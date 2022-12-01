عربي
https://sputnikarabic.ae/20221201/وكالة-الولايات-المتحدة-قد-تخصص-10-مليارات-دولار-لتعزيز-القدرات-الدفاعية-لتايوان-1070717393.html
وكالة: الولايات المتحدة قد تخصص 10 مليارات دولار لتعزيز القدرات الدفاعية لتايوان
وكالة: الولايات المتحدة قد تخصص 10 مليارات دولار لتعزيز القدرات الدفاعية لتايوان
ذكرت وكالة "بلومبرغ" بأن المشرعون الأمريكيون قد يوافقون على تخصيص 10 مليارات دولار لتعزيز القدرات الدفاعية لتايوان. 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T03:19+0000
2022-12-01T03:19+0000
أخبار تايوان
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/03/1065927571_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aa142fe4b73f4b9a4b066e64e3a43780.jpg
موسكو - سبوتنيك. وأشارت الوكالة إلى أن المشرعين الأمريكيين على استعداد للموافقة على تخصيص هذا المبلغ لتعزيز قدرات تايوان الدفاعية "نظرا للمخاطر المتزايدة من قبل الصين".وتسعى تايوان إلى الاستقلال بشكلٍ تام عن الصين؛ لكن بكين تعتبرها جزءاً من أراضيها، وتطالب المجتمع الدولي باستمرار، بالاعتراف بتبعية تايوان لها.
أخبار تايوان
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/03/1065927571_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_53d8f9b105eb4057e46b0e3adfeb95b8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تايوان, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار تايوان, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية

وكالة: الولايات المتحدة قد تخصص 10 مليارات دولار لتعزيز القدرات الدفاعية لتايوان

03:19 GMT 01.12.2022
© AP Photo / Taiwan Presidential Officeرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي والرئيسة التايوانية تساي إينج ون خلال اجتماع في تايبيه، تايوان (الصين) 3 أغسطس 2022
رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي والرئيسة التايوانية تساي إينج ون خلال اجتماع في تايبيه، تايوان (الصين) 3 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2022
© AP Photo / Taiwan Presidential Office
تابعنا عبرTelegram
ذكرت وكالة "بلومبرغ" بأن المشرعون الأمريكيون قد يوافقون على تخصيص 10 مليارات دولار لتعزيز القدرات الدفاعية لتايوان.
موسكو - سبوتنيك. وأشارت الوكالة إلى أن المشرعين الأمريكيين على استعداد للموافقة على تخصيص هذا المبلغ لتعزيز قدرات تايوان الدفاعية "نظرا للمخاطر المتزايدة من قبل الصين".
وتسعى تايوان إلى الاستقلال بشكلٍ تام عن الصين؛ لكن بكين تعتبرها جزءاً من أراضيها، وتطالب المجتمع الدولي باستمرار، بالاعتراف بتبعية تايوان لها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 17:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала