https://sputnikarabic.ae/20221201/وكالة-الولايات-المتحدة-قد-تخصص-10-مليارات-دولار-لتعزيز-القدرات-الدفاعية-لتايوان-1070717393.html
وكالة: الولايات المتحدة قد تخصص 10 مليارات دولار لتعزيز القدرات الدفاعية لتايوان
وكالة: الولايات المتحدة قد تخصص 10 مليارات دولار لتعزيز القدرات الدفاعية لتايوان
ذكرت وكالة "بلومبرغ" بأن المشرعون الأمريكيون قد يوافقون على تخصيص 10 مليارات دولار لتعزيز القدرات الدفاعية لتايوان. 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T03:19+0000
2022-12-01T03:19+0000
2022-12-01T03:19+0000
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موسكو - سبوتنيك. وأشارت الوكالة إلى أن المشرعين الأمريكيين على استعداد للموافقة على تخصيص هذا المبلغ لتعزيز قدرات تايوان الدفاعية "نظرا للمخاطر المتزايدة من قبل الصين".وتسعى تايوان إلى الاستقلال بشكلٍ تام عن الصين؛ لكن بكين تعتبرها جزءاً من أراضيها، وتطالب المجتمع الدولي باستمرار، بالاعتراف بتبعية تايوان لها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تايوان, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار تايوان, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
وكالة: الولايات المتحدة قد تخصص 10 مليارات دولار لتعزيز القدرات الدفاعية لتايوان
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ذكرت وكالة "بلومبرغ" بأن المشرعون الأمريكيون قد يوافقون على تخصيص 10 مليارات دولار لتعزيز القدرات الدفاعية لتايوان.
موسكو - سبوتنيك
. وأشارت الوكالة إلى أن المشرعين الأمريكيين على استعداد للموافقة على تخصيص هذا المبلغ لتعزيز قدرات تايوان الدفاعية "نظرا للمخاطر المتزايدة من قبل الصين".
وتسعى تايوان إلى الاستقلال بشكلٍ تام عن الصين؛ لكن بكين تعتبرها جزءاً من أراضيها، وتطالب المجتمع الدولي باستمرار، بالاعتراف بتبعية تايوان لها.