استبدال حوالي نصف الغاز الروسي، أو 9.7 مليار متر مكعب. في عام 2023 ، سيصل هذا الحجم إلى 80 ٪ ، أو حسب قوله ، 17.6 مليار متر مكعب. بحلول عام 2025 ، تعتزم الشركة التخلي تمامًا عن إمدادات الغاز من روسيا.
يذكر أنه بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حددت الحكومة الإيطالية مهمة التخلص من الاعتماد على الغاز الطبيعي المستورد من الاتحاد الروسي بأسرع ما يمكن. وبلغت إمداداتها 29-30 مليار متر مكعب سنويا بإجمالي استهلاك 76 مليارا.